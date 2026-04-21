株式会社Tofu、アジア最大級のグローバルカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に初出展！

株式会社Tofu

株式会社Tofu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：サマン・ヘーラト）は、セブンセンス税理士法人（本社：東京都台東区、代表：徐 瑛義、PKFネットワーク加盟）とのパートナーシップのもと、2026年4月27日（月）～29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展いたします。

当社は、領収書・請求書・銀行通帳などの書類をAIが自動で読み取り、仕訳作成までを一気通貫で行うAI自動記帳サービス「tofu（トーフ）」を自社開発・提供しています。手書き書類や200以上の言語に対応し、記帳業務を最大70％削減。東京在住のエンジニアチームが開発した日本発のサービスでありながら、創業当初からグローバル市場を見据え、海外で先行展開してきました。現在、世界50カ国・250以上の会計事務所・顧問先企業2,500社超に導入されています。

日本参入にあたっては、AI・DX推進で業界をリードする税理士法人ランキング全国31位（週刊東洋経済）のセブンセンス税理士法人とパートナーシップを締結。日本の会計基準・税務実務に完全準拠した機能と仕様を整備し、2026年7月より本格サービスを開始予定です。

今回の出展は、7月のサービス開始に先立つ先行紹介の機会として位置づけており、動画・デモンストレーションを通じて実際の活用イメージをご体験いただけます。セブンセンス税理士法人との連携により、日本企業および日本進出を目指す海外企業に向けて、実務に即した自動記帳ソリューションをご提案いたします。なお、4月29日（水・祝）はパブリックデイとなっており、どなたでもご来場いただけます。ぜひこの機会にtofuブースへお立ち寄りください。



展示ブース：Startups

フロア：Lower Floor / 西ー１

小間番号：C-533（Tofu2 limited）

フロアマップ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/floormap/

■ イベントの概要

イベント名：SusHi Tech Tokyo 2026

開催日：

＜ビジネスデイ＞2026年4月27日（月）・28日（火）9:00～18:30

＜パブリックデイ＞2026年4月29日（水・祝）10:00～18:00（受付開始9:30）

開催場所：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホールほか（東京都江東区有明3-11-1）

公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/)

Sustainableな都市をHigh Technologyで実現することを目指して、世界中から、イノベーションの担い手たちが集結します。

スタートアップや投資家・大企業・大学などの支援者、さらには世界が注目するテクノロジーを持ち、成長を続ける企業など、多彩なプレーヤーが東京に集まり、出会い、交流することを通じて、世界の課題解決に繋がるイノベーション・新たなアクションを生み出す場です。

■ 株式会社Tofu 出展概要

展示ブース：Startups

フロア：Lower Floor / 西ー１

小間番号：C-533（Tofu2 limited）

フロアマップ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/floormap/

■ 株式会社Tofu 会社概要

会社名：株式会社Tofu（カブシキカイシャトーフ）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-5-9 SG恵比寿ビル2F

代表者：サマン・ヘーラト

資本金：１億円

事業内容：AI自動記帳サービスの開発・提供

グローバル実績：50カ国・250会計事務所・2,500社以上

公式サイト：https://www.gotofu.com/jp

日本語問い合わせ：https://www.gotofu.com/contact

株式会社Tofuは、AI自動記帳サービス「tofu」を開発・提供する東京発のAIテクノロジー企業です。領収書・請求書・銀行通帳をAIが自動で読み取り、仕訳作成まで一気通貫で自動化。手書き書類や200以上の言語に対応し、記帳業務を最大70％削減します。現在、世界50カ国・会計事務所250社 / 顧問先企業2,500社以上に導入され、セブンセンス税理士法人の監修のもと日本市場にも本格展開を予定しています。

■ セブンセンスグループについて

グループ名：セブンセンスグループ

グループ代表：徐瑛義

総従業員数：約250名（2025年6月末時点）

本部：〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-10 HF溜池ビルディング7階

ホームページ：https://seventh-sense.co.jp/

セブンセンスグループは、AI・DXを積極推進する税理士法人を中核とした総合士業グループです。半世紀以上にわたり多くのお客様から信頼をいただき、現在スタッフ数は総勢250名超。東京・千葉・静岡・鳥取・沖縄・北海道・シンガポールなど国内外13拠点を展開しています。

税務・会計にとどまらず、人事・労務・IT・マーケティングまで多岐にわたる分野のプロフェッショナルや、英語・中国語をはじめとした多言語対応のインターナショナルなスタッフが多数在籍。PKFネットワークを通じたグローバルな連携基盤も持ち、外資系企業・スタートアップ支援にも強みを発揮します。

業界に先駆けたDX推進力と、2,500社超の顧問先との実績・ノウハウを活かし、企業の経営課題をワンストップで解決します。

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