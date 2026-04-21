パルワールドも毎年協賛している、登録者320万人の海外アニメYouTuber・CDawgVAのチャリティ企画「CYCLETHON 5」が完走！約2.3億円を難病支援に全額寄付

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』が協賛するチャリティ企画「CYCLETHON 5」において、挑戦者が自転車による日本縦断を無事完走したことをお知らせいたします。

本チャリティでは約2.3億円の寄付金が集まり、難病患者をサポートする非営利団体「免疫不全財団（The Immune Deficiency Foundation）」へ全額寄付されます。 当社は、前回の「CYCLETHON 4」（2025年）やCDawgVA Connor氏主催のチャリティーオークション（2024年）、ゲームジャム「Monkey Jam 2025」（2025年）など、同氏のチャリティ活動・支援活動に深く賛同し、継続的な協賛を行っております。

■ 「CYCLETHON」について

「CYCLETHON」は、難病「分類不能型免疫不全症」を患い、外出が困難な状況で活動を続けるアメリカの人気VTuber・Ironmouse（アイアンマウス）や、同じ病に苦しむ人々を支援するため、Ironmouseの友人であるCDawgVAが2022年より毎年開催しているチャリティ配信企画です。配信では、日本各地を自転車で縦横断する様子を世界中の視聴者と共有しながら支援を募り、集まった寄付金は、難病患者を支援する非営利団体「免疫不全財団（The Immune Deficiency Foundation）」へ全額寄付されています。本企画は、2023年の「The Streamer Awards」では、「Best Philanthropic Stream Event（最優秀チャリティ配信イベント賞）」を受賞し、2025年には過去最高額となる約1億5,000万円（104万ドル超）の寄付を達成するなど、毎年大きな反響を呼んでいます。

5回目となる今回は、「CYCLETHON」として初めて本州最北端の青森県大間町をスタート地点、大阪をゴール地点とし、約1,300kmを14日間かけて自転車で縦断しました。また、CDawgVAの友人であり、日本の観光情報に精通したYouTuber・Chris Broad（クリス・ブロード）も企画に賛同し、今年もスタートからゴールまでの全行程を共に走行しました。



■「CYCLETHON 5」実施概要

期間：2026年4月5日（日）～4月19日（日）

主催・出演：CDawgVA

ゲスト出演：Ironmouse、Chris Broad、ほか

走行コース：青森県→秋田県→新潟県→富山県→福井県→京都府→大阪府

■ 配信URL：

Twitch：https://www.twitch.tv/cdawg

YouTube（配信アーカイブ）：https://www.youtube.com/@CDawgVODs

YouTube（ダイジェスト版）：https://www.youtube.com/@ConnorDawg/

■ 寄付について

本企画の配信を通じて視聴者から寄せられた寄付金は、募金プラットフォーム「Tiltify」を通じ、分類不能型免疫不全症の患者を支援する非営利団体「免疫不全財団」（https://primaryimmune.org/）へ全額寄付されます。本プロジェクトによる寄付額は2022年の初開催以来年々増加しており、世界中の視聴者からの賛同を得て継続的な支援を実現しています。

＜これまでの寄付金額と実施内容＞

2022年：約4,560万円（約32万ドル）

Cyclethon 1 - 北海道横断 稚内～函館 （合計750kmを8日間で横断）

2023年：約7,900万円（約55万5千ドル）

Cyclethon 2 - 九州周遊 福岡県 福岡タワー～福岡県 小倉駅 （合計900kmを9日間で一周）

2024年：約1億3,000万円（約102万ドル）

Cyclethon 3 - 日本横断 山口県下関～東京タワー （合計1,200kmを14日間で横断）

2025年：約1億5,000万円（約104万ドル）

CYCLETHON 4 - 日本横断 北海道納沙布岬～虎ノ門ヒルズ （合計1,300kmを15日間で横断）

■ クリエイタープロフィール

＜CDawgVA＞

株式会社GeeXPlus所属、ウェールズ出身のYouTuber兼Twitchストリーマーです。声優・ナレーターとしても活動。日本文化やアニメ、オタクカルチャーなどを発信するYouTubeチャンネルの登録者数は320万人を超え、世界的に人気を博すポッドキャスト番組「Trash Taste」のメンバーとしても知られています。

配信業界の功績を称える世界最大級のアワード「The Streamer Awards」にて4年連続で受賞・入賞を果たし、2025年は「Best Stream Duo」を受賞しました。

＜Ironmouse＞

アメリカで活動するプエルトリコ出身のVTuber兼Twitchストリーマーです。プロのオペラ歌手を目指す最中に難病「分類不能型免疫不全症（CVID）」を発症し夢を諦めるも、日本のVTuberキズナアイがきっかけとなり、自身もVTuberとして活動を開始。

現在はYouTubeチャンネル登録者数158万人、Twitchフォロワー数242万人以上を誇り、世界的に絶大な人気を集めています。2022年にはTwitchの企画「サバソン」において900時間を超える連続配信を実施し、当時の有料サブスク会員数で世界1位を記録。自身が支援を受けた経験から、免疫不全財団への寄付を目的としたチャリティ活動にも精力的に取り組んでいます。

＜Chris Broad＞

YouTubeチャンネル「Abroad in Japan」（登録者数328万人）を運営するイギリス出身のクリエイターです。日本の文化や旅行をテーマにした、世界最大級の日本紹介プラットフォームの一つとして、国内外から高い人気を集めています。また、イギリスのサンデー・タイムズ紙でベストセラーに選出された書籍『Abroad in Japan』の著者でもあり、映像制作のみならず執筆活動など多角的に日本の魅力を発信しています。

■ 『Palworld / パルワールド』概要

『Palworld / パルワールド』は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

パルと出会い、捕まえたり、育てたり、闘わせたり、働かせたり、売り飛ばしたりーー。様々なパルたちと協力しながら、広大な世界を思うままに冒険することができます。

タイトル：Palworld / パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

対応プラットフォーム：PC - Steam (Windows)、PlayStation(R)5、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Mac

公式サイト：https://www.pocketpair.jp/palworld

開発・販売：株式会社ポケットペア

■株式会社ポケットペア 概要

ポケットペアは、いま世界中のゲーム会社から注目されている日本有数のインディーゲーム開発・運営会社です。徹底した顧客主義ながらも、開発者を大切にし、その上でグローバル市場に受け入れられるゲームを開発しています。時代に即した開発体制を採用しながら、世界中へユニークなゲームを届けています。

公式サイト： https://www.pocketpair.jp/