路面点検装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（一般車両搭載型、専用車両搭載型）・分析レポートを発表
2026年4月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「路面点検装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、路面点検装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、路面点検装置市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多面的に評価しています。
2024年時点の市場規模は3.24億米ドルであり、2031年には4.93億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.2%とされ、インフラ維持管理需要の高まりにより安定した成長が見込まれています。
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道路は日々、車両の通行による摩耗や劣化の影響を受けており、路面品質の低下は走行快適性だけでなく経済効率にも影響を及ぼします。
路面点検装置は一般車両または専用車両に搭載され、ひび割れ率、わだち深さ、平坦性などを測定する装置です。これにより、道路の劣化状態を迅速に把握し、適切な維持管理を行うことが可能となります。
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本システムはソフトウェアと各種センサーの統合により構成されており、レーザー測定装置、カメラ、慣性計測装置、測位装置、画像解析機能などが組み合わされています。
これらの技術により、高精度かつ効率的な路面状態の評価が実現され、社会インフラの安全性向上に寄与しています。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移が整理されており、市場の構造変化や需要動向を明確に把握することが可能です。
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製品区分では一般車両搭載型と専用車両搭載型に分類され、用途区分では一般道路、高速道路、空港滑走路、その他に分けられています。
特に高速道路や空港滑走路では安全性確保の観点から高精度な検査ニーズが高く、市場拡大の重要な要因となっています。
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競争環境においては、Data Collection Limited (DCL) (ROMDAS)、KURABO、ARRB Systems、International Cybernetics Co (ICC)、Dynatest、Mitsui E&S Machinery Co、Roadscanners、Geophysical Survey Systems (GSSI)、Ricoh、Pavemetricsなどの企業が主要プレイヤーとして位置付けられています。
各社は技術開発や製品高度化を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。特にアジア太平洋地域ではインフラ整備の進展により需要が拡大しています。
一方、北米や欧州では既存インフラの維持管理需要が市場成長を支えています。各地域の政策や投資状況も市場に大きな影響を与えています。
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市場の成長要因としては、インフラ老朽化への対応、交通量増加による道路劣化の進行、維持管理の効率化ニーズが挙げられます。一方で導入コストや技術的複雑さが制約要因となっています。
また、デジタル技術の進展による検査精度向上や自動化の進展は今後の重要な成長機会とされています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「路面点検装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、路面点検装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、路面点検装置市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多面的に評価しています。
2024年時点の市場規模は3.24億米ドルであり、2031年には4.93億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.2%とされ、インフラ維持管理需要の高まりにより安定した成長が見込まれています。
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道路は日々、車両の通行による摩耗や劣化の影響を受けており、路面品質の低下は走行快適性だけでなく経済効率にも影響を及ぼします。
路面点検装置は一般車両または専用車両に搭載され、ひび割れ率、わだち深さ、平坦性などを測定する装置です。これにより、道路の劣化状態を迅速に把握し、適切な維持管理を行うことが可能となります。
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本システムはソフトウェアと各種センサーの統合により構成されており、レーザー測定装置、カメラ、慣性計測装置、測位装置、画像解析機能などが組み合わされています。
これらの技術により、高精度かつ効率的な路面状態の評価が実現され、社会インフラの安全性向上に寄与しています。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移が整理されており、市場の構造変化や需要動向を明確に把握することが可能です。
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製品区分では一般車両搭載型と専用車両搭載型に分類され、用途区分では一般道路、高速道路、空港滑走路、その他に分けられています。
特に高速道路や空港滑走路では安全性確保の観点から高精度な検査ニーズが高く、市場拡大の重要な要因となっています。
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競争環境においては、Data Collection Limited (DCL) (ROMDAS)、KURABO、ARRB Systems、International Cybernetics Co (ICC)、Dynatest、Mitsui E&S Machinery Co、Roadscanners、Geophysical Survey Systems (GSSI)、Ricoh、Pavemetricsなどの企業が主要プレイヤーとして位置付けられています。
各社は技術開発や製品高度化を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。特にアジア太平洋地域ではインフラ整備の進展により需要が拡大しています。
一方、北米や欧州では既存インフラの維持管理需要が市場成長を支えています。各地域の政策や投資状況も市場に大きな影響を与えています。
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市場の成長要因としては、インフラ老朽化への対応、交通量増加による道路劣化の進行、維持管理の効率化ニーズが挙げられます。一方で導入コストや技術的複雑さが制約要因となっています。
また、デジタル技術の進展による検査精度向上や自動化の進展は今後の重要な成長機会とされています。