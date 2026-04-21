レノボ、インテル(R) Core(TM) Ultraプロセッサーを搭載したビジネス向けAI PC

レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎）は本日、インテル(R) Core(TM) Ultraプロセッサーを搭載したビジネス向けデスクトップPC「ThinkCentre X AIO Aura Edition」および「ThinkCentre X Tower」を発表しました。

新しいThinkCentre Xシリーズの2製品は、AI処理能力を備えた最新のプロセッサーを採用し、多様なビジネス環境に適合する性能と利便性を提供します。一体型のThinkCentre X AIO Aura Editionは、表示領域の広さとマルチタスク性能に重点を置き、ThinkCentre X Towerは高い処理性能と冷却性能を両立した設計となっています。

独自のディスプレイ比率を採用したThinkCentre X AIO Aura Edition

ThinkCentre X AIO Aura Editionは、アスペクト比16:18の27.6インチディスプレイ（解像度2,560×2,880）を搭載。ディスプレイは、物理的に90°回転させることが可能で、用途に合わせて縦長・横長の大画面で利用できます。ソフトウェア制御により、画面を上下画面に自動分割して表示する「Split view」機能を備え、複数のコンテンツを効率的に扱うことができます。

ThinkCentre X AIO Aura Edition

人体検知（HPD：Human Presence Detection）機能に対応した最大1600万画素のAIカメラをディスプレイ上部に搭載。さらに「deskview」機能により、カメラの可視範囲内にある紙の書類や物体を検出し、デジタルデータへ転換してAIによる加工を行うことが可能です。MIL-STD-810Hの12項目にパスした堅牢性を備え、パネル部分はIP55相当の防塵防水能力も有しています。

【ThinkCentre X AIO Aura Edition：主な仕様】- OS：Windows 11 Pro / Home- プロセッサー：インテル(R) Core(TM) Ultra X7 プロセッサー 368H等- メモリ：最大32GB LPDDR5X- ストレージ：最大4TB PCIe Gen 5.0 SSD- インターフェース：Thunderbolt(TM) 4×1、USB Type-C×2、USB Type-A×3、HDMI 2.1×1- 発売日：2026年4月21日- 価格：792,000円（税込）トップI/O設計により利便性を高めたThinkCentre X Tower

ThinkCentre X Towerは、34Lの筐体を採用したデスクトップPCです。筐体上面に頻繁に使用するポート類や電源ボタンを配置することで、デスクの足元に設置した場合でもスムーズなアクセスを可能にしました。一方で、常時接続するポートは筐体底面に集約し、デスク周りの配線を整理しやすい設計となっています。

ThinkCentre X Tower

内部設計には、筐体上部から下部へ流れるエアフローと、冷却効率を高めたバイオミメティックファンを採用し、静音性と冷却性能を両立。上部カバーの下にはダストシールドを標準装備し、上方からの塵やほこりの侵入を抑えることで、故障リスクの低減を図っています。最大256GBのメモリと、NVIDIA GeForce RTX 5060Tiを2枚やNVIDIA GeForce RTX 5090などの強力なグラフィックスカードを搭載可能で、負荷の高いクリエイティブ作業にも対応します。

【ThinkCentre X Tower：主な仕様】- OS：Windows 11 Pro / Home、Ubuntu- プロセッサー：インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ- メモリ：最大256GB DDR5- ストレージ：M.2 Gen 5.0 SSD×1、M.2 Gen 4.0 SSD×2、3.5" HDD×2- グラフィックス：最大NVIDIA GeForce RTX 5090まで搭載可能（後日発売）- インターフェース（上面）：USB Type-C（20Gbps）×1、USB Type-A×4、カードリーダー、コンボジャック- インターフェース（底面）：Thunderbolt(TM)×1、USB Type-A×4、DisplayPort×1、RJ-45×2- 発売日：2026年4月21日- 価格：902,000円（税込）【製品詳細】

ThinkCentre X AIO Aura Edition（シンクセンター エックス エーアイオー オーラ エディション）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/desktops/thinkcentre/x-series/lenovo-thinkcentre-x-aio-aura-edition-28-inch-intel-pc/len102c0083

ThinkCentre X Tower（シンクセンター エックス タワー）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/desktops/thinkcentre/x-series/lenovo-thinkcentre-x-intel-tower/len102c0084

Lenovo、ThinkCentreは、Lenovoの商標です。

その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＜レノボ・ジャパンホームページ＞

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＜レノボについて＞

レノボ（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高690億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の196位にランクされています。180の市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、AI対応、AI-readyかつ最適化AIであるポケットからクラウドまでのポートフォリオ（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット）、インフラ（サーバー、ストレージ、エッジ、HPC、ソフトウェア、ソフトウェア定義型インフラストラクチャ）、ソフトウェア、ソリューション、サービスの発展を促進する世界最大のPCメーカーとしての成功を収めてきました。世界を変えるイノベーションへの継続的な投資により、レノボはあらゆる場所のすべての人にとって、より公平で信頼できるよりスマートな未来を創出します。詳しくは https://www.lenovo.com/jp/ja/(https://www.lenovo.com/jp/ja/) でご覧いただけます。