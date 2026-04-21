代官山よもぎ蒸しサロン『YOMO(R)』がチェコ初出店を実現し、ヨーロッパ進出！「よもぎでととのう」日本の一流サービスを世界へ

株式会社Liberty有限会社Kyselka Jesenik nad Odrou代表Martina Vrbova氏(左)とYanagi beauty & health salon代表Veronika Vrbova氏(右)

株式会社Liberty(東京都渋谷区、代表取締役社長 三上結香、以下、Liberty)は天然水の製造・販売会社である有限会社Kyselka Jesenik nad Odrou(チェコ、代表取締役社長 Martina Vrbova(マルティーナ・ブルボヴァ))と契約締結し、よもぎ蒸しブランド『YOMO(R)』のヨーロッパ初出店を実現しました。

チェコ最大級の美容展示会に出展し、現地で高い関心を集める

『YOMO(R)』は、2026年4月17日(金)～18日(土)にチェコの首都プラハで開催された「For Beauty Festival Prague」に出展しました。同イベントは昨年12,000人以上が来場し、今年も国内外から美容感度の高い来場者が集まりました。

チェコを皮切りにヨーロッパでの展開に向けて、現地の日本人スタッフと共に、よもぎ蒸しやYOMOについて紹介し、高い関心を集め、チェコマーケットでの展開に向けた確かな手応えを得ました。

◾︎For Beauty Festival Pragueとは

チェコ最大級の美容展示会。化粧品、ヘア、ネイル、スパ、など幅広い分野を網羅し、アンチエイジングや健康志向といった最新トレンドも紹介。新製品の発表や、メーカー・流通・専門家らの情報交換や交流の場としても活用される。ボディアートやヘアカット、ネイルなどの国際大会も開催され、一般来場者も含めて楽しめる総合的な美容イベント。

開催日：2026年4月17日(金)～18日(土)

開催場所：PVA EXPO PRAHA, Letňany

イベントURL：https://eventland.eu/prague/event/75975/for-beauty-festival-prague/

プラハの日本式ビューティーサロン「Yanagi(ヤナギ)」にて5月18日(月)～19日(火)に初のワークショップを開催

出典：For Beauty Festival Prague 公式HPFor Beauty Festival PragueでのYOMO(R)ブースの様子

YOMO(R)はよもぎ蒸しに興味関心のある方々に向け、プラハ内のサロン「Yanagi」にてワークショップを開催します。

「Yanagi」は、代表のVeronika Vrbova（ヴェロニカ氏）が約6年間にわたる日本での生活を通じて、日本独自の美容・ウェルネス文化に魅了され、施術に加え、空間づくりや品質、丁寧な顧客対応、セルフケアの考え方を学び、設立されたサロンです。日本で体験した「心と身体を整える時間や価値観」を、チェコの人々にも届けたいという想いが込められています。

◾︎YOMO(R) ワークショップ

開催日時：2026年5月18日(月)～19日(火) ※時間詳細は近日中公開

開催場所：Yanagi beauty & health salon

テーマ：“A 15 min - New Category of Japanese Beauty”(わずか15分の新しい日本の美容法)

内容（一部）：

・よもぎ蒸しの基礎知識

・ヨーロッパ市場との親和性

・導入の流れやサポート内容

◾︎Yanagi beauty & health salon

Address：Gutova 3297/4 100 00 Praha 10

HP：https://yanagisalon.cz/

Instagram：https://www.instagram.com/yanagisalon/

Mail：info@yanagisalon.cz

日本ならではの「侘び寂び」をテーマにしたYOMO(R)ヨーロッパの新しいキービジュアル

5月に開催予定のYOMO(R)ワークショップの詳細

YOMO(R)は海外進出に伴い「YOMO(R) -Japanese YOMOGI Steam Ritual-」としてロゴデザインを一新しました。キーコンセプトは「Simple」「Quiet」「Natural」。日本特有の美意識である「侘び寂び」をテーマに、日本の一流サービスを日常に取り入れながら人々の「余白ある新たな自分時間」をデザインします。

YOMO(R) EUROPEの新たなロゴ◾︎YOMO(R) EUROPE -Japanese YOMOGI Steam Ritual-

HP：https://yomo.co.jp/top_english/

Instagram：https://www.instagram.com/yomoeurope

Mail：yomoeurope@gmail.com

YOMO(R) EUROPEのキーコンセプトの1つ「SIMPLE」(シンプル)YOMO(R) EUROPEのキーコンセプトの1つ「QUIET」(静寂)YOMO(R) EUROPEのキーコンセプトの1つ「NATURAL」(ナチュラル)日本式ビューティーサロン「Yanagi(ヤナギ)」とは

チェコ・プラハに位置する日本式ビューティーサロン。

日本で体験した価値観を、チェコの人々にも届けたいという想いのもと設立されました。

サロン名「Yanagi」は、チェコ語の「vrba(柳)」および英語の「willow(柳)」が由来。代表であるヴェロニカ氏の姓(Vrbova /ブルヴォバ)や長女のミドルネーム(Willow)にも由来し、家族とのつながりを象徴しています。

ヴェロニカ氏は、母であるマルティーナ氏の有限会社Kyselka Jesenik nad Odrouのマーケティング責任者でもあり、母娘共に美と健康の大切さを唱え続け、オーガニックブランドの立ち上げにも精通しています。

Yanagi beauty & health salonについてYOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)～とは

2022年12月に代官山でオープンした食べられるよもぎ蒸し(R)のフラッグシップ店。

「よもぎでととのう」をキーコンセプトに、純度100%の国産・無農薬・無着色の上質なよもぎのみを使用したよもぎ蒸しを提供しています。わずか15分のみの施術、オリジナルの国産ヒノキ椅子を設置した完全プライベートな上質空間、飲むよもぎ(よもぎ茶)や食べるよもぎ(よもぎクッキー)、瞑想などオプションも充実。

オープン半年でホットペッパービューティーの口コミランキング1位を獲得し、一切の広告費用をかけずに雑誌、テレビ、書籍、webメディアなど様々な媒体に掲載。現在は、俳優、女優、モデル、アイドル、経営者やスポーツ選手など多数の美と健康にこだわる方がご来店。株式会社TENTIALや株式会社大泉工場などの企画コラボ先にも選ばれている。

YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)～代官山の「太陽のお部屋」(左)と「月のお部屋」(右)

住所：東京都渋谷区猿楽町25-1 301,302号室

HP：https://yomo.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yomodaikanyama

Mail：info@yomo.co.jp



◯株式会社Libertyについて

株式会社Libertyのロゴ

2019年創業。東京都が主催する「TOKYOエシカル」のパートナー企業

2020年より代官山でエシカル・サスティナブル・ヴィーガンをキーコンセプトにした「style table」代官山本店を経営

2022年、同代官山にて「YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)～」をオープン

2023年、代表の三上が経営者テラスアワード(KEIEISHA TERRACE AWARD)第1回「イマ、ココ、注目社長!」読者投票 第1位を受賞

2025年には各事業の立ち上げ経験を綴り、起業のハードルを下げた『安定起業～安定志向だからこそ起業するという人生戦略～』を出版

2026年よりYOMO(R)を国内外で多店舗展開予定

HP：https://liberty-workers.com/

代表Instagram：https://www.instagram.com/ymikami88

Mail：info@liberty-workers.com