ゴールデンウィークは“肉”で地域を盛り上げる！「KASUGA 肉祭フェス in アクロスモール春日」開催
よかまち春日 実行委員会は、2026年5月2日(土)から5月6日(水)までの5日間、福岡県春日市の商業施設アクロスモール春日にて、「KASUGA 肉祭フェス」を開催いたします。
本イベントは、“食”を通じた地域活性化と交流人口の創出を目的に、地元事業者・飲食店・団体が一体となって企画された大型フードイベントです。ゴールデンウィーク期間中の観光需要を取り込み、春日市の魅力発信と賑わい創出を図ります。
ポスター表
■イベント概要
名称 ： KASUGA 肉祭フェス in アクロスモール春日
開催日程： 2026年5月2日(土)～5月6日(水)
開催時間： 11：00～18：00
会場 ： アクロスモール春日 屋上(立体駐車場)
入場料 ： 無料
■イベントの見どころ
(1) 地元グルメを中心に50店舗以上が出店
焼肉、唐揚げ、串焼き、ハンバーガーなど多彩な“肉グルメ”が集結。
(2) 精肉店による「超特価市」
イベント限定価格で高品質なお肉を販売。
(3) 縁日・体験ブース
家族連れで楽しめるコンテンツを多数展開。
(4) ステージイベント
地元団体によるパフォーマンスで会場を盛り上げます。
■地域活性化・観光への取り組み
・地元事業者の販路拡大
・観光客誘致による地域経済活性
・交流人口の創出
・コミュニティ活性化
ポスター裏
■主催・協力
主催 ： よかまち春日
特別協力： アクロスモール春日
後援 ： 春日市、春日市教育委員会
■お問い合わせ
よかまち春日 実行委員会
担当： 山口
TEL ： 090-1166-5544
■ご来場にあたって
混雑が予想されるため、公共交通機関のご利用をお願いいたします。