よかまち春日 実行委員会は、2026年5月2日(土)から5月6日(水)までの5日間、福岡県春日市の商業施設アクロスモール春日にて、「KASUGA 肉祭フェス」を開催いたします。

本イベントは、“食”を通じた地域活性化と交流人口の創出を目的に、地元事業者・飲食店・団体が一体となって企画された大型フードイベントです。ゴールデンウィーク期間中の観光需要を取り込み、春日市の魅力発信と賑わい創出を図ります。





ポスター表





■イベント概要

名称 ： KASUGA 肉祭フェス in アクロスモール春日

開催日程： 2026年5月2日(土)～5月6日(水)

開催時間： 11：00～18：00

会場 ： アクロスモール春日 屋上(立体駐車場)

入場料 ： 無料









■イベントの見どころ

(1) 地元グルメを中心に50店舗以上が出店

焼肉、唐揚げ、串焼き、ハンバーガーなど多彩な“肉グルメ”が集結。

(2) 精肉店による「超特価市」

イベント限定価格で高品質なお肉を販売。

(3) 縁日・体験ブース

家族連れで楽しめるコンテンツを多数展開。

(4) ステージイベント

地元団体によるパフォーマンスで会場を盛り上げます。









■地域活性化・観光への取り組み

・地元事業者の販路拡大

・観光客誘致による地域経済活性

・交流人口の創出

・コミュニティ活性化





ポスター裏





■主催・協力

主催 ： よかまち春日

特別協力： アクロスモール春日

後援 ： 春日市、春日市教育委員会









■お問い合わせ

よかまち春日 実行委員会

担当： 山口

TEL ： 090-1166-5544









■ご来場にあたって

混雑が予想されるため、公共交通機関のご利用をお願いいたします。