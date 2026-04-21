"撮れない"をなくす、5K高画質コンパクトカメラ新登場。旅行・帰省・推し活・家族時間を、もっと鮮明に。

L&Lライブリーライフ株式会社のSOPPYブランドは、ゴールデンウィークの旅行・レジャー・帰省シーズンに向けて、5K動画対応・7200万画素・WiFi転送・16倍ズーム搭載の高性能小型デジタルカメラ「S95 PRO」を発売いたしました。 「スマホでは遠くが撮れない」 「容量不足で動画が残せない」 「子どもの一瞬がブレる」 そんな大型連休あるあるを、この1台が解決します。 https://item.rakuten.co.jp/soppy/y302104/

"スマホ代わり"ではなく、"スマホ以上"。

https://item.rakuten.co.jp/soppy/y302104/

スマホカメラが進化した今でも、旅行先・イベント・人物撮影では不満の声が多数。 S95 PROは、ただの安いデジカメではありません。 「撮る楽しさ」と「残す価値」を取り戻す、新時代の1台です。

圧倒的に選ばれる6つの理由

① 5K HD動画対応

感動の景色も、子どもの笑顔も、推しの瞬間も、驚くほど鮮明。 ゴールデンウィークの旅行先、テーマパーク、花火大会、BBQ、キャンプ。 その瞬間の空気感まで残せる高精細5K動画。

② 7200万画素の高解像度写真

スマホで撮るより、見返したくなる1枚へ。 料理、夜景、ポートレート、ペット、花。 細部まで美しく写し、SNS投稿も映える高画質。

③ 16倍ズーム搭載

「遠いから無理」をゼロに。 運動会、動物園、ライブ会場、観光地。 近づけない場所でも、しっかり寄って撮れる。

④ WiFi転送対応

撮ったら、すぐ投稿。すぐ共有。 スマホへワイヤレス転送。 Instagram、TikTok、X、LINEへその場で送信。 旅行中のリアルタイム投稿にも最適。

⑤ わずか約124g 超軽量

持っていることを忘れる軽さ。 バッグに入れても邪魔にならず、首から下げても快適。 女性・学生・シニアにも使いやすいサイズ感。

⑥ 予備バッテリー付きモデルあり

「撮りたい時に電池切れ」を防ぐ。 朝から夜までたっぷり撮影。 旅行・遠出でも安心です。 256GB/128GB/64GB/32GB micro SDカード選択可

こんな人は今すぐ購入をおすすめします

✔ ゴールデンウィーク旅行を最高画質で残したい ✔ スマホよりキレイに撮りたい ✔ 子どもの成長記録を残したい ✔ TikTok・YouTubeを始めたい ✔ 推し活・ライブ撮影用が欲しい ✔ 母の日・父の日のプレゼントを探している ゴールデンウィーク前は毎年、連休スタート前に人気カメラから完売傾向となります。 旅行前・連休前は在庫が動きやすく、欲しい時には売り切れになるケースが多数。 だからこそ、今の購入がおすすめです。

製品概要

商品名：S95 PRO 動画：5K Ultra HD 写真：7200万画素 ズーム：16倍 転送：WiFi対応 重量：約124g カラー：ブラック / ホワイト / ピンク /薄桃色 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/y302104/ Yahooショッピングの商品情報：http://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/y100738.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/