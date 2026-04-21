KTC放課後スクールHug-PON!（運営会社：CKCネットワーク株式会社、本社：愛知県名古屋市、代表者：山崎 朋宏）は、2026年4月29日(水)に元オリンピック選手の鶴見虹子さんをスペシャル講師として「キッズスポーツDAY」を開催します。当日は、体操種目のアドバイスはもちろん、トークショーや写真撮影会もあります。10:30～と13:30～の2部構成の事前予約制で、先着各50名になります。

▶「キッズスポーツDAY」の目的・概要

KTC放課後スクール Hug-PON!では子どもたちの『できた』を増やし、将来の選択肢を広げる『非認知能力』を育む活動を行っています。今回はHug-PON!体操教室 マックスバリュ大府教室で、オリンピック選手との交流を通じ、子ども自身が将来の目標・夢などのきっかけづくりを提供していきます。 日程：2026年4月29日（水）10:30～、13:30～ 場所：Hug-PON!体操教室 マックスバリュ大府教室 住所：愛知県大府市東新町1-235 対象：年少～小学生

▶当日のタイムスケジュール

10:00 受付 10:30 スタートあいさつ 10:40 ウォーミングアップ 10:55 種目別レッスン 11:30 トークショー、写真撮影会 12:00 終了あいさつ 13:00 受付 13:30 スタートあいさつ 13:40 ウォーミングアップ 13:55 種目別レッスン 14:30 トークショー、写真撮影会 15:00 終了あいさつ ※上記の時刻は変更する場合がございます。

▶問い合わせ先

CKCネットワーク株式会社 代表者：代表取締役 山崎 朋宏 所在地：名古屋市名東区一社4丁目165中央出版ビル3F ＵＲＬ：https://www.hugpon.jp/ 担当者：山澤 取材問い合わせ先：t-yamazawa@hugpon.jp

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