宮崎大合格特化塾、90名合格目標を掲げリブランディング～スローガン「捨てる決断が、未来を開く。」に込めた思い
「受験に必要なことは、実はシンプルだ」--この信念から生まれたスローガン「捨てる決断が、未来を開く。」を掲げ、宮崎大合格特化塾はリブランディングを実施いたします。
スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）は90名合格という目標達成に向け、全力で取り組んでまいります。
■ 宮崎大合格特化塾について
宮崎大合格特化塾は、宮崎大学への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。現役合格者・難関大OBコーチによるマンツーマン指導と、志望校に絞り込んだ戦略的カリキュラムにより、短期間での合格実績を積み上げています。
■ 90名合格への具体的戦略
宮崎大合格特化塾が掲げる90名合格目標は、以下の3つの柱で達成します。
【柱1：絞り込み型カリキュラム】
各生徒の志望校分析をもとに、合格に必要な学習範囲を最大40%削減。削減した時間を最重要単元の深化に充てます。
【柱2：週次「捨てるレビュー」】
毎週の面談で「今週やらなかったこと・削除できた学習」を記録。無駄の削減を習慣化します。
【柱3：合格者ナレッジの横展開】
過去合格者が「やらなかったこと」データを蓄積・共有し、在塾生の戦略立案に活用します。
スローガン「捨てる決断が、未来を開く。」は、この戦略の根幹を一言で表現したものです。
■ 代表メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」
受験において、やることを増やすことが正解だという思い込みが、多くの生徒の可能性を潰してきました。「捨てる決断が、未来を開く。」--この言葉を掲げることで、私たちは改めて受験の本質に立ち返ります。宮崎大学を目指す受験生に本当に必要なのは、志望校の出題傾向に絞り込んだ学習戦略です。90名の合格者を輩出するという目標は、生徒への約束であり、自分たちへの挑戦です。2027年3月という期限を胸に、チーム全員で走り続けます。
■ 今後のスケジュール
・新スローガン「捨てる決断が、未来を開く。」に基づく指導体制への移行：即日開始
・リブランディングに伴う新カリキュラムの提供開始：2027年3月31日より
・90名合格達成目標期限：2027年3月31日
■ 無料相談について
新スローガン「捨てる決断が、未来を開く。」に共感いただいた方、志望校合格に向けた戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。
無料相談はこちら：https://medicalcoach.jp/miyazaki-pass-school
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