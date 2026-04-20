医療機関向けセミセルフレジ『OWEN（オーエン）』、2026年度「デジタル化・AI導入補助金（旧IT導入補助金）」「働き方改革推進支援助成金」を活用したサポートを開始

株式会社シスポ

株式会社シスポ（京都府京都市、取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士）の提供する、医療機関向けセミセルフレジ『OWEN（オーエン）』（https://owen-syspo.com/）において、2026年度の「デジタル化・AI導入補助金（旧IT導入補助金）」および「働き方改革推進支援助成金」の活用サポートを開始いたしました。

■シスポでのトータルサポートによる不安解消

補助金・助成金の申請には専門知識が必要です。シスポでは、「OWENには興味があるが、手続きが難しそう」という不安を解消するため、申請を専門とする業者と密に連携し、申請準備から導入・運用までトータルでサポートいたします。

申請手続きなどを専門家のアドバイスを受けながら進めることで、多忙な現場の事務的な心理負担を軽減し、採択の可能性を高める支援をいたします。シスポでは、「デジタル化・AI導入補助金（旧IT導入補助金2025）」の採択率は93％※を記録しており、効率的な環境改善の実現をバックアップいたします。

※2025年10月～2026年1月の当社調べ

■公的支援制度の活用による、戦略的な設備投資の実現

『OWEN』は、「デジタル化・AI導入補助金」および「働き方改革推進支援助成金」の対象となる機器です。初期費用の懸念により受付DX（デジタルトランスフォーメーション）を躊躇されていた医療機関様においても、本サポートを通じて最小限の自己負担で最新の運用環境を構築いただけます。

■活用可能な補助金・助成金について- デジタル化・AI導入補助金（旧IT導入補助金）最大補助額：129万円対象機器： 「会計」・「受発注」・「決済」の機能を有するソフトウェア、PC・ハードウェア等。- 働き方改革推進支援助成金最大助成額：156万円対象： 労働能率の増進に資する設備・機器等。

※申請条件によって補助額・助成額は異なります。

シスポでは、皆様がこれらの公的支援を最大限に活用し、実質負担を抑えながら煩雑な会計業務から解放できるよう、バックアップいたします。

▼セミセルフレジ『OWEN』へのお問い合わせ・資料請求

・電話：075-600-2828

・資料「よく分かるセミセルフレジOWEN(https://owen-syspo.com/dl_01/)」をダウンロードする

・「補助金・助成金専用」ページ(https://lp.owen-syspo.com/grant)から、詳しい情報を確認する

＜セミセルフレジ『OWEN』について＞

患者様の会計をスムーズにし、医療機関様、動物病院様の業務負担・ストレスの軽減を可能にするセミセルフレジです。両面タッチパネルで患者様へのご案内もしやすく、クレジットカードや電子マネー、QR決済も利用でき利便性にも優れた商品です。ユーザー様には、リモートによるスピーディなサポートも実施しています。

・公式サイト：https://owen-syspo.com/





＜シスポについて＞

・所在地：京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1京都山科ビル5F

・代表者：取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士

・設立：2015年10月1日

・事業内容：医療用情報システムの開発・販売及び保守、情報機器の販売及び保守、システムソリューションの受託開発、保守資産の運用など

・企業サイト：https://sys-po.co.jp/