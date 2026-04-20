シンプレクス、JNSA運営「X.1060マップ活用ワーキンググループ」に参画し、企業のサイバーセキュリティ対策を体系化する国際標準に準拠した「X.1060サービスマップ」の公開に協力

シンプレクス、JNSA運営「X.1060マップ活用ワーキンググループ」に参画し、企業のサイバーセキュリティ対策を体系化する国際標準に準拠した「X.1060サービスマップ」の公開に協力