九州電力株式会社は、集合住宅向けEV充電サービス「PRiEV(プライブ)」を提供しておりますが、この度、これまでの個人専用充電サービスに加え、入居者間共用の充電サービス「PRiEVシェア」の受付を開始しましたので、お知らせします。





2050年のカーボンニュートラル実現に向け、集合住宅におけるEV利用環境の整備は、国や自治体、不動産業界において重要なテーマとなっています。

当社はこれまで、集合住宅の駐車場に個人専用のEV充電器を設置するサービス「PRiEV」を展開し、集合住宅におけるEV充電インフラの普及を進めてきました。

一方で、機械式駐車場など、全区画にPRiEVを導入できない物件においては、より多くの入居者さまへEV充電サービスを利用するための環境整備ニーズが顕在化していました。





こうした背景を踏まえ、既存サービスで培った知見を活かし、入居者が共用できるEV充電サービス「PRiEVシェア」を開始します。個人専用サービスと入居者共用サービスを一体展開し、互いの特性を補完し合うことで、集合住宅入居者一人ひとりのライフスタイルに応じた柔軟なEV利用環境を実現し、EV利用の裾野を広げていきます。

当社は今後も、集合住宅におけるEV利用の多様な選択肢を提供し、EVの普及拡大に取り組むことで、カーボンニュートラルの実現に貢献していきます。









※「PRiEV」及び「PRiEVシェア」に関する詳細は、以下URLを参照ください。

・PRiEV https://priev.jp/

・PRiEVシェア https://priev.jp/share/