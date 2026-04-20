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白鴎大学が国連アカデミック・インパクトに加盟 ― 国連が取り組む諸課題への貢献を目指す
白鴎大学（栃木県小山市／学長：北山修）は2026年3月31日に「国連アカデミック・インパクト（United Nations Academic Impact：UNAI）」に加盟。今後はUNAIの掲げる原則を支持し、国連の取り組む諸問題について教育・研究活動を通じて貢献していく。
国連アカデミック・インパクト（UNAI）は、国連広報センターが実施している国連と世界の高等教育機関との連携を強化する取り組み。2026年4月現在、80を超える日本国内の教育機関がUNAIに加盟している。
UNAIに加盟する大学・団体には、「人権」「識字」「持続可能性」「紛争解決」などの領域において以下の普遍的な10原則を支持し、教育・研究活動を通じて、国連が取り組む諸課題への貢献が求められる。
原則1：国連憲章の原則を推進し、実現する
原則2：探求、意見、演説の自由を認める
原則3：性別、人種、宗教、民族を問わず、全ての人に教育の機会を提供する
原則4：高等教育に必要とされるスキル、知識を習得する機会を全ての人に提供する
原則5：世界各国の高等教育制度において、能力を育成する
原則6：人々の国際市民としての意識を高める
原則7：平和、紛争解決を促す
原則8：貧困問題に取り組む
原則9：持続可能性を推進する
原則10：異文化間の対話や相互理解を促進し、不寛容を取り除く
白鴎大学はこのたび、地域社会との連携を基盤とした教育・研究活動を通じて、国際社会の課題解決に貢献するとともに、国際的視野を備えた人材の育成および異文化理解の促進を目的として、UNAIに加盟。原則6および原則10の2つを軸に取り組みを推進していく。
（関連情報）
・国際アカデミック・インパクト
https://www.unic.or.jp/activities/un_civilsociety/academicimpact/
・国連アカデミック・インパクト（UNAI）への加盟について
https://hakuoh.jp/global/global_06_01.html#UNAI
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
住所：〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2（本キャンパス）
TEL：0285-20-8117（直通）
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
国連アカデミック・インパクト（UNAI）は、国連広報センターが実施している国連と世界の高等教育機関との連携を強化する取り組み。2026年4月現在、80を超える日本国内の教育機関がUNAIに加盟している。
原則1：国連憲章の原則を推進し、実現する
原則2：探求、意見、演説の自由を認める
原則3：性別、人種、宗教、民族を問わず、全ての人に教育の機会を提供する
原則4：高等教育に必要とされるスキル、知識を習得する機会を全ての人に提供する
原則5：世界各国の高等教育制度において、能力を育成する
原則6：人々の国際市民としての意識を高める
原則7：平和、紛争解決を促す
原則8：貧困問題に取り組む
原則9：持続可能性を推進する
原則10：異文化間の対話や相互理解を促進し、不寛容を取り除く
白鴎大学はこのたび、地域社会との連携を基盤とした教育・研究活動を通じて、国際社会の課題解決に貢献するとともに、国際的視野を備えた人材の育成および異文化理解の促進を目的として、UNAIに加盟。原則6および原則10の2つを軸に取り組みを推進していく。
（関連情報）
・国際アカデミック・インパクト
https://www.unic.or.jp/activities/un_civilsociety/academicimpact/
・国連アカデミック・インパクト（UNAI）への加盟について
https://hakuoh.jp/global/global_06_01.html#UNAI
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
住所：〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2（本キャンパス）
TEL：0285-20-8117（直通）
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/