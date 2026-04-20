『搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法』を幻冬舎より2026年4月22日発刊！借金3,000万円から僅か12年で51店舗展開、そしてM&Aへ “普通の女性”がここまで来た軌跡を公開
株式会社IMYは、当社・代表取締役の稲垣 恵美(ビーシスグループ代表)が、株式会社幻冬舎より新刊書籍『搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法』2026年4月22日に出版することをお知らせします。
借金3,000万円からスタートし、美容サロンを51店舗まで展開。その後、事業の一部を上場企業へ譲渡(M&A)。
一見、順調に見えるキャリアの裏には、数々の失敗と迷い、そして選択の積み重ねがありました。
本書では、その“表に出てこなかったリアル”を初めて明かしています。
書籍表紙
▼背景
近年、「頑張っているのに報われない」「働いても状況が変わらない」と感じる人は少なくありません。
多くの人は、その原因を「努力不足」と捉え、さらに頑張ろうとします。
しかし実際には、結果を左右しているのは努力の量ではなく、“どこで、どう頑張るか”という選択であるケースも多く見られます。
本書は、そうした“見えづらい差”に対して、一つの実体験としての答えを提示するものです。
▼本書の内容
本書は、いわゆる成功談ではありません。
・うまくいかなかった判断
・遠回りした選択
・精神的に追い込まれた経験
そうした過程も含めて、意思決定のリアルが描かれています。
その上で、
・なぜ頑張る人ほど苦しくなるのか
・なぜ同じ努力でも結果に差が出るのか
・どうすれば状況を変えられるのか
といったテーマを、実体験をもとに紐解いていきます。
▼本書が伝えること
本書が一貫して伝えているのは、「もっと頑張ること」ではなく、「頑張る場所とやり方を見直すこと」という考え方です。
努力の量を増やしても結果が変わらないとき、必要なのは“構造”を変えること。
その視点を持つことで、仕事や人生の見え方は大きく変わります。
▼想定読者
・頑張っているのに収入や状況が変わらないと感じている方
・このまま今の働き方を続けていいのか不安を感じている方
・一度立ち止まって、自分の選択を見直したいと考えている方
▼著者コメント
「特別な人間だったからできたわけではありません。むしろ、何度も失敗してきました。その中で選んできたことが、結果につながっただけです。この本が、自分の状況を変えるきっかけになれば嬉しいです。」
▼書籍概要
書名 ： 搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法
著者 ： 稲垣 恵美
出版社 ： 株式会社幻冬舎
発売日 ： 2026年4月22日
販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/434404570X/?tag=gentoshaoffi-22
▼著者プロフィール
稲垣 恵美
ビーシスグループ代表(株式会社IMY 代表取締役)。
資金・人脈ゼロから美容サロン事業を立ち上げ、12年で60店舗規模まで展開。
その後、事業の一部を上場企業へ譲渡(M&A)。
現在はサロン運営、商品開発・販売、コンサルティング事業など複数事業を展開するほか、YouTubeを通じてサロンを拡大・安定させるための「仕組み化」ノウハウを発信している。
稲垣 恵美
▼関連情報
・YouTubeチャンネル(サロンを拡大・安定させるための「仕組み化」ノウハウを発信)
https://www.youtube.com/@BSISUgp/
・公式LINE(セミナーやイベント等の最新情報を配信)
https://lin.ee/UH4d1we
・公式サイト
https://www.bsisugp.com/
▼会社概要
商号 ： 株式会社IMY
代表者 ： 代表取締役 稲垣 恵美
所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂3-2-8 神楽坂三丁目ビル5階
設立 ： 2018年6月
事業内容： ネイル/まつ毛/アイブロウ事業
エステ事業
整体事業
飲食事業
タトゥーメイク事業
化粧品製造/販売
アクセサリー販売事業
サロンコンサルティング事業
URL ： https://www.bsisugp.com/