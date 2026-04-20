株式会社IMYは、当社・代表取締役の稲垣 恵美(ビーシスグループ代表)が、株式会社幻冬舎より新刊書籍『搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法』2026年4月22日に出版することをお知らせします。

借金3,000万円からスタートし、美容サロンを51店舗まで展開。その後、事業の一部を上場企業へ譲渡(M&A)。

一見、順調に見えるキャリアの裏には、数々の失敗と迷い、そして選択の積み重ねがありました。

本書では、その“表に出てこなかったリアル”を初めて明かしています。





書籍表紙





▼背景

近年、「頑張っているのに報われない」「働いても状況が変わらない」と感じる人は少なくありません。

多くの人は、その原因を「努力不足」と捉え、さらに頑張ろうとします。

しかし実際には、結果を左右しているのは努力の量ではなく、“どこで、どう頑張るか”という選択であるケースも多く見られます。

本書は、そうした“見えづらい差”に対して、一つの実体験としての答えを提示するものです。









▼本書の内容

本書は、いわゆる成功談ではありません。

・うまくいかなかった判断

・遠回りした選択

・精神的に追い込まれた経験

そうした過程も含めて、意思決定のリアルが描かれています。





その上で、

・なぜ頑張る人ほど苦しくなるのか

・なぜ同じ努力でも結果に差が出るのか

・どうすれば状況を変えられるのか

といったテーマを、実体験をもとに紐解いていきます。









▼本書が伝えること

本書が一貫して伝えているのは、「もっと頑張ること」ではなく、「頑張る場所とやり方を見直すこと」という考え方です。

努力の量を増やしても結果が変わらないとき、必要なのは“構造”を変えること。

その視点を持つことで、仕事や人生の見え方は大きく変わります。









▼想定読者

・頑張っているのに収入や状況が変わらないと感じている方

・このまま今の働き方を続けていいのか不安を感じている方

・一度立ち止まって、自分の選択を見直したいと考えている方









▼著者コメント

「特別な人間だったからできたわけではありません。むしろ、何度も失敗してきました。その中で選んできたことが、結果につながっただけです。この本が、自分の状況を変えるきっかけになれば嬉しいです。」









▼書籍概要

書名 ： 搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法

著者 ： 稲垣 恵美

出版社 ： 株式会社幻冬舎

発売日 ： 2026年4月22日

販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/434404570X/?tag=gentoshaoffi-22









▼著者プロフィール

稲垣 恵美

ビーシスグループ代表(株式会社IMY 代表取締役)。

資金・人脈ゼロから美容サロン事業を立ち上げ、12年で60店舗規模まで展開。

その後、事業の一部を上場企業へ譲渡(M&A)。

現在はサロン運営、商品開発・販売、コンサルティング事業など複数事業を展開するほか、YouTubeを通じてサロンを拡大・安定させるための「仕組み化」ノウハウを発信している。





稲垣 恵美





▼関連情報

・YouTubeチャンネル(サロンを拡大・安定させるための「仕組み化」ノウハウを発信)

https://www.youtube.com/@BSISUgp/

・公式LINE(セミナーやイベント等の最新情報を配信)

https://lin.ee/UH4d1we

・公式サイト

https://www.bsisugp.com/









▼会社概要

商号 ： 株式会社IMY

代表者 ： 代表取締役 稲垣 恵美

所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂3-2-8 神楽坂三丁目ビル5階

設立 ： 2018年6月

事業内容： ネイル/まつ毛/アイブロウ事業

エステ事業

整体事業

飲食事業

タトゥーメイク事業

化粧品製造/販売

アクセサリー販売事業

サロンコンサルティング事業

URL ： https://www.bsisugp.com/