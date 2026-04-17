【調査】糖尿病の薬はいつから必要？やめられるのか、治療への不安と疑問の実態
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347271/images/bodyimage1】
糖尿病患者とその家族のためのコミュニティサイト『Dライフ( https://diabeteslife.jp )』を運営する合同会社MYASIA Entertainmentは、このたび糖尿病の薬物療法に関する相談傾向と検索動向をもとに、ユーザーの声を整理した調査結果をまとめました。診断後の治療方針について十分な説明を受けたと感じている方は少なく、「薬はいつから始めるのか」「一生飲み続けなければならないのか」という疑問を抱えたまま治療を続けている方が多い実態が見えてきました。
■調査背景
「糖尿病 薬 いつから」「インスリン 必要な人」「糖尿病 薬 やめられるか」といった検索キーワードへの関心が近年高まっています。生活習慣病の治療は長期にわたることが多く、特に薬物療法の開始を告げられた際に強い不安を感じる方が多い傾向があります。弊社運営コミュニティでも、治療の初期段階にある方からの相談が増えており、「なぜ薬が必要なのか」「インスリンと飲み薬はどう違うのか」という基本的な疑問が繰り返し寄せられています。こうした背景から、薬物療法に対する当事者の疑問と不安の実態を整理することにしました。
■調査結果
薬の開始タイミングについては、「食事と運動だけでは数値が下がらないと言われて処方された」という声が多く見られました。また、「もう少し様子を見たかったが、先生に勧められてすぐに始めることになった」という戸惑いの声も寄せられており、治療方針の説明に対して受け身になりやすい状況がうかがえます。
インスリン療法については、特に心理的な抵抗感が強い傾向が見られました。「インスリンになったら終わりだと思っていた」「注射と聞いて怖くなった」という声が複数寄せられており、インスリンが必要な理由や、飲み薬との役割の違いについて十分に理解できていないまま治療が進むケースが少なくないようです。
「薬をやめられるか」という点については、体重を落として数値が改善したことで減薬・断薬に至った経験を持つ方の声も見られる一方、「ずっと飲み続けるしかないのか不安」という声も多く、将来の見通しが持てないことへの焦りが感じ取れました。
■考察
薬物療法に対する不安や疑問が解消されにくい背景には、診察時間の短さや、医師との間に感じる遠慮が関係していると考えられます。聞きたいことがあっても「先生を困らせてしまうかも」と感じて質問を控える方は一定数いらっしゃるようで、結果として正確な情報が届かないまま不安だけが残る状況が生まれやすくなっています。また、インスリンに対する誤ったイメージが広く根付いていることも、必要な治療への躊躇につながっていると見られます。
■今後の展望
糖尿病の薬物療法は、病態や生活習慣によって個人差が大きく、一概に「こうあるべき」とは言いにくい領域です。だからこそ、同じ治療を経験した人の声や、似た状況にある人の体験談が判断の助けになることがあります。医療機関だけでなく、同じ疾患を持つ仲間との情報交換の場が、治療への理解と前向きな取り組みを支える一つの手段になり得ると考えています。弊社では引き続き、当事者が安心して疑問や不安を話せる環境の整備に取り組んでまいります。
■ ディーライフについて
Dライフ（https://diabeteslife.jp ）は、糖尿病や生活習慣病など、慢性疾患と向き合う方々が情報交換や交流を行えるコミュニティプラットフォームです。
同じ疾患を持つ仲間との体験談の共有、治療法や日々の生活管理に関する情報収集、専門的な知見へのアクセスなど、病気と付き合いながら前向きに生きていくための基盤を提供しています。
孤立しがちな慢性疾患患者が、安心して本音を語り合える場を目指しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：健康・慢性疾患コミュニティプラットフォーム「ディーライフ」の運営
・公式サイト：https://diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
糖尿病患者とその家族のためのコミュニティサイト『Dライフ( https://diabeteslife.jp )』を運営する合同会社MYASIA Entertainmentは、このたび糖尿病の薬物療法に関する相談傾向と検索動向をもとに、ユーザーの声を整理した調査結果をまとめました。診断後の治療方針について十分な説明を受けたと感じている方は少なく、「薬はいつから始めるのか」「一生飲み続けなければならないのか」という疑問を抱えたまま治療を続けている方が多い実態が見えてきました。
■調査背景
「糖尿病 薬 いつから」「インスリン 必要な人」「糖尿病 薬 やめられるか」といった検索キーワードへの関心が近年高まっています。生活習慣病の治療は長期にわたることが多く、特に薬物療法の開始を告げられた際に強い不安を感じる方が多い傾向があります。弊社運営コミュニティでも、治療の初期段階にある方からの相談が増えており、「なぜ薬が必要なのか」「インスリンと飲み薬はどう違うのか」という基本的な疑問が繰り返し寄せられています。こうした背景から、薬物療法に対する当事者の疑問と不安の実態を整理することにしました。
■調査結果
薬の開始タイミングについては、「食事と運動だけでは数値が下がらないと言われて処方された」という声が多く見られました。また、「もう少し様子を見たかったが、先生に勧められてすぐに始めることになった」という戸惑いの声も寄せられており、治療方針の説明に対して受け身になりやすい状況がうかがえます。
インスリン療法については、特に心理的な抵抗感が強い傾向が見られました。「インスリンになったら終わりだと思っていた」「注射と聞いて怖くなった」という声が複数寄せられており、インスリンが必要な理由や、飲み薬との役割の違いについて十分に理解できていないまま治療が進むケースが少なくないようです。
「薬をやめられるか」という点については、体重を落として数値が改善したことで減薬・断薬に至った経験を持つ方の声も見られる一方、「ずっと飲み続けるしかないのか不安」という声も多く、将来の見通しが持てないことへの焦りが感じ取れました。
■考察
薬物療法に対する不安や疑問が解消されにくい背景には、診察時間の短さや、医師との間に感じる遠慮が関係していると考えられます。聞きたいことがあっても「先生を困らせてしまうかも」と感じて質問を控える方は一定数いらっしゃるようで、結果として正確な情報が届かないまま不安だけが残る状況が生まれやすくなっています。また、インスリンに対する誤ったイメージが広く根付いていることも、必要な治療への躊躇につながっていると見られます。
■今後の展望
糖尿病の薬物療法は、病態や生活習慣によって個人差が大きく、一概に「こうあるべき」とは言いにくい領域です。だからこそ、同じ治療を経験した人の声や、似た状況にある人の体験談が判断の助けになることがあります。医療機関だけでなく、同じ疾患を持つ仲間との情報交換の場が、治療への理解と前向きな取り組みを支える一つの手段になり得ると考えています。弊社では引き続き、当事者が安心して疑問や不安を話せる環境の整備に取り組んでまいります。
■ ディーライフについて
Dライフ（https://diabeteslife.jp ）は、糖尿病や生活習慣病など、慢性疾患と向き合う方々が情報交換や交流を行えるコミュニティプラットフォームです。
同じ疾患を持つ仲間との体験談の共有、治療法や日々の生活管理に関する情報収集、専門的な知見へのアクセスなど、病気と付き合いながら前向きに生きていくための基盤を提供しています。
孤立しがちな慢性疾患患者が、安心して本音を語り合える場を目指しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：健康・慢性疾患コミュニティプラットフォーム「ディーライフ」の運営
・公式サイト：https://diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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