和食さと×セレッソ大阪　キッズチケット＆サッカークリニックキャンペーン開催！

SRSホールディングス株式会社

国内201店舗を展開する「和食さと」は、創業地である大阪を代表するプロサッカークラブ「セレッソ大阪」を、ゴールドパートナー企業として応援しております。このたび、和食さと×セレッソ大阪で「キッズチケット＆サッカークリニックキャンペーン」を開催します！

キャンペーンでは、２つの特別なイベントへの参加者を募集！

(1)さとキッズくらぶ限定「サッカークリニックコース」：5月17日(日)にセレッソ大阪のホーム『YANMAR HANASAKA STADIUM(ヤンマーハナサカスタジアム）』で開催するサッカー教室に抽選でご招待！天然芝のピッチにて、サッカースクールコーチによるサッカー教室（ミニゲームなど）や、大抽選会などのイベントに参加できます。

(2)誰でも応募可能な「親子ペアチケットプレゼントコース」：サッカークリニックと同日開催の「名古屋グランパス戦」を観戦できる親子ペアチケットが抽選で当たります。

また、両コースに同時応募でチケットコースの当選確率が3倍にアップする特典も。『セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス戦』の前哨イベントとして、試合直前のピッチでサッカー体験ができる特別な機会です。ぜひこの機会にご応募ください。和食さとで食べて、セレッソ大阪を応援！ぜひ皆さまのご参加をお待ちしております。

【キッズチケット＆サッカークリニックキャンペーン】

■募集期間

４月１７日(金)～４月３０日（木）１７：００まで

※当選者の発表は、当選メールの発送（５月４日(月・祝)予定）をもって代えさせていただきます。

※「sales@cerezo.co.jp」を受信設定お願いします。

■キャンペーン概要

(1)さとキッズくらぶ会員限定「サッカークリニック」コース

抽選で100名様当選！和食さとでの500円以上のご飲食レシートを添付のうえ

ご応募いただくと、『サッカークリニック』へご参加いただけます。

日程 2026年5月17日（日）10:30～12:00（10:00受付開始）

(2)誰でも応募可能！「親子ペアチケットプレゼント」コース

抽選で親子100組200名様（大人1名＋小学生1名）に、

5月17日（日）開催の名古屋グランパス戦の親子ペアチケットをプレゼントいたします。

席種：ホームバック南B指定席（大人・小学生各1枚）

(1)(2)同時応募特典として両コースにご応募いただいた方は、「チケット」コースの当選確率が3倍にアップします！

■応募方法

さとキッズくらぶメールマガジンならびにお知らせページ、または和食さと公式ホームページのリリース内にある申込フォームからご応募ください。（サッカークリニックコースへは、さとキッズくらぶメールマガジンにご登録のアドレスからご応募ください）

※詳しくは、さとキッズくらぶメールマガジンならびに和食さと公式ホームページ掲載の応募要項をご確認ください。

応募概要ページ :https://sato-res.com/news/assets/files/sato-260417.pdf?■ご応募に関する注意事項

サッカークリニックは「年長～小学６年生まで」のお子様が本イベントへのご参加対象となります。(ご家族はバックスタンドでご見学可能です）※さとキッズくらぶ会員様はサービス対象年齢が「小学生以下」ですが、今回のサッカークリニックの応募対象は「年長～小学６年生まで」とさせていただきます。ご了承ください。

【さとキッズくらぶ会員登録方法】

ご登録は和食さと各店舗で行っております。

ご来店時にテーブル上の会員サービスPOPより、必要情報をご入力のうえご登録をお願いします。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/