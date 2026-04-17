【最新予測】車両ディスプレイ用光学接着剤市場規模は2032年までに347百万米ドルへ、CAGR9.3%で拡大（QYResearch）
車両ディスプレイ用光学接着剤とは
車載ディスプレイ用光学接着剤とは、OCA（Optically Clear Adhesive）またはLOCAを用い、カバーガラス、タッチパネル、ディスプレイモジュールを一体化する光学貼合技術である。車両ディスプレイ用光学接着剤の最大の特徴は空気層を排除することで内部反射を抑制し、屋外直射光下でも視認性を大幅に改善する点にある。2024年時点で車載用光学ボンディングディスプレイの世界生産量は約1億2,300万平方メートル、平均価格は5.1米ドル/m2であり、車両ディスプレイ用光学接着剤の需要は車載ディスプレイの大型化と完全に連動している。
近年の業界データ（直近6か月のOEM調達動向）では、特に中国・韓国系完成車メーカーが「マルチディスプレイ統合コックピット」への移行を加速しており、1台あたりの光学接着剤使用面積は前年比で約12～18%増加している。この変化は、車両ディスプレイ用光学接着剤の構造需要を底上げする主要因となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347214/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347214/images/bodyimage2】
図. 車両ディスプレイ用光学接着剤の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「車両ディスプレイ用光学接着剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、車両ディスプレイ用光学接着剤の世界市場は、2025年に177百万米ドルと推定され、2026年には204百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.3%で推移し、2032年には347百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■市場成長ドライバーと車載HMI進化
車両ディスプレイ用光学接着剤市場の成長は、主に三つの構造的要因に支えられる。
第一に、EV化によるコックピット再設計である。従来の物理メーターが統合ディスプレイへ置き換わることで、車両ディスプレイ用光学接着剤の採用面積は拡大している。
第二にADASの高度化であり、HUDやセンターディスプレイにおける高輝度・低反射要件が接着剤性能を規定する。
第三に、ユーザー体験の高度化（HMI進化）であり、AR-HUDや湾曲ディスプレイの普及が高機能OCA/LOCA需要を牽引している。
車両ディスプレイ用光学接着剤の技術トレンドとしては、(1)低VOC・ハロゲンフリー化、(2)耐熱・耐UV性能強化、(3)曲面対応フレキシブルOCAフィルム、(4)高透明シリコーン系接着剤の採用拡大が進む。特に近年は-40℃～105℃の温度サイクル耐性が車載採用の実質的な技術基準となっている。
■サプライチェーン構造と競争環境
車両ディスプレイ用光学接着剤のサプライチェーンは、3層構造で再編が進行している。上流はアクリル・シリコーン原料および高純度モノマー、中流はOCA/LOCAフィルムメーカー、下流は車載ディスプレイモジュールおよびTier1サプライヤーで構成される。
主要企業には3M、Mitsubishi Chemical、Nitto Denko、Tesa SE、Lintec、TMSなどが含まれ、特に3Mと日系メーカーが高透明度OCA市場を支配している。一方、中国企業（Suzhou FINESET Material Technology、GaoRenなど）はコスト競争力と現地供給能力を背景にシェアを拡大している。
また2025年の米国関税政策は車両ディスプレイ用光学接着剤の供給網に地政学的影響を与えており、北米OEMは「中国依存度低減」と「二重調達化」を進めている。この結果、地域別生産分散が進み、サプライチェーン再構築フェーズに移行している。
車載ディスプレイ用光学接着剤とは、OCA（Optically Clear Adhesive）またはLOCAを用い、カバーガラス、タッチパネル、ディスプレイモジュールを一体化する光学貼合技術である。車両ディスプレイ用光学接着剤の最大の特徴は空気層を排除することで内部反射を抑制し、屋外直射光下でも視認性を大幅に改善する点にある。2024年時点で車載用光学ボンディングディスプレイの世界生産量は約1億2,300万平方メートル、平均価格は5.1米ドル/m2であり、車両ディスプレイ用光学接着剤の需要は車載ディスプレイの大型化と完全に連動している。
近年の業界データ（直近6か月のOEM調達動向）では、特に中国・韓国系完成車メーカーが「マルチディスプレイ統合コックピット」への移行を加速しており、1台あたりの光学接着剤使用面積は前年比で約12～18%増加している。この変化は、車両ディスプレイ用光学接着剤の構造需要を底上げする主要因となっている。
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図. 車両ディスプレイ用光学接着剤の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「車両ディスプレイ用光学接着剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、車両ディスプレイ用光学接着剤の世界市場は、2025年に177百万米ドルと推定され、2026年には204百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.3%で推移し、2032年には347百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■市場成長ドライバーと車載HMI進化
車両ディスプレイ用光学接着剤市場の成長は、主に三つの構造的要因に支えられる。
第一に、EV化によるコックピット再設計である。従来の物理メーターが統合ディスプレイへ置き換わることで、車両ディスプレイ用光学接着剤の採用面積は拡大している。
第二にADASの高度化であり、HUDやセンターディスプレイにおける高輝度・低反射要件が接着剤性能を規定する。
第三に、ユーザー体験の高度化（HMI進化）であり、AR-HUDや湾曲ディスプレイの普及が高機能OCA/LOCA需要を牽引している。
車両ディスプレイ用光学接着剤の技術トレンドとしては、(1)低VOC・ハロゲンフリー化、(2)耐熱・耐UV性能強化、(3)曲面対応フレキシブルOCAフィルム、(4)高透明シリコーン系接着剤の採用拡大が進む。特に近年は-40℃～105℃の温度サイクル耐性が車載採用の実質的な技術基準となっている。
■サプライチェーン構造と競争環境
車両ディスプレイ用光学接着剤のサプライチェーンは、3層構造で再編が進行している。上流はアクリル・シリコーン原料および高純度モノマー、中流はOCA/LOCAフィルムメーカー、下流は車載ディスプレイモジュールおよびTier1サプライヤーで構成される。
主要企業には3M、Mitsubishi Chemical、Nitto Denko、Tesa SE、Lintec、TMSなどが含まれ、特に3Mと日系メーカーが高透明度OCA市場を支配している。一方、中国企業（Suzhou FINESET Material Technology、GaoRenなど）はコスト競争力と現地供給能力を背景にシェアを拡大している。
また2025年の米国関税政策は車両ディスプレイ用光学接着剤の供給網に地政学的影響を与えており、北米OEMは「中国依存度低減」と「二重調達化」を進めている。この結果、地域別生産分散が進み、サプライチェーン再構築フェーズに移行している。