ねじナット市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「ねじナット市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のねじナット市場は、産業用ファスナー業界の重要な一分野でありながら、その重要性が見過ごされがちです。風力タービンのブレードを固定するボルトからスマートフォン内部の微小ナットに至るまで、ねじナットは製造、建設、自動車工学を支える不可欠な要素です。一般的には低付加価値のコモディティと見なされがちですが、電気自動車（EV）の軽量化トレンド、組立ラインの自動化、厳格な安全規制により、市場は大きな変革を迎えています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/241
業界分析によると、本市場は成熟しているものの安定した成長を示しており、その動向は世界の製造業購買担当者景気指数（PMI）と密接に関連しています。消費者市場とは異なり、需要の変動は比較的小さく、産業活動の健全性を反映します。
調査レポートによると、世界のねじナット市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）21.8％で成長し、2035年末までに市場規模は329億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は157億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347136/images/bodyimage1】
主要な成長要因
A. 電気自動車（EV）の普及
内燃機関からEVへの移行により、軽量かつ高強度のナット需要が増加しています。アルミニウムやチタン製ナットの採用が進み、バッテリーパックには振動耐性や電気絶縁性を確保するために多数の高精度ナットが必要とされます。
B. 航空宇宙および防衛分野の近代化
航空宇宙用途のナットは高度に設計された製品であり、商業航空の回復や防衛支出の増加により需要が拡大しています。
C. 建設およびインフラ投資
政府主導のインフラプロジェクトにより、構造用ナットの需要が増加しています。プレハブ建設の普及も需要を押し上げています。
D. 自動化およびスマート組立
ロボットを用いた自動組立の普及により、高精度ナットの需要が増加しています。
市場の課題および制約
A. 原材料価格の変動
鋼やアルミニウム価格の変動が収益性に影響を与えます。
B. 偽造品および品質問題
低品質製品の流通が市場の信頼性に影響を及ぼしています。
C. 市場の分散化と価格競争
多数の企業が存在し、価格競争が激化しています。
D. サプライチェーンの複雑性
輸送コストや物流の影響が大きい市場です。
セグメンテーション分析
製品タイプ別
六角ナット：最大シェア
ロックナット：最も成長が速い
フランジナット、溶接ナットなど
材料別
炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、チタン、真鍮、ナイロン
ねじ規格別
UNC/UNF、メートルねじ、特殊ねじ
用途別
自動車、産業機械、航空宇宙、防衛、建設、再生可能エネルギー
調査レポートはこちらでご覧ください@ https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/screw-nuts-market/241
地域別分析
アジア太平洋：最大市場
北米：高付加価値市場
欧州：高品質・環境規制重視
中東・アフリカ：インフラ需要による成長
主要企業および競争環境
Würth Group
Fastenal Company
Illinois Tool Works（ITW）
LISI Group
Stanley Black & Decker
Yamashina Corporation
Sundram Fasteners
Tong Hwei Enterprise
将来展望
ねじナット市場は、低価格大量生産のコモディティ分野と、高付加価値のエンジニアリング分野に二極化すると予想されます。今後は品質保証やトレーサビリティの重要性が高まり、デジタル技術の活用が競争力の鍵となります。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
世界のねじナット市場は、産業用ファスナー業界の重要な一分野でありながら、その重要性が見過ごされがちです。風力タービンのブレードを固定するボルトからスマートフォン内部の微小ナットに至るまで、ねじナットは製造、建設、自動車工学を支える不可欠な要素です。一般的には低付加価値のコモディティと見なされがちですが、電気自動車（EV）の軽量化トレンド、組立ラインの自動化、厳格な安全規制により、市場は大きな変革を迎えています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/241
業界分析によると、本市場は成熟しているものの安定した成長を示しており、その動向は世界の製造業購買担当者景気指数（PMI）と密接に関連しています。消費者市場とは異なり、需要の変動は比較的小さく、産業活動の健全性を反映します。
調査レポートによると、世界のねじナット市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）21.8％で成長し、2035年末までに市場規模は329億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は157億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347136/images/bodyimage1】
主要な成長要因
A. 電気自動車（EV）の普及
内燃機関からEVへの移行により、軽量かつ高強度のナット需要が増加しています。アルミニウムやチタン製ナットの採用が進み、バッテリーパックには振動耐性や電気絶縁性を確保するために多数の高精度ナットが必要とされます。
B. 航空宇宙および防衛分野の近代化
航空宇宙用途のナットは高度に設計された製品であり、商業航空の回復や防衛支出の増加により需要が拡大しています。
C. 建設およびインフラ投資
政府主導のインフラプロジェクトにより、構造用ナットの需要が増加しています。プレハブ建設の普及も需要を押し上げています。
D. 自動化およびスマート組立
ロボットを用いた自動組立の普及により、高精度ナットの需要が増加しています。
市場の課題および制約
A. 原材料価格の変動
鋼やアルミニウム価格の変動が収益性に影響を与えます。
B. 偽造品および品質問題
低品質製品の流通が市場の信頼性に影響を及ぼしています。
C. 市場の分散化と価格競争
多数の企業が存在し、価格競争が激化しています。
D. サプライチェーンの複雑性
輸送コストや物流の影響が大きい市場です。
セグメンテーション分析
製品タイプ別
六角ナット：最大シェア
ロックナット：最も成長が速い
フランジナット、溶接ナットなど
材料別
炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、チタン、真鍮、ナイロン
ねじ規格別
UNC/UNF、メートルねじ、特殊ねじ
用途別
自動車、産業機械、航空宇宙、防衛、建設、再生可能エネルギー
調査レポートはこちらでご覧ください@ https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/screw-nuts-market/241
地域別分析
アジア太平洋：最大市場
北米：高付加価値市場
欧州：高品質・環境規制重視
中東・アフリカ：インフラ需要による成長
主要企業および競争環境
Würth Group
Fastenal Company
Illinois Tool Works（ITW）
LISI Group
Stanley Black & Decker
Yamashina Corporation
Sundram Fasteners
Tong Hwei Enterprise
将来展望
ねじナット市場は、低価格大量生産のコモディティ分野と、高付加価値のエンジニアリング分野に二極化すると予想されます。今後は品質保証やトレーサビリティの重要性が高まり、デジタル技術の活用が競争力の鍵となります。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
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