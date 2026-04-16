“おいしい” “ワクワク” “ハッピー”をお届けするライフコーポレーションでは、近畿圏店舗の惣菜売り場で販売している「旨味じゅわ！サクッと衣の若鶏もも唐揚げ」が、4月10日（金）に開催された一般社団法人日本唐揚協会主催の「第17回からあげグランプリ® スーパー総菜部門（中日本）」において、“金賞”を受賞いたしました。第15回・第16回に引き続き、近畿圏では3年連続金賞の受賞となりました。 ※第17回からあげグランプリ🄬スーパー総菜部門では、103社がエントリーしました

◆受賞商品概要

＜商品名＞ 旨味じゅわ！サクッと衣の若鶏もも唐揚げ ＜価格＞ 100gあたり208円（税込224.64円） ＜販売店舗＞ 近畿圏ライフ166店舗の惣菜売り場 ※ビオラル各店（靭・エキマルシェ大阪・みのおキューズモール・うめきた・さんちか）を除く ※リリース日時点の規格・価格です ※価格は店舗により異なります

◆商品のこだわり

＜濃厚つゆと2種類の醤油を配合したやみつきになる味付け＞

「ライフプレミアム 旨みとだしが自慢の贅沢な濃厚つゆ」と2種類の超特選醤油（超特選うすくち醤油・超特選濃口醤油）を配合したライフオリジナルの味付けで、上品でまた食べたくなる味わいに仕上げています。

＜“2段仕込み製法”で際立たせた「生姜」の風味がたまらない！＞

一度目の味付けで「おろし生姜」、二度目の味付けで「刻み生姜」を混ぜる“2段仕込み製法”で鶏肉に下味をつけています。生姜の香りと食感を2段階で味わうことができ、食べ始めから食べ終わりまで生姜の風味をお楽しみいただけます。

＜店内で一つ一つ丁寧に衣付けし、サクッと食感を実現＞

加熱直前に店内で一つ一つの鶏肉に丁寧に衣付けしています。今年3月から新たな唐揚げ粉を使用し、パリッと食感がさらに増した商品にリニューアルいたしました。

◆開発者の受賞コメント

近畿圏ライフにおいて3年連続で金賞を受賞でき、大変嬉しく思います。お客様に"ライフといえば惣菜がおいしいスーパー"とより一層思っていただけるよう、そして今後もご来店いただくお客様に喜んでいただける商品をお届けできるよう、さらに精進してまいります。 （近畿圏惣菜部バイヤー 橋本 容典）

◆からあげグランプリ®とは

「からあげグランプリ®」とは、一般社団法人日本唐揚協会（東京都渋谷区、会長兼理事やすひさてっぺい）による、「日本で一番うまい唐揚げ店を決める」グランプリです。 スーパー総菜部門は「北日本」「東日本」「中日本」「西日本」の４エリアに分類され、それぞれのエリアで最高金賞・金賞が決まります。

▼ライフコーポレーションのからあげグランプリ®過去受賞歴

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。