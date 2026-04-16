Hexagon、金型加工の “品質” に光を当てるユーザー参加型コンテストを初開催

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池谷望、以下「Hexagon」）は、金型加工向けCAMソフトウェア「WORKNC」のユーザーを対象とした参加型の技術コンテスト「WORKNC加工技術コンテスト2026」を初開催することを発表しました。

WORKNCユーザーを対象とした、新たな参加型技術コンテストの取り組み

日本の金型加工現場には、世界トップレベルの品質を支える高度な技術やノウハウが数多く存在しています。その多くは、各企業が日々の現場での試行錯誤を通じて積み上げてきた成果でありながら、業界内外で十分に共有・可視化される機会は限られてきました。Hexagonは、そうした現場発の技術や工夫、そして作り手の「想い」こそが、ものづくりの品質を支える本質的な価値であると考えています。

こうした考えのもとに開催される本コンテストは、日本国内のWORKNC保守加入中ユーザーを対象としており、自社の技術力や製品の「品質」を発信したいと考える金型メーカーの参加を募ります。

完成品だけでなく、加工プロセスを重視した審査

本コンテストでは、完成した加工品の優劣だけでなく、品質がどのようなプロセスを経て作り込まれていくのかに重きを置いています。参加者には、課題となる金型サンプルの実加工品に加え、WORKNC上でのワークゾーン設定や加工指示書、パス作成時の工夫など、プロセスが分かる資料の提出が求められます。提出物はHexagonのWORKNCエンジニアチームが複数の観点から総合的に審査し、2カテゴリーそれぞれにおいて3社（優勝・準優勝・3位）、計6社を決定します。

受賞者には、WORKNC年間保守費用免除（1ライセンス分・1年間）などの賞品に加え、海外からの来場者も多い世界最大級の工作機械見本市「JIMTOF 2026」（2026年10月に東京ビッグサイトにて開催）のHexagonブースにて加工品が展示される特典が与えられ、自社の金型加工技術を国内外に発信する機会となります。

ユーザー同士の技術共有と交流を促進する場として

参加者は2つの課題ワークのいずれか、または両方を選択し、その加工技術を競う

本コンテストを通じてHexagonは、ユーザー同士がリアルにつながり、技術を共有できる場づくりを提供したいとの狙いもあります。

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 製造用ソフトウェア事業部GMの溝脇恒幸は、次のようにコメントしています。

「近年、金型業界を取り巻く環境は大きく変化しており、技術やノウハウの共有、そして人と人とのつながりの重要性が、これまで以上に高まっていると感じています。

その中でHexagonとしても、単にソフトウェアを提供するだけでなく、金型業界全体を盛り上げるきっかけとなる場をつくりたいと考え、今回の初開催に至りました。

JIMTOFのHexagonブースを一時貸し切って実施する授賞式は、ユーザー同士が直接交流し、情報交換できる貴重な機会となるはずです。また、日本の金型加工技術を国内外の来場者に向けて発信できる場として、本コンテストを活用してもらえたら嬉しく思います。」

本コンテストの応募締め切りは2026年4月17日となっており、対象は日本国内のWORKNC保守加入中ユーザーに限定されます。審査は同年9月までに実施され、受賞者は2026年10月に東京ビッグサイトで開催されるJIMTOF会期中、Hexagonブースにて発表を予定しています。

本コンテストの対象製品であるCAMソフト「WORKNC」の詳細については、以下の公式Webサイトをご覧ください。

WORKNCの詳細を見る :https://hexagon.com/ja/products/product-groups/computer-aided-manufacturing-cad-cam-software/worknc?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202604_prtimes_worknc【コンテスト概要】

名称：WORKNC 加工技術コンテスト

主催：Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 製造用ソフトウェア事業部

参加資格：WORKNC保守契約加入中かつ Ver.2023.3以上を使用中のユーザー

競技内容：WORKNCを使用して2種の課題ワークのいずれか、もしくは両方を制作。実加工品および指定資料を提出

審査：Hexagon WORKNCエンジニアチームによる総合評価

表彰：各課題につき優勝・準優勝・3位を選出

賞品：

・優勝：WORKNC年間保守費用免除（1ライセンス分・1年間） 他

・準優勝：WORKNC年間保守費用30%割引（1ライセンス分・1年間）他

・3位：WORKNCオンサイトトレーニング 無償チケット（2日分）他

応募規約：https://go.mi.hexagon.com/WorkncUsercontestJapan2026_TermsandConditions

【Hexagon 製造用ソフトウェア事業部について】

Hexagonの製造用ソフトウェア事業部は、製造業全般を対象に、設計から製造、解析、品質管理に至るまでのプロセスをデジタルでつなぐソフトウェアソリューションを提供しています。

CAD/CAM、シミュレーション、デジタルツイン、AIなどの先進技術を活用し、製品の初期段階から品質を組み込むことで、開発効率の向上、生産性の改善、そして競争力のあるものづくりを支援します。

金型加工分野においては、高度化・複雑化する加工要求に対応するCAMソフトウェア「WORKNC」をはじめ、現場のノウハウや作り手の意図を確かな加工品質として製品に反映できる環境を提供しています。

Hexagonは、製造に携わる人々の “想い” と “品質” を製品に吹き込み、より良い社会の実現に貢献することを目指しています。

Hexagon（Nasdaq Stockholm: HEXA B）は、世界50か国で約24,800名の従業員を有し、売上高は約54億ユーロです。詳細はhexagon.com/ja(https://hexagon.com/ja/company/divisions/manufacturing-intelligence?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202604_prtimes_worknc)をご覧ください。