株式会社きのとや（本社：北海道札幌市 代表取締役社長 中田英史）は、生食感チーズケーキ「苺のふんわり生フロマージュ」をきのとや公式オンラインショップにて5月1日(金)～5月10日(日)まで期間限定・数量限定販売いたします。 毎回ご好評につき即完売の”生食感チーズケーキ”を、甘酸っぱい苺のおいしさが満載の春限定フレーバーとして春のお祝いや母の日に全国へお届けします。

北海道産のチーズ感あふれる、ふんわり軽い食感×甘酸っぱい苺

北海道はスイーツの原材料の一大産地。その豊かな恵みをふんだんに使い、クリームチーズとマスカルポーネチーズ・生クリーム・ビートグラニュー糖は全て北海道産にこだわり、酪農王国北海道のおいしさをぎゅっと詰め込んだチーズケーキです。さらに、今が旬の北海道産苺を練り込み、フランボワーズジャムの甘酸っぱさをアクセントに加えた、チーズと苺が絶妙な、印象的な美味しさです。

商品特徴

2種類の北海道産チーズ

北海道産のクリームチーズと、マスカルポーネチーズを使用しています。混ぜ込んでいる苺も北海道産のものを使用。マスカルポーネチーズはあえて加熱せずに使用し、やさしく苺の香るふわふわのとろける食感に仕上げています。

手間暇かけた北海道産苺のチーズムース

北海道産の苺をパティシエがひとつひとつ丁寧に裏ごししたピューレに、北海道産のクリームチーズとマスカルポーネチーズ、生クリームを絶妙な配合でブレンド。苺のおいしさを際立たせるため、手間暇かけてお作りするこだわりのチーズムースです。

ふんわりのせる苺のマスカルポーネクリーム

濃厚でミルク感溢れる北海道産マスカルポーネチーズと北海道産苺をブレンドし、たっぷりの北海道産生クリームで仕上げたふんわりやわからなクリーム。パティシエがひとつひとつリボンのようにしぼったクリームは春らしく華やかに仕上がりに。

おいしさがぎゅっと詰まったこだわりの断面

ふんわりのせた「いちごのマスカルポーネ生クリーム」の下には、北海道産のいちごをパティシエがひとつひとつ丁寧に裏ごししたピューレに、北海道産のクリームチーズとマスカルポーネチーズ、生クリームを使用した「いちごのチーズムース」、自家製のフランボワーズジャムやしっとりふわふわ食感のスポンジとクッキーが土台を支えます。 チーズ感が溢れる繊細な味わいに、いちごの甘酸っぱさがアクセントとして加わり、ついもう一口、と食べ進む飽きのこない美味しさに。母の日の贈りものや、ご友人とのパーティーシーン、ティータイムに、ご自分へのご褒美スイーツにもおすすめです。

＜商品概要＞

■商品名：苺のふんわり生フロマージュ ■価格：3,700円(税込) ■賞味期限：製造日より冷凍14日 ■保存方法：冷凍(－18℃以下)で保存 ※冷蔵庫で解凍し、解凍後は冷蔵(10℃以下)保存のうえ、 当日中にお召し上がりください。 ■お届け期間：5月1日(金)～5月10日(日)まで【数量限定】 ■オンラインショップ：https://www.kinotoya.com/special-feature/strawberry-fluffy-raw-fromage26/

会社概要

https://www.kinotoya.com/special-feature/strawberry-fluffy-raw-fromage26/

名称：株式会社きのとや 所在地：北海道札幌市東区東苗穂5条3丁目7-36 設立：1985年12月 代表：代表取締役社長 中田英史 公式サイト：https://www.kinotoya.com/ 公式SNSアカウント Instagram ：@kinotoya (https://www.instagram.com/kinotoya/) LINE ：@kinotoya (https://lin.ee/ZzKQhCP) X（旧Twitter）：@kinotoya (https://x.com/kinotoya) 「きのとや」は、1983年に北海道・札幌で誕生した、40年以上続く洋菓子店です。 北海道の豊かな恵みを大切にこの地でお菓子づくりを続け、美味しさで感動をお届けします。 [本件に関するお問い合せ]北海道コンフェクトグループ内 (株)きのとや 星・吉川 Mail: hansoku@kinotoya.com Tel:011-786-6161