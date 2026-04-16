階段を上がりきった瞬間、思わず「わぁ…」と声がもれてしまう。 左手には明石海峡大橋、まっすぐ前には青空とオーシャンビュー。 淡路島のグランピングリゾート Awajiに、この景色を望む展望台が新たに誕生しました。 日が沈めば、展望台・階段・プール・入口まで丘全体がイルミネーションに包まれ、背後には淡路ICの観覧車がキラキラ光ります。 昼と夜、2つの表情をもつ淡路島リゾートがはじまります。

新展望台×通年イルミネーション──昼と夜、ふたつの淡路島

展望台の真ん中に、ポツンと佇む一つの鐘。鐘の下に立つと、すぐそこに空と海だけが広がります。 眼下には、エメラルドグリーンと青が溶け合う絶妙な色の海。 グランピングリゾート Awajiの敷地内、丘の上に新たに誕生したシンボルです。鐘のアーチ越しに景色をのぞけば、まるで映画の中に入り込んだような気分に。

同じ景色も、時間とともに姿を変えていきます。夕暮れは茜色の空に。 夜になるとカラフルなイルミネーションの光によって、展望台、階段の手すり、足元のヤシの木、プールサイド、そして施設の入口まで彩られます。 柵の向こうには、神戸の街並みが夜景になって広がり、振り返れば、施設入口のイルミネーションや淡路ICの観覧車の光が瞬きます。 いつ見ても、どこを向いても。この場所には、心を動かす景色があります。

ひと足早い、春のプールサイドへ──ハート型プール

ハート型のプールサイドで、ドリンク片手に水面を眺めながらおしゃべりをする。ここは、グランピングリゾート Awajiに泊まる人だけが入れる、特別なプールです。 まだ多くの施設がプールを開放していない時期から、ひと足早く水辺の時間を楽しめます。 夜はライトアップされた水面がやさしく光り、昼とはまったくちがう表情に。ハート型のプールもまた、時間とともに、いくつもの顔を見せてくれる場所です。 ※プールは4月25日より開放予定です。詳細は公式サイトにてお知らせいたします。

淡路島の食材で、夕食も朝食も──島グルメをまるごと

食事は、素泊まりから食事付きプランまで、過ごし方に合わせて選べます。 BBQ付きプランでは、淡路牛・淡路島ポーク・淡路鶏がそろった本格バーベキュー。副菜には、淡路島産シラスのアヒージョ、淡路島粗挽きポークウィンナーなど、島の食材を使った一品も並びます。 全天候対応の専用スペースで、風の強い日や雨の日でも淡路島グルメを味わうことができます。 翌朝も朝食付きプランなら、自分たちで焼き上げるホットドッグの朝食。 淡路島の養鶏場・北坂養鶏場の生卵、淡路島牛乳、淡路島ヨーグルトなどのセットで島の朝を迎えられます。

4・5月限定──カップル・ご夫婦のための、ペア割プラン

全13棟・1棟貸切のグランピングリゾート Awajiでは、4・5月限定で、カップル・ご夫婦限定の2人旅応援ペア割プランをご用意しています。 こちらは、宿泊代金10%OFF＋オリジナルバルーンブーケのプレゼント付き。 2026年4月にリニューアルしたばかりの「オーシャンテラス＜サクラ＞」を含む、全13棟から好みの1棟を選べます。 誕生日や記念日には、星空の下で2人だけの焚き火を囲めるファイヤーピットのレンタルや、ホールケーキなど、サプライズやお祝い用の有料オプションもご利用いただけます。

※掲載の写真はイメージを含みます。 ※食事は仕入れや季節により画像と異なる場合がございます。

予約はこちらから

＜2人旅応援ペア割プラン｜4・5月限定｜10%OFF＋バルーンブーケ付き＞ ※記念日や2人旅で、海を望む特別な時間を過ごしたい方へ。1棟ごとの貸切のため、ご希望の日程や棟がございましたら、早めにご予約ください。 ・1泊2食付（BBQ＋朝食）：1名様あたり20,490円～（2名様1棟ご利用時） https://reserve.489ban.net/client/glampingresortawaji/0/detail/1230594 ・素泊まり（食材持込OK）：1名様あたり11,080円～（2名様1棟ご利用時） https://reserve.489ban.net/client/glampingresortawaji/0/detail/1230572 ※ペア割プラン以外をご希望の方は、以下の予約ページからご覧ください。 https://reserve.489ban.net/client/glampingresortawaji/0/plan 【施設情報】 ・施設名：グランピングリゾート Awaji ・所在地：〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋2604 ・チェックイン：15:00～18:00 ・チェックアウト：10:00 ・アクセス：淡路ICから徒歩約7分（大阪市内から車で約1時間／新神戸から車で約30分／神戸三宮からバスで約1時間） ・公式サイト：https://gr-awaji.jp/ ・公式Instagram：https://www.instagram.com/gra_awaji/ ・電話：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・平日10:00～17:00（日・祝日、年末年始は休み） 【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社所在地：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort/ 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp