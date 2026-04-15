累計17万部突破！Yahoo!ニュース1位、TBS「THE TIME,」等で大反響。『それ犯罪かもしれない図鑑』がバズり中！

株式会社金の星社

株式会社 金の星社（本社：東京都台東区）より2025年9月に発売した書籍『それ犯罪かもしれない図鑑』（図書館版・ハンディ版合計）の累計発行部数が、17万部を突破しました。4月6日のTBS系「THE TIME,」での紹介を機に、Yahoo!ニュースのアクセスランキングで第1位を獲得するなど、新学期を迎えた保護者の間で「今、最も読ませたい一冊」として爆発的な反響を呼んでいます。

■ 「悪気のないいたずら」が、じつは犯罪！？

累計17万部突破！『それ犯罪かもしれない図鑑』

「道路につばをはく」「友だちの消しゴムを隠す」「勝手に他人の写真をSNSにアップする」……。 子どもたちにとっては“日常の延長”にある行動が、じつは法律に触れる可能性があることをご存知でしょうか。

本書は、子どもたちがやってしまいそうな50の行動を「図鑑」形式で紹介。「これって罪になるの？」という驚きとともに、法律の基礎知識や、なぜその行動がいけないのかをユーモアあふれるイラストで分かりやすく解説しています。

2026年4月6日（月）、TBSテレビ「THE TIME,」にて本作が特集されると、SNS上で瞬く間に拡散。4月8日には「TBS NEWS DIG」の記事がYahoo!ニュースのアクセスランキングで総合1位を獲得しました。この反響を受け、4月10日にamazonの「本の総合ランキング」で1位を獲得しました。

■ 読者の声：SNSでも「親子で衝撃！」と話題沸騰

Instagramを中心としたSNSでは、実際に本書を読んだ親子から共感と驚きの声が続々と寄せられています。

「叱るため」ではなく「自分を守るための知識」

「法律って怖いものじゃなくて、“自分を守る知識”なんだね、と親子で話すきっかけになりました。今までなんとなく“ダメだよ”と言っていたことも、理由までちゃんと説明できていなかったかも…と反省。大人も『そうなんだ！？』が止まらない一冊です。」

小学生“あるある”に子どもたちがどハマり！

「これ、絶対小学生が好き！我が家の小2の息子もどハマりで、ニヤニヤしながら一気読みしていました。友達のドリンクバーを一口もらう、写真を勝手にSNSにアップする…身近なテーマばかりで、交通規則や生活ルールを伝える新しい方法としてもオススメです。」

大人も知らない「驚きの真実」

「子どもも読みやすく、大人も『これも犯罪だったんだ！』という驚きがあります。石ころを拾う場所の注意や、男の子あるあるの喧嘩による『決闘罪』など、大人になるまでに知っておきたいアレコレが載っていました。」

新生活・入学準備の不安に寄り添う一冊

「4月から小学生になる娘。お友達に誘われていけないことをしてしまわないか心配ばかりでしたが、この本はイラスト入りで分かりやすく、漢字＋ルビで低学年でも読めてしまいます。堅苦しい法律に楽しく接することができて、年長の娘もお気に入りです。」

■『それ犯罪かもしれない図鑑』メディアで多数紹介されました！

「TBS『上田晋也のサンデーQ』（2026/4/12）」

「メ～テレ『ドデスカ！』（2026/4/10）」

「TBS『Nスタ』（2026/4/9）」

「TBS『THE TIME,』（2026/4/6）」

「朝日放送テレビ『おはよう朝日です』（2026/2/25）」

「朝日放送テレビ『newsおかえり』（2025/10/24）」

『それ犯罪かもしれない図鑑』『それ犯罪かもしれない図鑑』

https://amzn.asia/d/01Cec4Sc(https://amzn.asia/d/04Aq3V6s)

小島洋祐 監修／小豆だるま 絵

定価1,540円 (本体1,400円+税)

19×14.8cm／128ページ／初版2025年9月

ISBN:978-4-323-07217-3

✣✣ ­­まち編­­✣✣

人の家にボールが……とっちゃえ！／この空き家、ひみつ基地にしよう／お金発見！ もらっちゃお～／コピーすれば、お金持ちになれる！／中学生だけど、電車に子ども料金で乗ろう ほか

✣✣ ­­友だち編­­­­✣✣

借りたマンガを自分のものに／写真をSNSにアップしよう／うわばきを隠しちゃえ／貸してたゲームだから、返してもらおう ほか

✣✣ ­­学校編­­✣✣

文化財に落書きして思い出を残そう／卒業式でいたずらしよう／カンニングしちゃえ！ ほか

✣✣­­交通編­­-✣✣

青信号が点滅してるからダッシュで渡ろう！／ながらスマホで移動時間をうまく使おう／自転車のライトがつかないけど、乗ろう ほか