LOCUS、4/28開催セミナー【コンテンツを大量に生成できる『今』だからこそ抑えるべき AI時代のSNS運用術】に登壇

株式会社LOCUS

動画を起点として2,000社以上の企業にコンサルティング事業を展開する株式会社LOCUS（東京都千代田区、代表取締役 瀧良太）は、2026年4月28日(火)12時より、株式会社ノヴァリス共催ウェビナー「コンテンツを大量に生成できる『今』だからこそ抑えるべき AI時代のSNS運用術～実践的な活用方法×向き合うべき本質」に登壇することをお知らせいたします。

▼お申し込みはこちら

https://www.novalisgroup.jp/events/sns-marketing?utm_source=locus

こんな方におすすめのウェビナーです

・SNSのフォロワーは増えたが、売上・問い合わせにつながっていない方

・コンテンツ制作が特定メンバーに依存し、属人化に課題を感じている方

・AIを活用したいが、何から始めればいいか分からない方

・SNS運用をAIをフルに活用しながら内製化し、チームで回せる体制を作りたい方

・「AIで全部できる」という期待と現実のギャップを正しく理解し事業に活かしたい方

セミナー内容

「SNSのフォロワーは増えた。でも、売上にはつながっていない...」

「コンテンツを作る工数がなくて、施策が止まってしまう...」

こうした悩みを抱え、SNS運用の次の一手が見えない方も多いのではないでしょうか。



本ウェビナーでは、AI時代のSNS運用の「本質」と「具体的な活用方法」をお伝えします。

▼セッション内容

【セッション1：Instagram運用の本質 - 内製化で成果を出す考え方】

「運用代行では成果が出ない」という結論に至った経緯から、なぜ内製化が重要なのかを解説。

「何をしたら伸びるか」ではなく「どうあるべきか」、企業のMVとアカウント戦略をリンクさせるマインドセットの転換からお話しします。



【セッション2：AI時代に変わること、変わらないこと。 YouTube運用で本当に大切な目的設定とは？】

「AIでコンテンツが簡単にで作れる時代が来た」ーーそんな言葉を耳にするたびに、期待と不安が入り混じっている方も多いのではないでしょうか。確かにAI生成コンテンツの登場により、動画制作の常識は大きく変わりつつあります。しかしどれだけ技術が進化しても、「何のためにYouTubeを運用するか」という目的設定の重要性は変わりません。AI活用の前提となる「適切な目的設定」の考え方を軸に、どのフェーズでどうAIを取り入れるべきかを整理します。



【セッション3：あなたの知識をAIで再現する - スキルエンジニアリング入門】

AIに丸投げしても、「それっぽいだけ」の当たり障りないアウトプットにしかならない-ーその原因は、AIの性能でなく「あなたの知識がAIに渡っていないこと」にあります。顧客がどんな言葉に反応するか、どんな順序で信頼を築くか。現場で積み上げてきた知識を“手順書”として構造化し、AIに覚え込ませる。それが「スキルエンジニアリング」という考え方です。具体例を交えながら、あなたの知識がAI時代にこそ価値を持つ理由と、その活かし方をお伝えします。

▼お申し込みはこちら

https://www.novalisgroup.jp/events/sns-marketing?utm_source=locus

【開催概要】

◻︎ 開催日時：2026年4月28日（火）12:00～13:00

◻︎ 開催方法：オンライン（Zoom）

◻︎ 視聴方法：お申込後、メールにて視聴URLをご案内いたします。

◻︎ 参加費 ：無料

◻︎ 形式 ：パネルディスカッション＋Q&A（事前質問・当日質問の両方に対応）

- ご注意 -

※競合他社 / 同業者の方からのお申込みなど、当社の判断によりお断りする場合があります。

※都合により、企画の内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

【株式会社LOCUSについて】

LOCUSは大手企業から新進ベンチャーまで 2,000 社以上に対して「動画が、ビジネスを動かす」をテーマに、「表現の品質」ならびに「活用の成果」にこだわるクリエイティブカンパニーとして、「BtoC」「BtoB」「採用 / 研修 / インナーブランディング」など幅広い領域で動画を起点としたコンサルティングサービスを展開してまいりました。現在においては動画コンサルティングサービスに加えて、YouTubeチャンネルの運用コンサルティングや自社メディアとして全国の約1,100店舗の調剤薬局にデジタルサイネージを展開している「シニアード」など、動画に関連する新たな事業開発を行っております。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社LOCUS

所在地 ： 東京都千代田区内幸町2丁目1-6日比谷パークフロント18階

設立 ： 2010年4月2日

代表者 ： 瀧 良太

事業内容： 動画コンサルティング事業、動画制作・映像制作

YouTubeチャンネルコンサルティング事業、調剤薬局デジタルサイネージ「シニアード」

URL ： https://www.locus-inc.co.jp/