メイクアップアーティスト水野未和子氏による「自分の眉を活かし、光と、影と、血色だけでメイクをしていくディファインメイク」レッスンイベントを開催

キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親以下キヤノンMJ）は、メイクレッスンのマッチングサービス「Personal Beauty Lesson Market」（パーソナルビューティーレッスンマーケット、以下本サービス）が主催する、メイクアップアーティストの水野未和子氏を講師に迎えた「自分の眉を活かし、光と、影と、血色だけでメイクをしていくディファインメイク」レッスンイベントを、2026年5月16日（土）に開催します。

「ディファインメイク」レッスンのゴールは、「美人<魅力」という考え方に気づくことです。「ディファインメイク」は、メイクアップアーティストの水野未和子氏が提唱するメソッドで「ひとりでも多くの女性たちに、自分自身にしかない魅力に気づいてほしい、その魅力を際立たせてほしい」という思いから生まれました。型通りの美人を目指すのではなく、その人だけの魅力を磨いて個性を美しく際立たせる「ディファインメイク」を、水野氏がレクチャーします。

■イベント概要

「自分の眉を活かし、光と、影と、血色だけでメイクをしていく水野未和子のディファインメイク」レッスン

メイクアップアーティスト水野未和子氏によるディファインメイクのレクチャーを直接受け、実践しながら参加するイベントです。水野氏がプロデュースしたメイクブランド「define brush」のアイテムを使用しながら、「ディファインメイク」を学びます。

光のハイライト、影のシェーディング、血色のフェイスカラーを使用した、顔の立体感を作り魅力を引き出す「カラーアイテム付きレッスン」と、あなただけの個性として美しく仕上げる方法を覚える「眉アイテム付きレッスン」の２つのテーマをご用意しています。本レッスンではフルセットのアイテムを使用して実施するため、既にお持ちの方は当日ご持参ください。不足しているアイテムについては、事前にご購入いただくか、当日ご購入いただくことも可能です。あらかじめご了承ください。

今回はゲストとして水野氏のレッスンを始める前にSHIGETA主宰・CHICO SHIGETA氏によるセルフマッサージレッスンも行います。（事前収録映像を放映）

開催日時：2026年5月16日（土）13:00～15:00（カラーアイテム付きレッスン）

16:00～18:00（眉アイテム付きレッスン）

参加費 ：9,790円～52,470円（税込）

※コースによって異なります。詳しいコース内容と金額は下記参照。

参加形式：対面

開催場所：キヤノンマーケティングジャパン品川Sタワー2階 Innovation Lab WITH

（東京都港区港南2-16-6 Sタワー2階）

JR品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行品川駅より徒歩約10分

定 員：対面レッスン カラー20名 眉20名

申込方法：イベントページ（https://cib.dg-1.jp/event/260516）よりお申し込みください。

申込期間：2026年4月15日（水）～5月15日（金）12:00まで

コース内容：

〈カラーアイテム付きレッスン〉

１. 【カラー系フルセット付きレッスンコース 52,470円】

カラーレッスンに必要なアイテムをすべてお持ちでない方におすすめのコース。

・マルチユースフェイスカラー01または02

・ベントスマッジブラシ004

・マルチユースブラシ005

・ブラッシュブラシ006

・ハイライティングコンシーラー

・シアーシェーディング

・水野氏のメイクレッスン120分

２. 【カラー系マルチフェイスカラー単品付きレッスンコース 12,100円】

すでにカラーレッスンで使用するアイテムをすべてお持ちの方におすすめのコース。

・マルチユースフェイスカラー01または02

・水野氏のメイクレッスン120分

※マルチフェイスカラー01および02はレッスン当日にお好きなカラーをお選びいただきます。

※カラーアイテム付きレッスンでは「ハイライトブラシ007」および「シェーディングブラシ008」の使用を予定しています。お持ちの方は、当日必ずご持参ください。お持ちでない方には、会場にて複数名で共有いただける「タッチアップ用サンプル」をご用意しております。実際にレッスンでお試しいただき、仕上がりをお気に召した場合は、その場でご購入いただくことも可能です。【ハイライトブラシ007／8,580円（税込）、シェーディングブラシ008／15,400円(税込)】

〈眉アイテム付きレッスン〉

３. 【眉系フルセット付きレッスンコース 32,010円】

眉レッスンに必要なアイテムをすべてお持ちでない方におすすめのコース。

・スクリューブラシ001

・ベントアイブロウブラシ002

・ベントアイブロウブラシ 003

・リフトアップ ブロウワックス

・ディファインブロウパウダー＆カラードワックス01

・水野氏のメイクレッスン 120分

４. 【眉系ワックス単品付きレッスンコース 9,790円】

すでに眉レッスンで使用するアイテムをすべてお持ちの方におすすめのコース。

・リフトアップ ブロウワックス

・水野氏のメイクレッスン 120分

※カラーアイテム付きレッスン、眉アイテム付きレッスンともに、「一部のアイテムは持っているけれど、一部のアイテムは持っていない」という方は、「単品付きレッスンコース」をお選びください。

また、当日は多くのお客さまのご来場が見込まれるため、混雑緩和および円滑なご案内のためにも、事前のご購入にご協力くださいますようお願いいたします。

●事前購入：イベント開催日の1週間前までに「define brush」公式オンラインサイトにてご購入を完

了させてください。（https://definebrush.com/）

配送状況によりお届けまでにお時間をいただく場合がございます。

余裕を持ったお手続きをお願いします。

●当日購入：レッスン会場の物販コーナーにて、必要なアイテムを直接ご購入ください。

現金およびカードのみのお支払いとなります。

会場での購入数には限りがございますので予めご了承ください。

※カラーアイテム付きレッスンでは「カラー系フルセット付きレッスンコース」のアイテム、ハイライトブラシ007、シェーディング ブラシ008を使用します。眉アイテム付きレッスンでは「眉系フルセット付きレッスンコース」のアイテムを使用します。

水野未和子の「ディファインメイク」レッスンについて

メイクアップアーティストの水野未和子氏の「ひとりでも多くの女性たちに、自分自身にしかない魅力に気づいてほしい、その魅力を際立たせてほしい」という思いから生まれた「ディファインメイク」。

その大事なメソッドと実践を水野氏から直接学ぶ機会です。通常の、テクニックだけを学ぶレッスンとは全く違う体験。終わったあとには、きっと自分の顔が好きになって、メイクとの向かい方が変わります。

●登壇者

メイクアップアーティスト 水野未和子

イギリスLCFでメイクアップを学ぶ。卒業後、フリーランスのメイクアップアーティストとしてロンドンでキャリアをスタートし、帰国後は多くの雑誌や広告、CMなどを手がける。人によって違う、その人だけの魅力をディファイン（明確に）するメイクで、数々の女優やモデルが厚い信頼を寄せる。そのメソッドをまとめた著書『ディファインメイクで自分の顔を好きになる “私だけの魅力”が絶対見つかる自己肯定メソッド』が好評発売中。メイクブラシからスタートしたメイクアップブランド「define brush」もプロデュース。

Instagram @mizuno.miwako

●ゲスト（事前収録による動画出演）

ホリスティックビューティーコンサルタント CHICO SHIGETA

SHIGETA主宰。

美しい肌と体を育むためには心身のバランスこそが不可欠と考え、長年フランスおよび日本にてビューティーメソッドを探求。その経験と実績をもとにバイタリティー・コーチング(R)を考案。

現在は、パリのセレブリティやアーティストのためのパーソナルコーチとして活動するほか、大手化粧品会社や美容機器会社のコンサルティング及びブランドスポークスマンとしても活躍中。

「define brush」 について

数々の有名女優やモデルから厚い信頼を寄せられ、女性誌等でも活躍中のメイクアップアーティスト水野未和子が自身のテクニックを世界に届けるべく立ち上げたメイクブラシブランド「define brush」ディファインブラシ（definebrush.com/）。

眉毛は顔印象をディファインする（際立たせる）額縁だから、細部にまでこだわり抜いてほしい―。

1本1本リアルな毛を描き足したり、ハリ・コシを与えて自然な立ち上がりと毛流れを創出したり。

イキイキした上向きフサフサ眉毛に仕上げて、お客さまにより一層の驚きと感動体験を！

そんなお手伝いができましたら幸いです。

2026年2月に第3弾として着目したのは、“影・光・血色”の新製品。自然な影になじむシェーディング、光を味方にするハイライト、血色感のマルチユースフェイスカラー01につづき新色02を発売。また、それぞれに最適な「ハイライトブラシ007」や「シェーディングブラシ008」など、1つ1つにこだわりが詰まった商品が発売になりました。

Personal Beauty Lesson Marketとは

「Personal Beauty Lesson Market」は、美しさを追求するメイクアップアーティストなど講師の皆さまと、美しくなりたいと思うお客さま1人ひとりを結びつけることで生まれる感動体験を提供するポータルサイトです。キヤノンの撮影機材を活用した高画質なオンラインメイクレッスンや動画コンテンツ、キヤノンMJ本社ビル内に構える配信スタジオからお届けするハイクオリティなライブ配信、対面メイクレッスンなど、さまざまなコンテンツによってお客さま1人ひとりに最適な美容体験を提供します。講師はプロのメイクアップアーティストや化粧品会社のビューティーアドバイザー経験者、美容師、イメージコンサルタントなど美容の分野で活躍されている方々です。本サービスではレッスン内容・講師の選択、予約、決済までをワンストップで行い、お悩みや希望に沿った豊富なレッスンを提供しています。

■サービスの特長

●高画質映像メイク体験を提供できるプラットフォーム

キヤノンの撮影機材やキヤノンMJ本社ビル内に構える配信スタジオを活用して、高画質で細部まで伝えやすいライブ配信、コンテンツを発信します。 チークやアイシャドウのブラシ使いやアイメイクなどの細かい部分まで鮮明に見ることができ、目の前でレッスンを受けているかのような体験ができます。

●ニーズに合わせて対面、オンラインが選べるレッスン

講師と実際に会って行う対面レッスンと、全国どこからでも受講可能なオンラインレッスンを用意しており、ご都合やライフスタイルに合わせてお選びいただけます。アイメイクやアイブロウなどパーツごとのメイクテクニックや、スキンケアを含む本格的なアドバイスなど、豊富なレッスン内容を用意しています。

●魅力的な講師陣

講師はプロのメイクアップアーティストやメイク講師、ビューティーアドバイザーなど様々な経歴の方々が登録しています。レッスンではお客さまの魅力をさらに引き出す提案をしながら、具体的なメイクテクニックを習うことができます。