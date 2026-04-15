施術用オイルの安全基準を現場から問い直す――株式会社ウェルフィット、バザルト認定セラピストによる製品評価会を全国4都市で開催へ
～業界課題に向き合う、現場発の品質基準づくり～
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定は長らくセラピスト個人の経験と感覚に委ねられてきました。市場には多種多様な施術用オイルが流通していますが、その多くは成分の詳細な開示が不十分であり、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したマッサージオイルがコスト優先で選ばれる実態があります。
一方、施術用オイルの品質は施術効果・顧客の肌への影響・セラピスト自身の手への負担に直結します。酸化しやすいオイルの使用による肌トラブル、乳化剤・防腐剤の混入による安全性の低下、成分表示の複雑さによる顧客への説明困難など、現場が抱える課題は少なくありません。
こうした業界課題に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL: https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、施術用オイルの安全基準を現場のセラピストとともに構築するための取り組みとして、「P's select サメスクワランオイル セラピスト製品評価会（品評会）」を全国4都市で順次開催することを発表しました。
同社が開発したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
施術の質を左右する要素のひとつが使用オイルであり、今回評価対象となるサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たしています。国内では1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分です。
品評会は2026年4月17日の名古屋会場を皮切りに、大阪・東京・福岡の計4都市で実施される予定であり、当社の資格認定セラピストが参加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347012/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347012/images/bodyimage2】
～「作って売る」ではなく「確かめてから出す」――セラピストが審査員になる品評会～
今回の品評会において株式会社ウェルフィットが重視しているのは、「製品をセラピストが先に審査する」というプロセスそのものです。一般的な化粧品・施術用品の販売では、メーカーが製品を開発・販売し、現場が受け取る流れが主流です。同社はこの順序を逆転させ、全国のバザルト認定セラピストが実際に手で触れ、施術への適合性・使用感・安全性を確かめた上で製品を世に出すという基準を設けました。
品評会では、参加セラピストが実際にオイルを手に取り、肌へのなじみ・のびの良さ・バザルトストーンとの相性・無臭性を体感します。施術現場の視点から評価を行うことで、セラピスト自身が自信を持って顧客へ提供できる製品かどうかを判断する機会とします。
サメスクワランは皮脂の約12%を構成する成分と同じ構造を持ち、毒性・刺激性がなく、化学的・熱的に極めて安定しています。バザルトストーントリートメント(R)の温熱効果を妨げず、石のすべりとのびを施術に最適化する特性を持ちます。また純度99.7%以上のスクワラン100%であることから、成分が明確でありセラピストが顧客へ安心して説明できる点も選定の重要な基準となっています。
株式会社ウェルフィットは今後、4都市での品評会を経て参加セラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定は長らくセラピスト個人の経験と感覚に委ねられてきました。市場には多種多様な施術用オイルが流通していますが、その多くは成分の詳細な開示が不十分であり、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したマッサージオイルがコスト優先で選ばれる実態があります。
一方、施術用オイルの品質は施術効果・顧客の肌への影響・セラピスト自身の手への負担に直結します。酸化しやすいオイルの使用による肌トラブル、乳化剤・防腐剤の混入による安全性の低下、成分表示の複雑さによる顧客への説明困難など、現場が抱える課題は少なくありません。
こうした業界課題に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL: https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、施術用オイルの安全基準を現場のセラピストとともに構築するための取り組みとして、「P's select サメスクワランオイル セラピスト製品評価会（品評会）」を全国4都市で順次開催することを発表しました。
同社が開発したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
施術の質を左右する要素のひとつが使用オイルであり、今回評価対象となるサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たしています。国内では1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分です。
品評会は2026年4月17日の名古屋会場を皮切りに、大阪・東京・福岡の計4都市で実施される予定であり、当社の資格認定セラピストが参加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347012/images/bodyimage2】
～「作って売る」ではなく「確かめてから出す」――セラピストが審査員になる品評会～
今回の品評会において株式会社ウェルフィットが重視しているのは、「製品をセラピストが先に審査する」というプロセスそのものです。一般的な化粧品・施術用品の販売では、メーカーが製品を開発・販売し、現場が受け取る流れが主流です。同社はこの順序を逆転させ、全国のバザルト認定セラピストが実際に手で触れ、施術への適合性・使用感・安全性を確かめた上で製品を世に出すという基準を設けました。
品評会では、参加セラピストが実際にオイルを手に取り、肌へのなじみ・のびの良さ・バザルトストーンとの相性・無臭性を体感します。施術現場の視点から評価を行うことで、セラピスト自身が自信を持って顧客へ提供できる製品かどうかを判断する機会とします。
サメスクワランは皮脂の約12%を構成する成分と同じ構造を持ち、毒性・刺激性がなく、化学的・熱的に極めて安定しています。バザルトストーントリートメント(R)の温熱効果を妨げず、石のすべりとのびを施術に最適化する特性を持ちます。また純度99.7%以上のスクワラン100%であることから、成分が明確でありセラピストが顧客へ安心して説明できる点も選定の重要な基準となっています。
株式会社ウェルフィットは今後、4都市での品評会を経て参加セラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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