近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）4月22日（水）、近畿大学のベンチャー企業創出拠点である「KINCUBA Basecamp」にて、起業を志す学生を対象とした講演会「SNSで人生を変えた20代起業家のリアル」を開催します。 総フォロワー数500万人超のインフルエンサーをプロデュースするAIZACホールディングス株式会社（東京都渋谷区）代表取締役会長 兼 CEO 古荘健一氏と、古荘氏がプロデュースした総フォロワー数240万人を誇るインフルエンサー・ハルク君に登壇いただきます。 【本件のポイント】 ●総フォロワー数500万人超のインフルエンサーをプロデュースする起業家 古荘健一氏が講演 ●高校の同級生であるインフルエンサーのハルク君と共に登壇し、同級生が組んで事業を行うことについて語る ●影響力を「金」ではなく「未来」に使う社会貢献事業の取り組みから、起業家としての志の持ち方を学ぶ 【本件の内容】 AIZACホールディングス株式会社代表取締役会長 兼 CEOの古荘氏は、大学在学中に高校の同級生であるハルク君をインフルエンサーとしてゼロからプロデュースし、わずか1年でフォロワー数100万人達成、その後4年間で240万人を超えるフォロワーを獲得し、活動収入は64億円を超えました。また、ハルク君は、影響力を「金」ではなく「未来」に使うというコンセプトのもと、一般財団法人ハルク財団（以下、ハルク財団）を設立し、さまざまな社会貢献活動や若者の支援活動を行っています。 今回の講演では、これまで数々のインフルエンサーを輩出してきた古荘氏に、SNSマーケティングのリアルな成長過程についてご講演いただきます。また、インフルエンサーのハルク君にもご登壇いただき、同級生同士での事業の進め方や、ハルク財団での社会貢献事業の取り組みをお話しいただきます。 学生は、本講演会を通して起業家としての志の持ち方を学び、起業への意欲を高めます。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）4月22日（水）18：30～20：00 場所 ：KINCUBA Basecamp （大阪府東大阪市小若江3-6-9、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象 ：近畿大学生（定員30人、参加無料、事前申込不要） プログラム：18：30～18：40 趣旨説明、登壇者紹介 18：40～19：20 古荘氏による講演 19：20～19：50 古荘氏とハルク君の対談 19：50～20：00 質疑応答 【登壇者プロフィール】 ＜AIZACホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 CEO 古荘健一氏＞ 大学在学中からSNSマーケティングに挑戦。高校時代の同級生 ハルク君をゼロからプロデュースし、わずか1年で100万人のフォロワー数獲得に成功。その後も戦略的なコンテンツ設計とデータ分析により、4年で240万人超のフォロワー数を抱えるインフルエンサー「ハルク君（Hulk-kun）」を確立させる。 HP ：https://aizac-hd.co.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/ken.aizac/ ＜一般財団法人ハルク財団 理事長 ハルク君＞ 「笑顔と勇気を届ける」をコンセプトに、総フォロワー数240万人を超える影響力を持ちながら、影響力を「金」ではなく「未来」に使うため、一般財団法人ハルク財団を設立。自身がゼロから人生を切り拓いてきた経験をもとに、社会貢献活動や若者支援に取り組む。 HP ：https://hulkzaidan.or.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/hulk_kun.official/ TikTok ：https://www.tiktok.com/@hulk_kun YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCSORyE5sVWrfYETRh0uInPw 【近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」】 近畿大学が全学をあげて取り組んでいる起業支援プログラムで、令和8年（2026年）4月現在、208社の近畿大学発ベンチャー企業が登録されています。医学から芸術まで網羅する多様な研究分野や、60万人を超える卒業生ネットワーク、モノづくりのまち東大阪市・八尾市の地域特性、最先端のDX技術など、総合大学としての強みを生かして学生や研究者の起業を支援します。起業をめざすために必要な学びやマッチングのサポート、各分野のメンターによる相談受付、キャンパスを活用した実証実験など、起業マインドの醸成から法人設立・事業展開まで一貫した支援を行っています。活動拠点は、学生が24時間利用でき、法人登記も可能なインキュベーション施設「KINCUBA Basecamp」です。なお、「KINCUBA（キンキュバ）」とは、"KINDAI"と"INCUBATION"を組み合わせた造語です。 【関連リンク】 KINCUBA Basecamp https://www.kindai.ac.jp/kincuba/basecamp/