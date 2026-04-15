ラグザス株式会社、法人利用の増加を背景に、法人特化の車買取サービス「カーネクストPRO」を提供開始

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎）は、法人車両に特化した車買取サービス「カーネクストPRO（プロ）」を2026年4月15日より開始いたします。

カーネクストPRO：https://carnext.jp/pro/

■「カーネクストPRO」サービス立ち上げの背景

カーネクストでは、個人のお客様に加え、法人および個人事業主のお客様からの車両売却のご依頼も多くいただいており、特に近年は複数台の一括売却や継続的な利用に関するご相談が増加しています。

一方で、企業の車両入れ替えにおいては、「事務手続きの煩雑さ」や「複数台査定の手間」といった課題があります。また、複数台を保有する法人のお客様に対して、継続利用に応じたメリットを十分に提供できていない点も、改善の余地があると認識していました。

こうした法人特有のニーズの高まりを受け、「継続的に利用したい」「売却台数に応じたメリットがほしい」というお客様のご要望にお応えするため、法人向けに最適化した専用サービス「カーネクストPRO」の提供を開始いたしました。

■ 「カーネクストPRO」3つの特徴

1. 売却するたびに貯まる「カーネクストPROポイントプログラム」

本サービスでは、売却するほどメリットが蓄積される「カーネクストPROポイントプログラム」を導入いたしました。

カーネクストPRO会員には、車両の買取金額に応じてポイントを付与し、次回の車両売却時に買取金額へ上乗せしてご利用いただけます。これにより、継続的にご利用いただくほど売却価値が高まり、車両管理におけるトータルコストの削減にもつながります。

また、専用の会員ページでは、過去の取引履歴や契約書類を一元的に確認できるため、拠点ごとに分散しがちな車両情報の管理も効率化されます。

売却台数に応じたランク制度およびポイント還元を通じて、継続利用を検討される法人のお客様にとってより効率的で価値の高い車両売却サービスを提供してまいります。

2. 法人車両ならではの「高価買取」

カーネクストは、営業車（普通車・軽自動車）はもちろん、過走行トラック、リースアップ車、送迎用車両（ハイエース・バス等）まで、幅広い法人車両に対応し、高価買取を実現します。

高価買取を実現できる理由は、全国13,000社以上の販売店・オークション会場・海外バイヤーとの提携ネットワークにあります。この豊富な販路を活かし、過走行車両や特殊用途車両であっても、車両ごとに最適な売却先を選定できるため、一般的な買取サービスでは難しい高値での買取が可能です。

3. 法人車両累計8.5万台の豊富な実績が支える「法人専門対応」

煩雑な法人書類手続きや複数台の査定・管理業務を一括で代行いたします。法人車両は登録名義・リース契約・ローン残債など登録形態が多岐にわたりますが、専門スタッフが個々の状況を丁寧に確認し、最適な手続きを行います。

また、複数台を同時に売却する際も、各車両の状態・走行距離・用途を個別に精査したうえで査定を実施するため、まとめて効率よく、かつ適正価格での売却が可能です。担当者が窓口を一本化して対応するため、やり取りの手間を最小限に抑え、ご担当者様の業務負担を大幅に軽減します。

■ 今後の展望

「カーネクストPRO」は、企業の車両管理を支援するパートナーを目指します。

今後は会員ページ機能の拡充を進め、過去の取引履歴や査定履歴をオンラインで一元管理できる書類管理機能の強化を予定しています。

さらに、会員限定の優先査定・特別買取キャンペーンの定期開催や、複数台保有企業向けの車両入替プランニングサポートなど、法人のお客様の実務ニーズに応えるサービスを順次展開していきます。車両の売却タイミングや次の調達計画まで見据えた提案を通じて、企業の車両コスト最適化に貢献してまいります。

カーネクストについて

カーネクストは、インターネットで完結できる中古車のオンライン買取サービスです。

実店舗を保有せず、アセット運営をすることで従来のサービスとは異なり店舗運営にかかるコストなどをカットし利用者へ買取価格として還元するなど、独自性の高いサービスを展開しています。

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

・会社名：ラグザス株式会社

・代表者：代表取締役 福重 生次郎

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町３番１号 グランフロント大阪タワーB１８階

・事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

・URL ：https://raxus.inc/