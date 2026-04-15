DX新任担当者の「まず何から？」に答える-「社会課題起点でDX事業開発0→1を2日間で体験する導入講座」を開講

株式会社エンパブリック



DXを「システム導入」ではなく「価値創造と行動変容」として捉え、課題分析→価値設計→ビジネスモデル→実現までを一気通貫で体験。事業部DX推進の新任担当者向けに、0→1の全体像を2日で掴む導入講座を開講。

株式会社エンパブリック（本社：東京都文京区、代表取締役：広石拓司）は、企業の事業部でDX推進を任された新任担当者を主対象に、「社会課題からはじめるDXビジネスデザイン入門（DXイントレプレナー講座）」を、2026年5月22日（金）・29日（金）の2日間、ハイブリッド（会場＋オンライン）で開講します。

本講座は、人と組織の行動変容を促すビジネスを立ち上げる最初のプロセスを体験し、社会課題解決型事業やDX新事業開発の全体像を学ぶ導入プログラムです。

DXを単なるデジタル活用や効率化ではなく、人と組織の行動変容を通じて新しい価値を生み出す営みとして捉え、社会・環境課題を出発点に、課題構造の理解、価値設計、デジタルを活かした解決策の構想、初期の事業プランまでを一連で扱います。

講座の特長は、単なる知識習得ではなく、問題分析からアイデア創出、ビジネスモデル構築、実現に向けた考え方までを一連で体験できる点にあります。

事業開発経験が豊富でなくても取り組めるよう、テンプレートやシートを用いた実践設計を採用し、演習と対話を通じて「考えながら形にする」プロセスを学びます

対象は事業部門のDX推進担当者を中心に、システム開発部門のDX推進担当者、営業部門でDX推進を担う方など、現場側で企画と推進を担う方にも適しています。

■講座の特長

・DXを「システム導入」ではなく、価値創造と行動変容から学べる

・社会課題・現場課題を起点に、0→1の事業づくりを一連で体験できる

・問題分析→価値設計→ビジネスモデル→実現プロセスまで、全体像を実践的に掴む

・システム思考と顧客価値設計を扱い、「課題理解」と「価値提案」を分断せずに磨く

■プログラム

・1日目：DX時代の事業開発入門、課題構造の理解、解決策の構想

・2日目：価値の明確化、ビジネスモデル構築、発表とフィードバック、PoCや実現方法、ふりかえり

■講師 広石 拓司 株式会社エンパブリック代表取締役

慶応義塾大学総合政策学部で「ソーシャルビジネス・プランニング」を、青山学院大学システム・アーキテクト育成プログラムで「DXリーダーシップ」を担当。20年間のソーシャルビジネス起業支援の経験をもとにした豊かな個別アドバイスが好評です。

〈講師コメント〉

「新しい事業を自由に考えて」「もっと革新的なアイデアを」と言われても、何から手をつければよいか迷うものです。新しいアイデアの芽は、社会課題や現場の困りごとの中に多くあります。私はこれまで、そこから事業アイデアをつくる“0→1のプロセス”を数多く応援してきました。

課題を読み解き、価値を描き、形にする――ぜひ一緒にトライしましょう。

■開催概要

・名称：社会課題からはじめるDXビジネスデザイン入門（DXイントレプレナー講座）

・日時：2026年5月22日（金）・29日（金）各日9:30-17:00（2日間）

・形式：ハイブリッド（会場：エンパブリック根津スタジオ／オンライン）

・会場：株式会社エンパブリック 根津スタジオ（東京都文京区弥生2丁目12－3）

・参加費：一般 74,800円（税込・資料費込）ほか（詳細はPeatix参照）

・講師：広石拓司（株式会社エンパブリック代表取締役）

・詳細・申込：Peatixイベントページ https://peatix.com/event/4954833

■企業研修としての導入について

本講座は、企業研修としての導入が可能です（複数名受講／部門別のカスタマイズ／社内開催（対面・オンライン）／請求書払い等）。新規事業・DX人材育成の文脈での導入相談は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■会社概要

株式会社エンパブリック：分野・背景の異なる多様な主体の学びあう協働（しなやかなつながり）から新しい価値と仕事を生み出すことを専門とする企業。成人学習論（Andragogy）に基づくワークショップ手法を活用し、社員が主体的に学び、対話を通じて価値を生み出せる担い手育成を推進。協働による社会課題解決事業の担い手育成に豊富な実績を持ち、現場と共に推進するDXにおいても人材開発から組織の変革力を高める伴走支援まで一貫して提供しています。

■お問い合わせ先

株式会社エンパブリック

Web:h(https://empublic.jp/)ttps://empublic.jp/(https://empublic.jp/mail:)

mailto:info@empublic.jp

担当：矢部・中村