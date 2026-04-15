選択制確定給付企業年金「YUKINつみたてDBプラン」、加入者数10,000人を突破

株式会社ステラパートナー

選択制確定給付企業年金「YUKINつみたてDBプラン」の加入促進業務受託会社である株式会社ステラパートナー（本社：東京都千代田区、代表取締役：遠上智之、https://stellarpartner.net/）は、2026年3月末時点で「YUKINつみたてDBプラン」の加入者数10,000人を突破（約10,500人）し、導入事業所数が120社に到達しましたことをお知らせいたします。

■ 加入者数・導入事業所数の推移と急成長の背景

「YUKINつみたてDBプラン」を運営する「ゆうきん企業年金基金」は、2022年4月に厚生労働大臣の認可を取得しました。制度発足時の導入事業所数は11社でしたが、基金設立からわずか約4年で加入者数は約10,500人、導入事業所数は120社と、事業所数ベースで10倍超の成長を遂げました。その背景には、税理士や社労士を通じた紹介・口コミによる認知拡大があり、新規導入のペースが加速しています。

１. パートナーネットワークの拡大

税理士・社会保険労務士・FP・保険代理店など、中小企業経営者との接点を持つ専門家によるパートナー制度を通じて、幅広い業種・規模の企業への紹介が増加しています。

２. 会社負担ゼロという圧倒的な導入しやすさ

既存の給与原資を活用するため、企業が追加コストを負担せずに退職金制度を構築できます。中小企業における退職金制度の整備不足という社会課題に対して、現実的な解決策として評価されています。

３. 低い導入ハードルと柔軟な制度設計

従業員1名から導入可能で、あらゆる業種・雇用形態に対応しています。掛金は1,000円単位で設定でき、年2回の変更が可能です。大企業向けの複雑な退職金制度とは異なり、小規模企業でも無理なく運用できるシンプルさが支持されています。

■「YUKINつみたてDBプラン」について

「YUKINつみたてDBプラン」は、厚生年金被保険者であれば従業員・役員を問わず加入可能（非正規雇用を含む）な確定給付企業年金（DB）です。従業員が給与の一部を退職金として計画的に積み立てる「選択制退職金制度」であり、資産形成支援の福利厚生として導入されるケースが急増しています。

難しい投資知識が不要で運用リスクを負わずに資産形成できる点に加え、原則60歳以上でないと受け取れない企業型DCやiDeCoとは異なり、退職時・育児休業・介護休業時にも受け取りが可能なため、ライフイベントに合わせた柔軟な活用ができる点が従業員から支持を集めています。

YUKINつみたてDBプラン 特設サイト :https://stellarpartner.net/yukin/制度概要、資料請求、お問い合わせはこちらから

■ 今後の展望

株式会社ステラパートナーは、パートナーネットワークのさらなる拡大を通じて、退職金制度が十分に整備されていない中小企業とその従業員の資産形成を支援し、「会社も従業員も喜ぶ退職金制度」の普及拡大を目指してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ステラパートナー

電話：03-6803-0537

E-mail：support@stellarpartner.co.jp

株式会社ステラパートナー 公式サイト：https://stellarpartner.net/

YUKINつみたてDBプラン 特設サイト：https://stellarpartner.net/yukin/

株式会社ステラパートナー

「YUKINつみたてDBプラン」の提供を通じて企業の福利厚生制度を支援するとともに、ポイント型福利厚生サービスの提供、人事制度や評価制度の設計支援、給与計算・年末調整などの人事業務代行など、企業の多様な人事ニーズに対応するサービスを提供しています。

企業年金制度の設計から導入、運営サポートまで一貫して行うことで、企業が直面する人材に関するあらゆる課題解決に寄与します。



会社名：株式会社ステラパートナー

代表者：遠上 智之

本社所在地：東京都千代田区岩本町2丁目８番８号 THE PORTAL IWAMOTOCHO ５階

設立：2019年4月1日

URL：https://stellarpartner.net/



事業内容

・人事制度、退職金制度設計のコンサルティング

・人事業務事務代行（給与計算、年末調整）

・ポイント型福利厚生システムの開発、提供

・健康データ管理システムの開発、提供