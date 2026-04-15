合同会社WATT、業務用空調向けスマート制御デバイス「SENSIBO＋（センシーボプラス）」の販売および販売店募集を開始。

合同会社WATT

合同会社WATT（所在地：大阪府大阪市、代表：谷津 亙）は、SENSIBOのスマート制御機能に、当社が展開するHEEM（HVAC Energy Efficiency Method：空調省エネメソッド）の知見を組み合わせた業務用空調向け制御デバイス「SENSIBO＋（センシーボプラス）」の販売を開始しました。

既設の空調機に後付けで導入しやすい構成で、快適性を損なうことなく、日常の使い方・制御方法から生まれる「制御ロス」の改善を支援します。これまでの導入検証では最大30%の削減効果が確認されています。あわせて、全国展開を見据えた販売店の募集も同時に開始します。

開発の背景

電気料金の高騰や脱炭素対応の加速を背景に、業務用空調の省エネルギーへの関心は年々高まっています。

しかし、空調の省エネは設備性能だけで決まるものではありません。設定温度・運転時間・立ち上げタイミング・無人時の運転・現場ごとの運用ばらつきなど、「日常の使い方・制御方法」に起因するロスが数多く潜んでいます。

合同会社WATTは、「空調省エネ.com」の運営を通じた情報発信と並行して、空調省エネを"成立条件"から実装するためのメソッドとしてHEEMを展開してきました。今回の「SENSIBO＋」は、SENSIBOの直感的なスマート制御機能を土台に、HEEMの運用改善ノウハウを重ね合わせた、業務現場向けの実践的な制御デバイスです。

SENSIBO＋の概要

SENSIBO＋は、既設空調に後付けで導入できる業務用スマート制御デバイスです。遠隔操作・スケジュール設定・室温に応じた自動制御などSENSIBOの基本機能を活かしながら、HEEMの考え方に基づいた制御ロス対策を組み合わせることで、快適性を維持したまま無駄な運転を抑制します。

専用ダッシュボードでは複数拠点・複数台の空調を一元管理でき、蓄積された運転データはCSV等でダウンロードして、分析・報告資料への活用も可能です。

SENSIBO＋の特長

想定する導入先

- HEEMの知見による制御ロス対策：設定温度・運転時間・立ち上げタイミング・無人時の稼働など、日常運用に潜む制御ロスの改善を体系的に支援。- 後付け導入で初期投資を最小化：高額な設備更新を行わなくても、既設空調にそのまま取り付けて省エネ効果を追求できます。- AI発想の運用最適化：時間帯・室内環境・利用状況を踏まえ、一律制御ではなく状況適応型の運転制御で快適性と省エネを両立。- 専用ダッシュボードによる一元管理：複数拠点・複数台の空調の運転状況・設定内容をクラウド上で一括確認・管理できます。- データ活用による継続改善：運転データをダウンロードし、傾向分析・改善提案・社内報告資料・省エネ診断などに幅広く活用可能。- 導入検証で最大30%の削減効果を確認：快適性を維持したままの制御ロス対策により、導入検証で最大30%のエネルギー削減を確認済み（※条件により異なる）。- リーズナブルな価格設定：SENSIBO＋の販売価格は**1台あたり7万円（税別、機能等により変動することがあります）**です。高額な設備更新の前に、まずは既設空調の制御改善から始めたい事業者にとって、導入を検討しやすい価格帯としています。

飲食店・小売店・美容室・サロン・オフィス・サービスステーション・クリニック・中小規模施設・多店舗展開企業 など

特に、以下のような課題を抱える事業者に最適です：

● 空調の使い方が現場任せになっており、運用品質にばらつきがある

● 設備更新の前に、まず既設機器の使い方を見直して省エネを進めたい

● AI制御・スマート制御の考え方を現場に手軽に取り入れたい

● 複数拠点の空調運用を一元管理・見える化したい

● 運転データを社内報告や省エネ提案に活用したい

販売店（パートナー）募集について

SENSIBO＋の販売開始にあわせ、全国での展開を担う販売パートナーの募集を開始します。空調設備工事会社・電気工事会社・保守メンテナンス会社・省エネ提案事業者・ビル管理会社・法人営業会社など、既存顧客への新たな付加価値提案を検討されている事業者との連携を歓迎します。

▶ 販売パートナー募集の詳細はこちら：https://wattweb.online/販売パートナー募集/(https://wattweb.online/%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86/)

今後の展開

合同会社WATTは、「空調省エネ.com」を通じた情報発信と実務提案の両面から、SENSIBO＋を起点とした業務用空調の制御ロス対策の普及を推進します。今後も現場の実態に即した省エネ提案の充実を図り、事業者の脱炭素・コスト削減を実務面から支援してまいります。

会社概要

本件に関するお問い合わせ

合同会社WATT

E-mail：info@heem.jp

販売パートナー募集ページ：https://wattweb.online/販売パートナー募集/(https://wattweb.online/%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86/)

※ 削減効果は導入条件・運用条件・設置環境等により異なります。

※ SENSIBOは、Sensibo Ltd.の登録商標またはブランドです。