東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：酒井大典）は、エアコン上部の吸気口にサッと置くだけで簡単に取付けできる上面吸気タイプ専用のエアコン用フィルター『サッと置くだけホコリとりフィルター エアコン用 2枚入』を4月に新発売いたしました。 商品詳細ページ：https://www.toyoalumi-ekco.jp/products/for_appliance_06/

発売の背景

『貼っててよかったキレイな暮らし』をスローガンに掲げるフィルたんの「ホコリとりフィルター」シリーズは、従来より各種換気扇やエアコン向けに、手軽に取り付けしやすい商品を提供してまいりました。近年、エアコン掃除への関心が高まる一方で、「エアコン上部まで手が届かない」「天井とのすきまが狭く、汚れ防止フィルターの取り付けは大変」「脚立を使うのが不安」といった声も多く寄せられています。特に上面吸気タイプのエアコンは、吸気部分が高所にあるため、従来の汚れ防止フィルターでは取り付けの際に奥まで手を伸ばす必要がありました。そこで当社は、“置くだけ”という新発想の取り付け方法に着目し、誰でも簡単に、かつ安全に使えるエアコン用フィルターを開発しました。

商品コンセプト

奥まで手をのばさなくても、サッと置くだけで簡単に取付けできる、上面吸気タイプ専用のエアコン用フィルター。 両端に厚紙を貼り合わせた不織布フィルターで、適度な強度としなりがあるため、厚紙部分を持ってエアコン上部に「置く」だけで取付けが完了します。天井とのすきまが狭いエアコンにも対応し、脚立を使う作業や無理な姿勢を減らして、安心して使える設計です。『サッと置くだけホコリとりフィルター エアコン用』は、エアコン上部の吸気部分に溜まるゴミやホコリをキャッチし、内部フィルターの汚れを軽減。エアコンを清潔に保つことで、室内にきれいな空気を循環させ、日々のお手入れをラクにしてくれます。

商品特長

●ホコリをキャッチして、室内にきれいな空気を循環させることができます。 ●紙枠付きのフィルターなので、奥まで手の届きにくいエアコンへの取り付けも、 「サッと置くだけ」で簡単に行えます。 ●抗菌加工を施した不織布を使用しています。

製品概要

品名：サッと置くだけホコリとりフィルターエアコン用2枚入 サイズ：タテ約38cm×ヨコ約77cm JAN：4901987254584 材質：紙枠付き抗菌加工不織布

希望小売価格：オープン価格 販売チャネル：全国のスーパー・ホームセンター・ドラッグストアなどの量販店、および主要オンラインショップにてお求めいただけます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMGBJ36B?th=1 https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4901987254584/

商品紹介動画

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=UuwZ2I9MwWA

会社概要

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典 本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1 設⽴：1969年11⽉1⽇ URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/