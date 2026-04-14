英国王室御用達トワイニング紅茶の日本輸入総代理店である片岡物産株式会社（本社：東京都港区新橋）は、＜トワイニング＞「オレンジ アール グレイ リフレッシング（8袋入）」を、2026年4月21日（火）より、全国のスーパーマーケット等で発売いたします。

ホットで淹れてアイスでおいしく！ フレッシュな香りと深い味わいで、暑い季節にぴったり

「オレンジ アール グレイ リフレッシング」は、ベルガモット（地中海原産の柑橘類）の爽やかな香りが特長のアール グレイに、みずみずしいオレンジの果実感を加えた、季節限定のアイスティー向けブレンドです。 1杯あたりたっぷり1.3倍*の茶葉を使用し、香り高く贅沢な味わいに仕上げました。*当社アール グレイ比 作り方は、熱湯で2分蒸らしてから氷で急冷するだけ。お湯で淹れることで紅茶本来の豊かな香味が短時間でしっかりと抽出され、フレッシュな香りと深みのある味わいを お楽しみいただけます。（本商品は水出し用としてはご使用いただけません。） 自宅やオフィスで手軽に本格アイスティーを味わえる本商品は、暑さが増すこれからの季節にぴったりです。アール グレイとオレンジが調和した 華やかな香りに包まれながら、優雅で爽やかなティータイムをお楽しみください。

急冷式でクリアなおいしさ！お湯出しアイスティーの作り方

1.耐熱性のグラスやカップにティーバッグを入れ、熱湯100mlを注ぎ、約2分蒸らします。 2.ティーバッグを取り出し、氷（3センチ角の氷なら5～6個程度）を加えます。 3.よくかき混ぜて一気に冷やせば、香り高くおいしいアイスティーの完成。（急激に冷やすことで、紅茶の味と香りが逃げることを防ぎ、香味を豊かに保ちます。)

商品概要

商品名：トワイニング オレンジ アール グレイ リフレッシング（8袋入） 価格：税込432円（本体価格400円） 商品に関するお問い合わせ：片岡物産 お客様相談室 フリーコール 0120－941440

https://www.twinings-tea.jp/