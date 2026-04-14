マイスター株式会社は、求人サービス運営企業として、新年度を迎える時期に「仕事で変えたいことは何か」というテーマで社会のリアルな声を調査しました。SNS「Threads」で実施したアンケート結果から、仕事や働き方についての本音が浮かび上がってきました。

新年度は働き方を考え直す転機

https://lin.ee/fhKS7WXP

4月は新年度の始まりであり、新しい環境や生活がスタートする時期です。人事異動や職場環境の変化などをきっかけに、仕事や働き方について改めて考える人も多くいます。こうした背景の中で、働く人たちがどのような課題や希望を抱えているのかを把握することは、人事や採用を担当する企業にとって重要な視点となります。 仕事を長く続けるためには、仕事内容や給与といった直接的な条件だけでなく、生活とのバランスや通勤のしやすさなど、トータルな働き方が影響を与えます。新年度という節目は、現在の働き方に対する満足度を振り返り、今後のキャリアプランを立案する絶好の機会といえるでしょう。 実際の働き手がどのような課題意識を持っているのかを知ることで、企業側も採用戦略や職場環境の改善に向けた具体的なアクションにつながる可能性があります。

SNSアンケートで明らかになった働き手のニーズ

今回実施したアンケートでは、複数の選択肢の中から回答を募りました。結果として、「環境を変えたい」という回答が最も多くを占め、次いで「働き方を見直したい」や「このままでいいか迷っている」といった声が続きました。 これらの回答からは、新年度を迎える労働者の多くが、現在の職場環境や業務内容に対して何らかの課題感を抱えていることが読み取れます。給与や待遇といった条件面だけでなく、職場の人間関係や仕事内容、通勤環境といった多角的な要素が、働き手の満足度に影響していることが示唆されています。 一方で「特に変えるつもりはない」という回答も見られ、新年度を迎えても現在の働き方を継続したいと考える層が一定数存在することが分かりました。 こうした背景には、現在の仕事や働き方に対する満足感がある場合もあれば、転職への不安や環境を変えることへの心理的ハードルが影響している可能性も考えられます。 アンケート結果全体としては、新年度という節目が、仕事や働き方について改めて考えるきっかけになっている可能性が強く見えてきました。

生活スタイルに寄り添った仕事探しの重要性

こうした「働き方の見直し」を考える際には、給与や仕事内容だけでなく、日々の生活に直結する要素にも目が向けられます。 働き方に関する課題の中でも、通勤環境や生活とのバランスは特に重要な要素です。遠距離通勤は労働者の身体的・精神的負担を増加させ、長期的には職場への定着率低下につながることが多くの調査で報告されています。 新年度は新しい生活リズムが始まるタイミングでもあり、この時期に通勤環境を含めた総合的な働き方を見直すことは、無理のないキャリア構築につながる可能性があります。自分が実際に通勤できるエリアを基準に仕事を探すことで、長期的な職場定着が期待できるでしょう。 マイスター株式会社が運営する「MAPJOBキャリア」は、こうした働き手のニーズに応える求人プラットフォームです。勤務地を地図から直感的に探せる仕組みにより、通勤しやすいエリアから求人を検索できます。利用者は自分の住まいや最寄り駅からのアクセスを考慮しながら、生活スタイルに合った仕事を見つけることが可能です。 この仕組みにより、仕事探しの段階から生活とのバランスを意識した選択が可能となります。

地図から探せる「MAPJOBキャリア」

https://career.mapjob.jp/index.php?region=8

【アンケート実施日】 - 実施内容：「新年度、仕事で変えたいものは？」というテーマでのSNSアンケート実施 - 実施媒体：SNS「Threads」 - 実施日：2026/3/16

【本件に関するお問い合わせ】 [会社名]マイスター株式会社 [担当部署名]Web事業部 [電話番号]06-6110-5126 [メールアドレス]recruit@e-mystar.com