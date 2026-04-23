ZTEジャパンが4月23日（木）にnubiaブランドのゲーミングスマートフォン「nubia Neo 5 GT」を新発売しました。新製品発表会には、公式スペシャルサポーターに就任した声優・舞台俳優の東雲はるさんも参加。実際にゲームをプレイし、同機の魅力をアピールしました。■ゲーミングスマホならではの機能に注目「nubia Neo 5 GT」は、高速ターボファンによる協力な冷却性能、144Hz AMOLED ディスプレイ、AI戦術アシスト「Demi 2.0」など