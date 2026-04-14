“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「熱海TENSUI（所在地：〒413-0029 静岡県熱海市小嵐町2-3）」は、2026年4月24日で開業10周年を迎えます。これを記念し、お客様へ感謝の気持ちを込めハウスワインや料理長からの一品などを楽しめる5大特典付きプランを販売いたします。 熱海TENSUI公式サイト：https://www.atami-tensui.com/ 開業10周年記念プラン：https://x.gd/OOyBwM

熱海TENSUIは、和の美しさに欧米のエッセンスを融合したスタイリッシュなオーベルジュです。 2016年の開業以来、多くのお客様にご来館いただき、2018年には【プロの目で選ぶ日本の小宿】へも選出されるなど高い評価をいただいてまいりました。この度10周年という節目を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝を込めて、皆様に気軽にオーベルジュの魅力を体験いただける特別なプランをご用意いたしました。 本プランでは、基本コースを一律15％OFFでご提供いたします。さらに、ご滞在後もお楽しみいただける特典として当館のハウスワインを1組様につき1本プレゼント。また開業10周年にちなみ、「時間に寄り添う」がコンセプトのHINEMOS「JUJI」（10時）を食前酒としてご用意するほか、料理長からの一品もご堪能いただけます。日本酒やワインなど多彩な美酒とともに、贅沢なひとときをお過ごしください。

10周年記念プラン

プラン名：【開業10周年記念】一律15％割引／ハウスワインなど感謝を込めた5大特典付き＜スタンダード会席★翠＞ 宿泊期間：2026年4月24日～2027年3月31日 ＜特典＞ １.TENSUIハウスワイン(赤)をプレゼント（1本/1組） ２.料理長からの一品 ３.HINEMOS「JUJI」を食前酒としてご用意 ※大人のお客様のみ／おひとり様につき1杯となります ４.レイトチェックアウト（通常10時→11時） ５.基本料金より一律15％引き 価格：19,635円～（2名様1室ご利用時の1名様料金） ご予約・詳細：https://x.gd/OOyBwM

熱海TENSUI

熱海TENSUI｜概要 住所：〒413-0029 静岡県熱海市小嵐町2-3 TEL：0570-032-217 部屋数：19室 館内設備： レストラン、大浴場、露天風呂、岩盤浴 アクセス：電車）JR熱海駅よりお車で約15分／来宮駅より送迎有（要予約）／伊豆東海バスにて『大石原』下車後、徒歩約3分 車）東名高速道路＋小田原厚木道路～小田原西IC～真鶴ブルーライン＋熱海ビーチライン 公式サイト： https://www.atami-tensui.com/ 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/atami_tensui

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 公式サイト：https://relovacations.com/