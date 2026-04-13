ZETA DIVISION所属Clutch_Fi主催『Devil Clutch杯2026 #1 Supported by Riot Games』4月28日、29日の2日間にわたり開催決定！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」に所属するストリーマー Clutch_Fiは、2026年4月28日(火)から4月29日(水・祝)の2日間にわたり、『Devil Clutch杯2026 #1 Supported by Riot Games』を開催いたします。

本大会では、予選の順位が運命を大きく左右する「Devil Clutch杯2026 #1 独自のルール」を採用。Day1の総当たり戦で順位を決定し、Day2では下位チームから順にトップへ挑み這い上がる、最後まで何が起こるか分からないエキサイティングなフォーマットとなっております。

「Devil Clutch杯」開催の背景

『Devil Clutch杯』は、「競技シーンを離れた後も、VALORANTを突き詰めたプレイヤーたちが輝ける場所を作りたい。そしてプレイヤーが真剣に取り組む姿を視聴者に届けたい」というClutch_Fi本人の強い想いから生まれた企画です。2024年12月に開催された第1回大会は、豪華な出演者とハイレベルなゲーム内容で高い評価を得ました。

今回もRiot Gamesの協力のもと実施され、競技から離れた選手たちがストリーマーと混成チームを組んで競い合います。

さらに進化したClutch_Fiの願いが生む真剣勝負の舞台『Devil Clutch杯』。

eスポーツとエンターテインメントの融合を体現するイベントを、みなさまにお届けいたします。

参加チーム紹介

4チームはいずれも元プロ選手とストリーマーの混合チーム構成で、チームごとに個性あふれるメンバーが揃っています。練習期間を経て迎える本戦では、本気の駆け引きと予測不能な展開が繰り広げられます。

キャスター紹介

大会フォーマット

Twitch Drops：Player Card 先行独占配布

キャスター紹介ルールスケジュール

大会開催期間中、対象の配信を視聴するだけでゲーム内報酬が獲得できる「Twitch Drops」を通じて、特別プレイヤーカードを先行で独占配布いたします。

プレゼント内容：プレイヤーカード「桜//東京（Sakura//Tokyo）」

対象期間：2026年4月28日(火)・29日(水・祝) 大会開催期間中

獲得条件：対象チャンネルの配信を合計「1時間」視聴

対象チャンネル：本大会に出場するプレイヤーおよびコーチのTwitchチャンネル

イベント概要

イベント名：Devil Clutch杯2026 #1 Supported by Riot Games

開催日時

練習期間：2026年4月21日(火)～2026年4月27日(月)

本戦：2026年4月28日(火)18:00～ / 4月29日(水・祝)13:00～

主催：Clutch_Fi（ZETA DIVISION CREATOR部門所属）

協力：Riot Games

配信情報

本配信チャンネル：ZETA DIVISION公式YouTube - https://www.youtube.com/@ZETADIVISION

出演者のYouTube・Twitchでも個人視点を配信予定です。

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION