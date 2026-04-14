RWSが世界最先端のAI翻訳ソリューションLanguage Weaver Proをリリース

SDLジャパン株式会社

グローバルAIソリューション企業であるRWS（RWS.L）は、エンタープライズレベルの強力なAI翻訳ソリューションである「Language Weaver Pro」のリリースを発表しました。同ソリューションは、正確でコンテキストに沿った安全な翻訳を大規模に提供します。Language Weaver Proは、ベンチマークテストにおいて、32言語中31言語で1位となり、主要なAI翻訳ツールを上回る成績でAI翻訳の新たな標準を確立しました。

■製品ページ■

https://www.rws.com/language-weaver/pro/

Language Weaver Proは、ビジネスクリティカルなコンテンツ向けに構築された、1,000億超のパラメータを持つ本番環境最大級の専用翻訳モデルで、セキュリティを最優先する大手エンタープライズAI企業Cohereと共同開発されました。ミッションクリティカルな導入に求められるセキュリティとガバナンスに加え、他社よりもさらに一段高い品質を提供します。

人間主導の自動ベンチマークテストでは、事実に基づくコンテンツと、より難易度の高いマーケティング関連コンテンツを対象として分析が行われました。その結果、Language Weaver Proは、主要なAI翻訳ツール（DeepLやGeminiなど）を上回り、文レベル・段落レベルの双方で一貫して優れた精度と流暢さを発揮することが確認されました。

RWSのCEOであるBen Faesは次のように述べています。「多くのAI翻訳は、一見それらしい言葉を提示しますが、肝心の意味を捉えきれていません。Language Weaver Proは、そのギャップを埋める初のAI翻訳ソリューションです。言葉だけでなく、文化、コンテキスト、コンプライアンスまで理解できるよう構築されています」

また言語インテリジェンス機能には、Cohereの機械翻訳エキスパートと共同開発した最先端の多言語AIモデルと、RWSが長年培ってきた言語に関する専門知識、そして安全な言語テクノロジーが組み合わされています。規制が厳しく複雑なグローバル環境向けに、拡張性と高品質を兼ね備えたAI翻訳を提供します。

CohereのCEO兼共同創設者であるAidan Gomez氏はこのように述べています。「RWSは、企業翻訳の可能性をさらに広げています。Cohereの安全な最先端AIテクノロジーを基盤とすることで、人々や企業の実際のコミュニケーションのあり方を反映しながら、言語の垣根を超えて意味やニュアンス、コンテキストを捉えることができます。高品質な翻訳は、国境をまたいで事業を展開するグローバル企業にとって不可欠なインフラです」

【製品に関するお問い合わせ】

sales-jp@rws.com

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【会社概要】

RWSグループは英国に本社を置き、グローバルで34か国以上にオフィスを持つ業界のリーディングカンパニーです。企業の翻訳部門、教育・行政機関などに対し、幅広いランゲージソリューションを提供しています。日本法人であるSDLジャパンは東京に拠点を置き、20年以上にわたりお客様のサポートや無料セミナー、イベント等の活動を行っています。

- 会社名：RWSグループ（SDLジャパン株式会社）- 所在地：東京都千代田区神田三崎町3-1-16 神保町北東急ビル4階- 設立：1997年1月- 代表取締役：チャン・イン・リー- 事業内容：- - AI翻訳プラットフォーム- - コンテンツ管理システム- - 多言語ローカリゼーションサービス- コーポレートサイト：https://www.rws.com/jp/



※2020年11月の企業統合により、SDL Plc.はRWSグループの一員になりました。日本法人名「SDLジャパン株式会社」に変更はございません。