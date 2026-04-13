ほっこり心あたたまる癒しと「かわいい」を届ける SNSで人気のクリエイター「ぬここ」と、 エージェント契約を締結いたしました！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）は、SNSで活躍するクリエイター「ぬここ」と、新たにエージェント契約を結んだことを2026年4月13日にお知らせします。ぬここが手がけるキャラクター「もちゃうめ」は、POPUPでのグッズ展開やプライズ化実績もある今大注目のキャラクターです！
■「もちゃうめ」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346789/images/bodyimage1】
SNS総フォロワー数は約48万人（2026年4月現在）。おそろいのリボンをつけた｢もちゃうめ｣の仲睦まじさと、可愛らしいつぶらな瞳の愛くるしい姿で多くのフォロワーを惹きつけています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346789/images/bodyimage2】
■公式SNS
X(Twitter) https://x.com/nukoko_neko?lang=ja
Instagram https://www.instagram.com/nukoko_neko/
TikTok https://www.tiktok.com/@nukoko_neko
YouTube https://youtube.com/@nukoko_neko?si=y8tilfwbfSPd_Gry
上記クリエイター、及びキャラクター等で事業のお取組みをご希望の企業様はエイノバ株式会社HPからお問い合わせください。何卒よろしくお願い致します。
https://anova.co.jp/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 井上
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
■「もちゃうめ」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346789/images/bodyimage1】
SNS総フォロワー数は約48万人（2026年4月現在）。おそろいのリボンをつけた｢もちゃうめ｣の仲睦まじさと、可愛らしいつぶらな瞳の愛くるしい姿で多くのフォロワーを惹きつけています。
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■公式SNS
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Instagram https://www.instagram.com/nukoko_neko/
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上記クリエイター、及びキャラクター等で事業のお取組みをご希望の企業様はエイノバ株式会社HPからお問い合わせください。何卒よろしくお願い致します。
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