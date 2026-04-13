【ニトリ デコホーム】2026年モデル「Nクール寝具」敷パッドが新登場！かわいい×ひんやりで気分も上がる♪

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年4月上旬よりデコホーム店舗およびニトリネットにて、デコホームオリジナルの「接触冷感Nクール寝具」の販売を開始しました。同時に、特集ページもニトリネット上で公開しています。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-cool/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-cool/)

デコホームでは、夏の定番「Nクールシリーズ」を オリジナルデザインで販売しています。 デコホームのNクール寝具は、花柄・リボン柄・アニマル柄などのかわいいデザインと、おしゃれな色味が魅力です。 お気に入りの柄を見つけて、夏を快適に過ごしてみませんか。

Nクールシリーズとは

肌に触れるだけでひんやり感を楽しめる「接触冷感素材」を使用したアイテムです。両面使える敷パッドや肌布団は「接触冷感生地」とさらさら素材を組み合わせたリバーシブル仕様のため、春先から秋まで一枚で長く快適にお使いいただけます。抗菌防臭などさまざまな機能を備えた商品も多数展開しています。

さらっと心地いい接触冷感のNクール寝具を、ぜひ特集ページからご覧ください。

「今ある寝具に、ひんやりをプラス」 一部商品を紹介

お求めやすい価格！ 敷パッド（シングルサイズ）が1,490円

シンプルな夏らしいブルー色は、お求めやすい価格で登場。

気分も涼しく♪

●Nクール ブルー S26

・両面使える 敷パッド シングル：1,490円

・両面使える ピローパッド：499円

・両面使える 肌布団 シングル：1,990円

定番の冷たさ！ Nクール寝具 ※価格はすべて税込価格

ポップで楽しいカクテル柄が夏気分を盛り上げる！触れるたびにひんやり、涼しさとワクワク感が広がります。

●Nクール カクテル S26

・両面使える 敷パッド シングル：1,990円

・両面使える ピローパッド：599円

・両面使える 肌布団 シングル：2,990円

大人気！デコホームのオリジナルキャラクターのデコネコがかわいさ満点。

●Nクール デコネコ S26

・両面使える 敷パッド シングル：1,990円

・両面使える ピローパッド：599円

・両面使える 肌布団 シングル：2,990円

冷たさ長持ち！ Nクール極冷寝具 ※価格はすべて税込価格

優しい花柄が寝室をぱっと華やかに、かわいらしく。

●Nクールゴクレイ ハナRO S26

・両面使える 敷パッド シングル：3,990円

・両面使える ピローパッド：999円

・両面使える 肌布団 シングル：4,990円

リボン柄がグレーなので、甘すぎないかわいさ。かわいいのにおとなっぽい♪

●Nクールゴクレイ リボン S26

・両面使える 敷パッド シングル：3,990円

・両面使える ピローパッド：999円

・両面使える 肌布団 シングル：4,990円「

「カバーリングを、夏用にアップデート」 一部商品を紹介

定番の冷たさ！ Nクール寝具 ※価格はすべて税込価格

リゾート気分をお部屋にプラス。涼し気な雰囲気が広がります。

●Nクール NR04 パーム

・ひんやりケットにもなる掛ふとんカバー シングル：1,990円

●Nクール NR04 グラデ

・ノビノビまくらカバー：599円

・マルチすっぽりシーツ スモールシングル‐シングル：1,990円

くしゅくしゅ素材が韓国風♪上品で洗礼された印象に。

●Nクール D2606 KS

・ひんやりケットにもなる掛ふとんカバー シングル：1,990円

・両面使える枕カバー：799円

●Nクール D2607

・マルチすっぽりシーツ スモールシングル‐シングル：1,990円

冷たさ長持ち！ Nクール極冷寝具 ※価格はすべて税込価格

かわいいシマエナガ柄が、癒しの空間に。ナチュラルな色合いで、爽やかさもプラス。

●Nクールゴクレイ D2612 シマエナガ

・掛ふとんカバー シングル：3,990円

・まくらカバー：999円

・マルチすっぽりシーツ スモールシングル‐シングル：3,990円

フェミニンなローズカラーで、やさしい雰囲気に。

●Nクールゴクレイ D2610 ローズ

・ひんやりケットにもなる掛ふとんカバー シングル：3,990円

・まくらカバー：999円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html