【ニトリ デコホーム】2026年モデル「Nクール寝具」敷パッドが新登場！かわいい×ひんやりで気分も上がる♪

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株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年4月上旬よりデコホーム店舗およびニトリネットにて、デコホームオリジナルの「接触冷感Nクール寝具」の販売を開始しました。同時に、特集ページもニトリネット上で公開しています。


【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-cool/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-cool/)





デコホームでは、夏の定番「Nクールシリーズ」を オリジナルデザインで販売しています。 デコホームのNクール寝具は、花柄・リボン柄・アニマル柄などのかわいいデザインと、おしゃれな色味が魅力です。 お気に入りの柄を見つけて、夏を快適に過ごしてみませんか。


Nクールシリーズとは


肌に触れるだけでひんやり感を楽しめる「接触冷感素材」を使用したアイテムです。両面使える敷パッドや肌布団は「接触冷感生地」とさらさら素材を組み合わせたリバーシブル仕様のため、春先から秋まで一枚で長く快適にお使いいただけます。抗菌防臭などさまざまな機能を備えた商品も多数展開しています。


さらっと心地いい接触冷感のNクール寝具を、ぜひ特集ページからご覧ください。





「今ある寝具に、ひんやりをプラス」　一部商品を紹介



お求めやすい価格！　敷パッド（シングルサイズ）が1,490円


シンプルな夏らしいブルー色は、お求めやすい価格で登場。


気分も涼しく♪



●Nクール ブルー S26


・両面使える 敷パッド シングル：1,490円


・両面使える ピローパッド：499円


・両面使える 肌布団 シングル：1,990円





定番の冷たさ！　Nクール寝具　※価格はすべて税込価格


ポップで楽しいカクテル柄が夏気分を盛り上げる！触れるたびにひんやり、涼しさとワクワク感が広がります。



●Nクール カクテル　S26


・両面使える 敷パッド シングル：1,990円


・両面使える ピローパッド：599円


・両面使える 肌布団 シングル：2,990円







大人気！デコホームのオリジナルキャラクターのデコネコがかわいさ満点。



●Nクール デコネコ　S26


・両面使える 敷パッド シングル：1,990円


・両面使える ピローパッド：599円


・両面使える 肌布団 シングル：2,990円





冷たさ長持ち！　Nクール極冷寝具　※価格はすべて税込価格


優しい花柄が寝室をぱっと華やかに、かわいらしく。



●Nクールゴクレイ ハナRO　S26


・両面使える 敷パッド シングル：3,990円


・両面使える ピローパッド：999円


・両面使える 肌布団 シングル：4,990円






リボン柄がグレーなので、甘すぎないかわいさ。かわいいのにおとなっぽい♪



●Nクールゴクレイ リボン　S26


・両面使える 敷パッド シングル：3,990円


・両面使える ピローパッド：999円


・両面使える 肌布団 シングル：4,990円「





「カバーリングを、夏用にアップデート」　一部商品を紹介



定番の冷たさ！　Nクール寝具　※価格はすべて税込価格


リゾート気分をお部屋にプラス。涼し気な雰囲気が広がります。



●Nクール 　NR04　パーム


・ひんやりケットにもなる掛ふとんカバー シングル：1,990円



●Nクール　NR04　グラデ


・ノビノビまくらカバー：599円


・マルチすっぽりシーツ スモールシングル‐シングル：1,990円






くしゅくしゅ素材が韓国風♪上品で洗礼された印象に。



●Nクール　D2606　KS


・ひんやりケットにもなる掛ふとんカバー シングル：1,990円


・両面使える枕カバー：799円



●Nクール　D2607


・マルチすっぽりシーツ スモールシングル‐シングル：1,990円





冷たさ長持ち！　Nクール極冷寝具　※価格はすべて税込価格


かわいいシマエナガ柄が、癒しの空間に。ナチュラルな色合いで、爽やかさもプラス。



●Nクールゴクレイ 　D2612 シマエナガ


・掛ふとんカバー シングル：3,990円


・まくらカバー：999円


・マルチすっぽりシーツ スモールシングル‐シングル：3,990円






フェミニンなローズカラーで、やさしい雰囲気に。



●Nクールゴクレイ D2610　ローズ


・ひんやりケットにもなる掛ふとんカバー シングル：3,990円


・まくらカバー：999円







※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。



デコホームとは




ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。


【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html