【ニトリ デコホーム】2026年モデル「Nクール寝具」敷パッドが新登場！かわいい×ひんやりで気分も上がる♪
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年4月上旬よりデコホーム店舗およびニトリネットにて、デコホームオリジナルの「接触冷感Nクール寝具」の販売を開始しました。同時に、特集ページもニトリネット上で公開しています。
【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-cool/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-cool/)
デコホームでは、夏の定番「Nクールシリーズ」を オリジナルデザインで販売しています。 デコホームのNクール寝具は、花柄・リボン柄・アニマル柄などのかわいいデザインと、おしゃれな色味が魅力です。 お気に入りの柄を見つけて、夏を快適に過ごしてみませんか。
Nクールシリーズとは
肌に触れるだけでひんやり感を楽しめる「接触冷感素材」を使用したアイテムです。両面使える敷パッドや肌布団は「接触冷感生地」とさらさら素材を組み合わせたリバーシブル仕様のため、春先から秋まで一枚で長く快適にお使いいただけます。抗菌防臭などさまざまな機能を備えた商品も多数展開しています。
さらっと心地いい接触冷感のNクール寝具を、ぜひ特集ページからご覧ください。
「今ある寝具に、ひんやりをプラス」 一部商品を紹介
お求めやすい価格！ 敷パッド（シングルサイズ）が1,490円
シンプルな夏らしいブルー色は、お求めやすい価格で登場。
気分も涼しく♪
●Nクール ブルー S26
・両面使える 敷パッド シングル：1,490円
・両面使える ピローパッド：499円
・両面使える 肌布団 シングル：1,990円
定番の冷たさ！ Nクール寝具 ※価格はすべて税込価格
ポップで楽しいカクテル柄が夏気分を盛り上げる！触れるたびにひんやり、涼しさとワクワク感が広がります。
●Nクール カクテル S26
・両面使える 敷パッド シングル：1,990円
・両面使える ピローパッド：599円
・両面使える 肌布団 シングル：2,990円
大人気！デコホームのオリジナルキャラクターのデコネコがかわいさ満点。
●Nクール デコネコ S26
・両面使える 敷パッド シングル：1,990円
・両面使える ピローパッド：599円
・両面使える 肌布団 シングル：2,990円
冷たさ長持ち！ Nクール極冷寝具 ※価格はすべて税込価格
優しい花柄が寝室をぱっと華やかに、かわいらしく。
●Nクールゴクレイ ハナRO S26
・両面使える 敷パッド シングル：3,990円
・両面使える ピローパッド：999円
・両面使える 肌布団 シングル：4,990円
リボン柄がグレーなので、甘すぎないかわいさ。かわいいのにおとなっぽい♪
●Nクールゴクレイ リボン S26
・両面使える 敷パッド シングル：3,990円
・両面使える ピローパッド：999円
・両面使える 肌布団 シングル：4,990円「
「カバーリングを、夏用にアップデート」 一部商品を紹介
定番の冷たさ！ Nクール寝具 ※価格はすべて税込価格
リゾート気分をお部屋にプラス。涼し気な雰囲気が広がります。
●Nクール NR04 パーム
・ひんやりケットにもなる掛ふとんカバー シングル：1,990円
●Nクール NR04 グラデ
・ノビノビまくらカバー：599円
・マルチすっぽりシーツ スモールシングル‐シングル：1,990円
くしゅくしゅ素材が韓国風♪上品で洗礼された印象に。
●Nクール D2606 KS
・ひんやりケットにもなる掛ふとんカバー シングル：1,990円
・両面使える枕カバー：799円
●Nクール D2607
・マルチすっぽりシーツ スモールシングル‐シングル：1,990円
冷たさ長持ち！ Nクール極冷寝具 ※価格はすべて税込価格
かわいいシマエナガ柄が、癒しの空間に。ナチュラルな色合いで、爽やかさもプラス。
●Nクールゴクレイ D2612 シマエナガ
・掛ふとんカバー シングル：3,990円
・まくらカバー：999円
・マルチすっぽりシーツ スモールシングル‐シングル：3,990円
フェミニンなローズカラーで、やさしい雰囲気に。
●Nクールゴクレイ D2610 ローズ
・ひんやりケットにもなる掛ふとんカバー シングル：3,990円
・まくらカバー：999円
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。
デコホームとは
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。
【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html