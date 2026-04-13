「NTT東日本のスマートメンテナンスの展望」と題して、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー 社会インフラデザイン部長 佐々木 理氏によるセミナーを2026年5月22日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【社会インフラ高度化の実践】

NTT東日本のスマートメンテナンスの展望

～持続可能なインフラメンテナンス実現に向けた取り組み～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26218

[講 師]

株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー

社会インフラデザイン部長 佐々木 理 氏

[日 時]

２０２６年５月２２日（金） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

NTT東日本が保有する膨大な通信インフラの維持・運用を通じて直面してきた、設備の老朽化や担い手不足、災害の激甚化といった課題を起点に、道路や上下水道など社会インフラ分野全体が抱える構造的な課題を整理する。

そのうえで、蓄積データを活用したスマートメンテナンスや予防保全への転換など、持続可能な社会インフラの実現に向けた考え方を示す。さらに、NTT東日本が考える取り組みの方向性と、今後の展望および残された課題について紹介する。

１．NTT東日本におけるこれまでの取り組みと課題

２．社会インフラ分野が抱える課題

３．持続可能な社会インフラの実現に向けて

４．NTT東日本が考える取り組みの方向性

５．今後の取り組みと課題

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。