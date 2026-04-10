「カーデはかさばる、ストールは落ちる」悩みを解決。冷えとストレスから守る“着るストール”をパジャマブランドが発売｜パジャマ屋IZUMM

株式会社フレックス

2026年4月9日発売の おりこうストール （ラッピング付き）

「"おやすみ"が待ち遠しくなる、素材派パジャマ」を展開する〈パジャマ屋IZUMM〉( https://www.pajamaya.com/ ）（運営：株式会社フレックス、代表取締役：熊坂泉、本社：神奈川県相模原市）は、2026年4月9日（木）、春から秋にかけての寒暖差に寄り添う新商品「おりこうストール」を発売しました。

バッグへコンパクトに収まり、ボタンで“着るように使える”マルチWAY仕様が特徴です。

開発背景：「もっと気軽に、冷えから守りたい」

母の日や敬老の日などのギフトシーンで"羽織りもの"の需要が高い一方、「カーディガンはかさばる」「ストールはずれやすい」「サイズ選びに悩む」などの声が、お客様から多く寄せられてきました。

また近年は、母の日や敬老の日の時期でも気温が高い日が増えており、軽やかに使える薄手の羽織りものが重宝されています。

さらに、気候変動の影響で1日の寒暖差が大きくなり、「さっと使える羽織りもの」へのニーズが高まっています。

こうした背景から誕生したのが、“着るように使う”という新発想の「おりこうストール」です。

「巻く・羽織る・留める」といった使い方ができ、薄手でありながら日差しや冷房から身体をやさしく守る――そんな頼もしさと手軽さを兼ね備えた一枚であることから、「おりこうストール」と名付けられました。

商品の特徴

眠りの時間に寄り添ってきたパジャマブランドだからこそ、追求してきたのは、肌へのやさしさ・冷え対策・そして着用時のストレスを感じさせない心地よさ。

その考え方を日中にも広げ、“着るストール”としてかたちにしたのが「おりこうストール」です。

着用ストレスの軽減、肌へのやさしさ、温度調整のしやすさ、持ち運びやすさ、そして贈りやすさ――パジャマづくりで培ってきた視点を、5つの特長に落とし込みました。

１. "着るように使う"マルチWAY設計

ボタンで形が変わる設計により、1枚で何通りもの使い方が可能。ストールの「ずれ落ちる」悩みを解消しながら、カーディガンのような安定感とストールの軽やかさを両立する、ストレスフリーな仕様にしました。

ストール／腕だけボレロ／ジレ風／肩掛け／ひざ掛け など シーンに合わせて自在に使用できます。

２. 首元のための、やさしい肌触り

首元は皮膚が薄く、特に敏感な部位。リヨセルとコットンをベースに、肌と近いアミノ酸構造を持つシルクを6％配合することで、しっとりとなめらかなやさしさを実現しました。まるでヴェールに包まれるようなやわらかさで、日差しや冷えからやさしく守ります。

３. 寒暖差に対応する"ちょうどいい一枚"

吸湿・放湿性に優れた植物由来のリヨセル素材により、春・秋の肌寒さ、夏の冷房対策、朝晩の気温差など、さまざまな温度変化に対応。「暑すぎず、寒すぎない」絶妙な快適さを実現します。

４. 軽くてコンパクト、どこへでも

コンパクトにたたんでバッグに収納でき、シワになりにくいのも特長。外出先での冷房対策や移動時など、さまざまなシーンで活躍します。

左：専用ミニバッグから取り出す様子 ／ 右：コンパクトで、気軽に持ち歩くことができる

５. サイズ選びいらずの"気遣いのギフト"

ストールはサイズの概念がないため、40～70代の女性への贈り物としても選びやすいアイテムです。

母の日・敬老の日・お誕生日など、「使ってもらえるギフト」として。専用ミニバッグでのラッピング仕様のため、そのまま収納ポーチとしても活用できます。

このミニバッグは、バッグの中で生地が引っかかったり汚れたりしないようにという、持ち運び時のストレスを軽減する思いやりから生まれました。

開発者コメント

「女性スタッフが多い〈パジャマ屋IZUMM〉だからこそ、日常の"あったらいいな"を大切にしています。ボタンの位置やサイズ、長さのバランスに至るまで、何度も試行錯誤を重ねました。眠りにこだわる私たちが、目覚めてからの時間にも寄り添いたい--そんな思いが詰まった一枚です。贈る方の気持ちが、さりげなく、やさしく伝わるストールに仕上がったと感じています。」

株式会社フレックス 代表取締役 熊坂 泉

商品概要

商品名 ：おりこうストール ラッピング付き

発売日 ：2026年4月9日（木）

価格 ：12,540円（税込）

サイズ ：約170×50cm

素材 ：リヨセル69％、綿25％、絹6％

カラー展開 ：ピュアアイボリー／ソフトシェルピンク／ヴェールグレー

販売ページ ：https://www.pajamaya.com/c/0000000645/0000000280/02659601

パジャマ屋IZUMMについて

〈パジャマ屋IZUMM〉は、「眠ることは、生きること。」をコンセプトに、素材と着心地にこだわったオリジナルパジャマを展開しています。素肌に直接触れるものだからこそ、"肌触り"を何より大切に。眠りを育むブランドとして培ったその思想は、「おりこうストール」にも受け継がれています。

ブランド情報

pajamaya IZUMM

肌に触れるやさしさで、眠りを育むブランド

”おやすみ”が待ち遠しくなる、素材派パジャマ

眠りは、いちばん身近な幸せ。

パジャマ屋IZUMMは、肌に寄り添う素材で日々の眠りの時間をていねいに包みます。

pajamaya IZUMM ONLINE STORE（ https://www.pajamaya.com/ ）

会社概要

会社名 ：株式会社フレックス

創業 ：2002年

代表取締役：熊坂 泉

所在地 ：〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本4-16-13

TEL ：042-703-8481

事業内容 ：素材にこだわったオリジナル企画のパジャマをインターネット通販で販売

企業HP ：https://www.flex.jp.net/

ネットショップだけで、運営している当店。 できるだけ、対面でお買い物をしているような気持ちになっていただけるように、 毎日スタッフ一人ひとりが心を込めてお客様のリクエストにお答えしています。さらに、パジャマ屋IZUMMにいただくご注文の多くは、大切な方への贈りものが7割。どんなお気持ちをお届けしたいのかな？と想像しながらお店づくりをしています。品出しから発送まで、スタッフの丁寧な手作業1つ1つの様子が伝われば幸いです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xnm4TYh0msY ]