株式会社ROBOT PAYMENT

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下 当社）は、独立系ITコンサルティングおよびリサーチ専門会社である株式会社アイ・ティ・アール（以下 ITR）が発行する市場調査レポート「ITR Market View：予算・経費・サブスクリプション管理市場2026」において、サブスクリプション管理市場のベンダー別売上金額シェア第1位を獲得したことをお知らせいたします。これにより、同市場において4年連続のトップシェア（※1）となります。

（※1）2022年度～2025年度（予測）までのサブスクリプション管理市場におけるベンダー別売上金額シェア

「サブスクペイ」、サブスクリプション管理市場で4年連続シェアNo.1を獲得

ITR Market View：予算・経費・サブスクリプション管理市場2026

本レポートは、日本国内における連結会計、経費精算、予算管理、サブスクリプション管理などの各市場を対象に、ITRがベンダーへのインタビューや公開情報に基づいて調査・分析したものです 。

ITR Market View：予算・経費・サブスクリプション管理市場2026

https://www.itr.co.jp/report-library/M-26000800

拡大し続けるサブスクリプション管理市場と当社の優位性

「サブスクペイ」売上金額推移およびシェア（2023～2025年度予測）

本レポートによると、サブスクリプション管理市場は非常に高い成長を続けています。2025年度は前年度比118.8% 、さらに2026年度の市場規模予測は前年度比122.5% と、加速的な拡大基調にあります。また、2024年度から2029年度までの年平均成長率（CAGR）は19.8%と予測されており、2029年度には市場規模が127億円（2024年度比で約2.5倍）に達する、極めて成長性の高い分野です。

この成長市場において、当社の提供する「サブスクペイ」は市場平均を上回るペースで実績を伸ばしています。2024年度のシェア34.1%に対し、2025年度の予測シェアは34.3%と、シェア自体も拡大基調にあり、継続してトップシェアを獲得しています。

導入企業と評価ポイント

「サブスクペイ」は、豊富な決済手段と多様な自動決済システムをご評価いただき、日本を代表する企業や団体に幅広く導入されています。



【導入企業例】

- 日本郵便株式会社- 株式会社ゴルフ・ドゥ- 学校法人明治大学- 株式会社オープンハウス・ディベロップメント など

自動決済・顧客管理サービス「サブスクペイ」

「サブスクペイ」は、サブスクビジネスに必要な機能がワンパッケージになった自動決済・顧客管理サービスです。オンライン決済に特化した「サブスクペイ Standard」と顧客管理から自動決済まで行える「サブスクペイ Professional」があります。導入から運用までフルサポートを行い、お客様の事業成長に貢献します。

サブスクペイ：https://www.robotpayment.co.jp/service/payment/

株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

2000年創業。法人向け決済サービスを軸に、サブスク管理、請求・債権管理システムなどの金融ソリューションを提供。年間決済取扱高は2千億円を超え、大企業から個人事業主まで幅広く利用されています。「商取引を自由にする決済インフラで再び日本を強くする」というビジョンに向け、商取引を阻む「慣習」「非効率」「与信」の壁を壊し、お金の流れを円滑にし、新たな価値創出を目指します。

社名：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立：2000年10月

代表：代表取締役執行役員CEO 清久 健也

企業サイト：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧：https://www.robotpayment.co.jp/service/