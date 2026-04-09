超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』2026年4月9日（木）より販売開始! EVO Japan 2026 サイドイベント出展決定！

株式会社アグニ・フレア

株式会社アグニ・フレア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：稲葉 剛士）は、開発・販売を手がける超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』を、本日2026年4月9日（木）よりNintendo Switch / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5向けにダウンロード専用タイトルとして配信開始いたしました。また本作は「EVO Japan 2026」でのサイドイベント出展、「INDIE Live Expo 2026」への協賛、および「SHIKA-Q 大会実況公開オーディション／エキシビションマッチ」など、eスポーツ大会の展開も本格的に開始いたします。

Steam版については現在開発中であり、発売時期は未定です。

■ イベント・大会情報

【INDIE Live Expo 2026 出展】

インディーゲームの国際的な発表イベント「INDIE Live Expo 2026」に協賛いたします。2026年4月25日（土）にYouTube・Twitch・ニコニコ生放送・bilibili・Steamほか複数プラットフォームにて同時配信される本イベントにて、『SHIKA-Q』をご紹介いただきます。

公式サイト：https://indie.live-expo.games/

【EVO Japan 2026 サイドイベント SHIKA-Q World Link Tournament】

「EVO Japan 2026」のサイドイベントとして、オフライン公式トーナメント【SHIKA-Q World Link Tournament】を開催いたします。

本大会はシングルエリミネーション形式で実施され、現在参加者の募集を開始しております。

エントリーは先着順となります。

募集開始：2026年4月9日

エントリー締切：2026年5月2日 20:00

チェックイン開始：2026年5月3日 11:00

開催日時：2026年5月3日 10:00～17:00

開催場所：東京ビッグサイト 東ホール1～3

大会詳細・応募ページ：https://tonamel.com/competition/QtspD(https://tonamel.com/competition/QtspD)

【EVO Japan 2026 サイドイベント SHIKA-Q World Link Tournament】キービジュアル



【EVO Japan 2026 概要】

格闘ゲームの世界大会「Evolution Championship Series（EVO）」をルーツとする、日本開催の公式イベントです。

世界中のプレイヤーが参加するオープントーナメント形式を特徴とし、競技性とコミュニティ性を兼ね備えた国際大会として開催されています。

開催期間：2026年5月1日～5月3日

開催場所：東京ビッグサイト 東ホール1～3

【SHIKA-Q 大会実況公開オーディション/エキシビションマッチ】

公式実況者を一般公募する「SHIKA-Q 大会実況公開オーディション」を開催いたします。ご応募いただいた中から最大4名を選出し、後日公開WEB面接形式のオーディションを実施いたします。

その様子は公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。また、本配信内では実況者決定後にエキシビションマッチも実施いたします。

選出された1名は、公式実況者として1年間大会にご参加いただきます。

募集開始：2026年4月9日

応募締切：2026年4月24日 20:00

配信日：2026年4月29日 20:00~22:00

公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m(https://www.youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m)

応募フォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW_TDtuqrC3WiQWvPE5MMmH9Yu_VZZalgUok3aTi9EcSVwNQ/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW_TDtuqrC3WiQWvPE5MMmH9Yu_VZZalgUok3aTi9EcSVwNQ/viewform)

実況公開オーディション、キービジュアル



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■ 製品概要

タイトル：SHIKA-Q

ジャンル：超高速対戦パズルゲーム

プレイ人数：1～2人（オンライン対戦対応）

販売形態：ダウンロード専用

CERO：A

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Steam

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字・繁体字）/ 韓国語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / ポルトガル語 / イタリア語 / オランダ語

■ 配信スケジュール

Nintendo Switch版：2026年4月9日 00:00～

PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5版：2026年4月9日 00:00～

Steam版：未定

※本作はワールドワイドで展開いたします。国・地域およびプラットフォームによって配信時刻が異なる場合があります。詳細は各プラットフォームサイトにてご確認ください。

■ 販売価格

・Nintendo Switch版

SHIKA-Q：2,420円（税込）

Nexus Edition(本編＋Nexus Battle Pass):3,410円（税込）

Premium Edition(本編+Premium Battle Pass)：3,850円（税込）

Deluxe Edition(本編+Battle Pass Set)：4,840円（税込）

Nexus Battle Pass：990円（税込）

Premium Battle Pass：1,430円（税込）

Battle Pass Set：2,420円（税込）

・PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5版

PlayStation(R)版では本編、Deluxe Editionおよび各バトルパスの個別販売となります(Nexus Edition, Premium Edition販売はございません)。 価格は各プラットフォームサイトにてご確認ください。

■PlayStation(R)版 早期購入割引

・PlayStation(R)版 早期購入割引 ：PlayStation(R)Plus会員様限定で、2026年4月30日（木）23:59まで早期購入価格20%OFFにてご購入いただけます。

■PlayStation(R)版 早期購入特典

早期購入期間中（～2026年4月30日（木）23:59）に『SHIKA-Q』をご購入いただいたお客様には、ゲーム内カスタムアイテム（計4点）を付与いたします。

付与されたアイテムはゲーム内のカスタマイズ機能に追加され、購入者のアカウントに紐づいて使用可能となります。なお、本特典は外観・表示・演出のカスタマイズ要素であり、ゲームプレイの性能や有利不利には一切影響しません。

【付与アイテム一覧】

プレイヤーアイコン × 2：「先駆者の刻印[ブルー]_Pアイコン」「先駆者の刻印[レッド]_Pアイコン」

バトルBGM × 1：「Wind Racer」

アチーブバッジ × 1：「創世の挑戦者」

PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5版 早期購入特典

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■ SHIKA-Qとは

10×10のボードで「リンク」を繋ぎ、一瞬の判断が勝敗を分ける超高速対戦パズルゲームです。

リアルタイムで攻撃・妨害・回復・必殺技が同時進行し、格闘ゲームのような読み合いと戦略性を実現しています。

ブロックを配置した瞬間から盤面が変化するリアルタイム進行型の独自システムにより、思考力と反射速度の両方が求められます。

1人用チャレンジモードや対戦プレイに対応し、音楽と連動した演出やオンライン対戦・ランキング・バトルパスにより、eスポーツとしての展開も予定しております。

SHIKA-Q キービジュアルオフライン対戦_ネクサスバトルパスキャラクター・UIオフライン対戦_プレミアムバトルパスキャラクター・UIチャレンジモードオンライン対戦_デフォルトキャラクター・UI

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■ 関連リンク

公式サイト：https://shika-q.com

公式X：https://x.com/sikaq_info

Steam：https://store.steampowered.com/app/4083790/SHIKAQ/

YouTube：https://www.youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m

Discord：https://discord.gg/wnZAxBqd4W

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■ 会社概要

社名 株式会社アグニ・フレア

所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 HF新横浜ビル6F

代表者 代表取締役 稲葉 剛士

設立 2010年12月21日

資本金 2,000,000円

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