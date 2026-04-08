GLOBIS 学び放題、学びを習慣化させる新シリーズ「Expert′s インサイト」を開始　毎週水曜7時の定時配信で、ビジネスパーソンの“朝の学び”をサポート

株式会社グロービス

株式会社グロービス（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀義人 以下「グロービス」）が提供する定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」は、新たな動画シリーズ「Expert's インサイト」の配信を2026年4月1日より開始しました。

本シリーズは、毎週水曜日7:00の定時配信を通じて、ビジネスパーソンが日常の中で学びを継続できる機会を提供します。



■背景

AIの台頭や転職市場の活性化など、社会環境が変化する中で、ビジネスパーソンにはこれまで以上に自律的な学びが求められています。一方で、グロービスが実施した調査*1によると社会人の約6割が「学習習慣を持っていない」と回答し、また約6割が「キャリア目標を持っていない」ことが明らかになりました。多忙な日常の中で学びの最初の一歩を踏み出し、学習を習慣化させることは依然として高い壁となっています。

グロービスは、「学びの習慣化」をサポートするため、特定の時間にコンテンツを届ける「定時配信型」の新シリーズ「Expert's インサイト」を開始します。

*1 GLOBIS 学び放題「社会人意識調査」（2023年11月8日）

URL：https://globis.co.jp/news/elearning/9437-2023-11-08/

■新シリーズ「Expert's インサイト」概要

本シリーズは、働く人や組織に関連した旬なテーマを扱い、トーク動画を通じて新たな気づきをお届けします。

・提供開始日：2026年4月1日（水）より順次公開

・配信時間：毎週水曜日 7:00（※隔週配信のシリーズを含む）

・動画構成：各回30分程度。朝の準備中や通勤時に「耳だけ」でも学べる構成

＜特徴＞

(1)「発見型」コースで自発的な学びを促す

体系的な知識を学ぶ従来の「習得型」コースに対し、「Expert's インサイト」シリーズは、有識者の視点や対談から新たな気づきを得る「発見型」コースです。発見型コースによって固定観念や無意識の前提を問い直す機会を提供することで、ユーザーの「もっと学びたい」という知的好奇心を刺激し、自ら学び始めるきっかけを創出します。

(2)「定時配信」による習慣化のサポート

特定の時間にコースを届けることで、固定の学習タイミングを創出。「毎週水曜日の朝はExpert's インサイトを聴く」というリズムが、学びの習慣化をサポートします。

(3)視聴者のリアルな声に応える双方向型の構成

一方的な講義形式ではなく、視聴者から寄せられた相談に答えるなど、現場のリアルな課題に応える形式でコースを展開。自分ごと化として捉えられる内容を通じて、実践的な学びを促します。

■シリーズ例

（1）「澤 円の新しいメガネ」

普段の仕事で無意識にとらわれている考え方を疑い、古い固定観念（古いメガネ）を捨て、新しい視点（新しいメガネ）で物事を捉え直すことを目指すシリーズ。

・配信日：毎月第1・3水曜日 7:00（第1水曜日はどなたでも視聴可能な無料公開）

・出演：澤 円氏（ゲスト出演回あり）

第1回配信「2026年度、捨てる習慣、拾う習慣」

新年度のスタートにあたり無意識に続けている習慣を見直し、多忙な時こそ取り入れるべき「真に必要な習慣」について解説します。

・配信日時：4月1日（水）7:00公開

・URL：https://globis.jp/courses/706557ae/

（2）「賢者のアンテナ」

講師の本山裕輔がその独自の視点でニュース、情報、書籍、商品などあらゆるモノを「気づきの種」として読み解くシリーズ。

・配信日：毎月第2・4水曜日 7:00（第2水曜日はどなたでも視聴可能な無料公開）

・出演：本山 裕輔、小林 舞良

第1回配信「4月から始める5月病対策」

多くの新入社員が直面する「5月病」をテーマに、スムーズに新年度のスタートを切るため、今から意識すべきマインドセットを解説します。

・配信日時：4月8日（水）7:00公開

・URL：https://globis.jp/courses/38f3bbb8/

（3）「人事ホンネ酒場」（不定期配信）

数々の企業変革をリードする人事のプロ・永島 寛之氏と最前線で奮闘するゲストが、組織やキャリアの「ホンネ」を対談形式で深掘りします。

・配信日：不定期配信（7:00公開）

・出演：永島 寛之氏ほか

第1回配信「キャリア自律って言うけど、会社はどこまで面倒見るべき？」

ゲストにポラス株式会社人事部長の石田 茂氏を迎え、「働き方改革の副作用」や、昨今注目される「キャリア自律」の危うさについて、現場の実態に基づいた議論を展開します。

・配信日時：4月6日（月）7:00公開

・URL：http://globis.jp/courses/f4cc293a/

◆GLOBIS 学び放題

個人向けサービス ： https://globis.jp/unlimited/

法人向けサービス ： https://gce.globis.co.jp/service/hodai/

「GLOBIS 学び放題」は、グロービスがこれまでビジネススクールや企業研修、出版事業を通じて培った、良質な経営教育のコンテンツやビジネストレンドを、スマートフォンやPCなど利用シーンに合わせたデバイスで、いつでもどこでも好きなだけ学習することができるサービスです。ビジネスに必要とされる体系的な知識を、4,700コース、19,900本以上の動画に収録、2026年4月時点で累計受講者ID数は約140万以上に成長しています。動画は1本あたり3分程度で構成しており、隙間時間に手軽に学習することが可能。

◆グロービス （https://globis.co.jp(https://globis.co.jp)）

グロービスは1992年の設立以来、「経営に関するヒト・カネ・チエの生態系を創り、社会の創造と変革を行う」ことをビジョンに掲げ、各種事業を展開してまいりました。「ヒト」の面では、グロービス経営大学院に加え、スクール型研修や集合研修など法人向け人材育成サービスを展開するグロービス・コーポレート・エデュケーション、eラーニングや定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」などを提供するグロービス・デジタル・プラットフォームにより、リーダーの育成を推進しています。「カネ」の面では、ベンチャー企業への投資・育成を行うベンチャー・キャピタル「グロービス・キャピタル・パートナーズ」を運営、「チエ」の面では、出版事業ならびにオウンドメディア「GLOBIS 学び放題×知見録」を通じて知の発信を行っています。さらに社会における創造と変革を促進するため、一般社団法人G1によるカンファレンス運営、一般財団法人KIBOW による震災復興支援および社会的インパクト投資などの活動を展開しています。

グロービス：

学校法人 グロービス経営大学院

・日本語（東京、大阪、名古屋、福岡、オンライン）／英語（東京、オンライン）

株式会社 グロービス

・グロービス・エグゼクティブ・スクール

・グロービス・マネジメント・スクール

・企業研修

・出版／電子出版

・「GLOBIS 学び放題×知見録」／「GLOBIS Insights」

・「GLOBIS 学び放題」／「GLOBIS Unlimited」

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社

顧彼思（上海）企業管理諮詢有限公司

GLOBIS Asia Pacific Pte. Ltd.

GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd.

GLOBIS Thailand Co., Ltd.

GLOBIS USA, Inc.

GLOBIS Europe BV

GLOBIS Manila Inc.

PT. GLOBIS INDONESIA HUB

その他の活動：

・一般社団法人G1

・一般財団法人KIBOW

・株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

・株式会社LuckyFM茨城放送

【取材に関するお問い合わせ先】

グロービス 広報室 担当：土橋涼、杉田友紀

E-MAIL： pr-info@globis.com