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タウ、廃校の備品を世界へ再流通“眠る資産”のリユース・リサイクルを実施し資源循環モデルを構築
損害車※のリユース・リサイクルを展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本 明岳）は、自動車にとどまらず、近年では空き家や家庭に眠る資産などの商材も、リユース・リサイクルの取り組みを推進しております。
このたび当社は2025年度で廃校となる埼玉県の公立高校3校において、廃棄予定の校内備品の買取およびリユース・リサイクルを実施いたしました。本取り組みでは、世界120カ国以上の自社流通ネットワークに加え、国内外の様々なパートナー企業との連携を通じて、再資源化・再利用を推進し、廃校備品の有効活用における新たなモデルケースを創出しております。
※ 事故や災害等により損壊した車両のこと
▲リユース・リサイクルを行った校内備品（浦和工業高校、和光高校、岩槻北稜高校にて実施）
どの学校においても、教室、体育館、物理・化学教室、音楽室、倉庫など、校内の様々な施設に多様な備品が保管されています。廃校となる学校では、これら大量の校内備品が“廃棄物”として処分され、多くのコストが発生します。本取り組みでは、従来廃棄されていた校内備品を買い取り、リユース・リサイクルにより再流通させることで、学校側の廃棄コスト削減と資源循環への貢献の両立を図っております。
■「使えなくなったもの」にも価値が生まれる二次流通市場
実際に取り扱った校内備品の一例として、ロッカーや下駄箱などの金属備品は資源としてリサイクルされ、生徒用の机や椅子、体育館や音楽室に設置されていた音響機器などはリユース品として国内外へ再流通いたしました。
また、グラウンド整備用の車両やトラクターについても、損害車事業で培ったネットワークを活用し再流通しております。さらに、弦のないギターや破損したドラム、使い古したテニスボールや傘など、一見再利用が難しい物品についても、海外顧客からリユース品としての需要が確認されました。
これにより、「廃棄するしかない」と考えられていた物品にも、多様な再利用の可能性があることが改めて示されました。
■地域との連携を強化する「リサイクルタウン構想」
当社では、佐賀県みやき町や栃木県足利市と連携し、地域ぐるみでリユース・リサイクルを推進する「リサイクルタウン構想」を展開しています。行政、企業、住民が一体となり、地域内で発生するあらゆる中古品の循環促進を通じて環境貢献、地域経済の活性化、さらには地域独自の循環型社会の構築を目指しております。今後も地域内でのあらゆる連携を図り、『総合リサイクル商社』として持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムをつうじて世界120ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ：株式会社タウ
本社所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役：宮本 明岳
設立 ：1997年6月
売上高 ：477億円(2025年9月期)
社員数 ：732名(2025年9月末)
URL ：http://www.tau.co.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社タウ 広報部
TEL：048-601-0820
FAX：048-601-0850
Mail：pr@tau.co.jp
このたび当社は2025年度で廃校となる埼玉県の公立高校3校において、廃棄予定の校内備品の買取およびリユース・リサイクルを実施いたしました。本取り組みでは、世界120カ国以上の自社流通ネットワークに加え、国内外の様々なパートナー企業との連携を通じて、再資源化・再利用を推進し、廃校備品の有効活用における新たなモデルケースを創出しております。
▲リユース・リサイクルを行った校内備品（浦和工業高校、和光高校、岩槻北稜高校にて実施）
どの学校においても、教室、体育館、物理・化学教室、音楽室、倉庫など、校内の様々な施設に多様な備品が保管されています。廃校となる学校では、これら大量の校内備品が“廃棄物”として処分され、多くのコストが発生します。本取り組みでは、従来廃棄されていた校内備品を買い取り、リユース・リサイクルにより再流通させることで、学校側の廃棄コスト削減と資源循環への貢献の両立を図っております。
■「使えなくなったもの」にも価値が生まれる二次流通市場
実際に取り扱った校内備品の一例として、ロッカーや下駄箱などの金属備品は資源としてリサイクルされ、生徒用の机や椅子、体育館や音楽室に設置されていた音響機器などはリユース品として国内外へ再流通いたしました。
また、グラウンド整備用の車両やトラクターについても、損害車事業で培ったネットワークを活用し再流通しております。さらに、弦のないギターや破損したドラム、使い古したテニスボールや傘など、一見再利用が難しい物品についても、海外顧客からリユース品としての需要が確認されました。
これにより、「廃棄するしかない」と考えられていた物品にも、多様な再利用の可能性があることが改めて示されました。
■地域との連携を強化する「リサイクルタウン構想」
当社では、佐賀県みやき町や栃木県足利市と連携し、地域ぐるみでリユース・リサイクルを推進する「リサイクルタウン構想」を展開しています。行政、企業、住民が一体となり、地域内で発生するあらゆる中古品の循環促進を通じて環境貢献、地域経済の活性化、さらには地域独自の循環型社会の構築を目指しております。今後も地域内でのあらゆる連携を図り、『総合リサイクル商社』として持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムをつうじて世界120ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ：株式会社タウ
本社所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役：宮本 明岳
設立 ：1997年6月
売上高 ：477億円(2025年9月期)
社員数 ：732名(2025年9月末)
URL ：http://www.tau.co.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社タウ 広報部
TEL：048-601-0820
FAX：048-601-0850
Mail：pr@tau.co.jp