AIデザインプラットフォーム「Vaden」、Japan IT Week 春に出展。対話でデザイン基盤を構築するデモを実施

株式会社ROUTE06

AIデザインプラットフォーム「Vaden（ヴェイデン）」を提供する株式会社ROUTE06（本社：東京都千代田区、代表取締役：遠藤 崇史、以下「ROUTE06」）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイト（西ホール）で開催される「Japan IT Week 春」の「情シス応援 EXPO [春]」に出展します（ブース：W13-12）。

当日は、対話によりデザイン基盤を構築する「Vaden」のライブデモを実施します。コンセプト設計から、カラーパレット/タイポグラフィ/コンポーネントの生成、レイアウト出力まで、意図を損なわず実装に接続する一連の体験をご覧いただけます。

■ Vadenの提供価値

■ Vadenでできること

■ 出展概要

■ 展示内容（デモの流れ）- コンセプト設計: 要件や狙いを対話で整理し、デザイン方針を定義- デザインシステム: トークン/コンポーネントを自動提案し、一貫性を確保- ワイヤーフレーム/レイアウト: 情報設計から画面レイアウトまでを生成- 連携: MCPサーバーを介し、AIコーディングツールへデザイン仕様を提供■ 来場メリット- デザインの一貫性と開発効率を両立する実務フローを短時間で把握- 既存プロダクト/新規サービスへの適用イメージを具体化- 個別要件に応じた導入相談（その場で資料請求可）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56964/table/60_1_af0b6f71e495a33429ee788023b6618a.jpg?v=202604070951 ]- 対話によるコンセプト設計（要件整理/ブランドトーン定義）- カラー/タイポグラフィ/コンポーネントの自動提案と一貫運用- 画面構造（ワイヤーフレーム）とレイアウトの生成・出力- デザイン仕様（トークン/コンポーネント）をMCP経由でAIコーディングツールに提供- ロゴ/ビジュアルの案出し（最終決定/権利確認は別途対応）- 生成成果物のエクスポート（必要な形式での共有）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56964/table/60_2_6b8b4e0cbb3183ccdb4389a0fb65bdc6.jpg?v=202604070951 ]来場登録はこちら :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18D03nYaA32nxqOfEdYV2DJBRNUtrkCAwE=&co=web

担当スタッフが直接ご説明いたしますので、ぜひお気軽にブース（W13-12）へお立ち寄りください。

■ Vadenについて

Vadenは、対話を通じてデザインの意図を言語化し、デザインシステム/ワイヤーフレーム/レイアウトまで一貫して生成・更新するデザインプラットフォームです。実装と接続可能なデザイン仕様を出力し、チーム全体での再現性と拡張性を高めます。

「Vaden」サービスサイト：https://vaden.ai

■ ROUTE06について

ROUTE06は、人とAIの協創によってプロダクト開発を再定義するスタートアップです。自然言語による対話と直感的なノードUIを融合したユーザー体験を軸に、要件設計「Acsim」、AIエージェント構築「Giselle」、データベース設計「Liam」、AIデザインプラットフォーム「Vaden」などのAI駆動開発プラットフォームを提供。設計・実装・運用の全工程に対応し、開発のスピードと品質を革新します。



所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9F

設立 ：2020年1月24日

代表者 ：代表取締役 遠藤 崇史

事業内容：AI駆動開発プラットフォーム、AI導入・活用支援、システム開発・コンサルティング

URL：https://route06.com

■ お問い合わせ

株式会社ROUTE06 広報担当

Email：vaden-marketing@route06.co.jp