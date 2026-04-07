「Claude」に特化した法人向け生成AI研修を開始。プロンプト設計からカスタムAI構築まで1日で習得【株式会社Uravation】

株式会社UravationClaude 法人研修（株式会社Uravation）

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、Anthropic社が提供する生成AI「Claude」に特化した法人向け研修サービスを2026年4月より正式に提供開始いたします。

Claudeは高い日本語性能・長文処理能力・安全性設計で企業利用に最適な生成AIとして注目されています。本研修では、ChatGPTやGeminiとの使い分けからプロンプト設計、カスタムAI（Projects / Claude Code）の構築まで、Claudeの業務活用を体系的に指導いたします。

研修概要

なぜ今「Claude」なのか

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/26_1_8fc01d7c3395aa330c6ef5077a2c469e.jpg?v=202604070951 ]

生成AIの企業導入が進む中、「ChatGPTを入れたが社員が使いこなせていない」「どのAIツールを標準にすべきか判断できない」という課題が多くの企業で顕在化しています。

Claudeは以下の点で法人利用に適しています。

1. 日本語性能の高さ

長文の要約・翻訳・文書作成において、日本語の自然さと正確性が高く評価されています。ビジネス文書の品質にこだわる企業に最適です。

2. 長文コンテキストの処理能力

最大100万トークンの入力に対応し、数百ページの社内資料や契約書を一括で読み込んで分析できます。他のAIでは分割が必要な長文処理もClaudeなら一度で完了します。

3. 安全性設計

Anthropic独自の安全性設計により、不適切な出力や機密情報の漏洩リスクを低減しています。企業のコンプライアンス要件を満たしやすい設計です。

4. Projects機能によるカスタムAI

部署ごとの業務マニュアルや過去の資料をProjectsに登録することで、自社専用のAIアシスタントを構築できます。毎回ゼロから説明する必要がなくなります。

研修プログラム（基本12時間・カスタマイズ可）

Claudeが法人に選ばれる4つの理由Claude vs ChatGPT vs Gemini 使い分け

セッション1：生成AIの基礎とClaude入門（90分）

・ 生成AIとは何か - ChatGPT・Claude・Geminiの違いと使い分け

・ Claudeが法人利用に選ばれる理由（日本語性能・安全性・長文処理）

・ 基本操作とインターフェースの使い方

・ 料金体系（Free / Pro / Team / Enterprise）の選び方

セッション2：プロンプトエンジニアリング実践（90分）

・ 伝わるプロンプトの型（役割設定・条件指定・出力形式）

・ 業務別プロンプトテンプレート（メール・議事録・企画書・報告書）

・ 「AIに考えさせる」思考プロンプトの技術

・ ハルシネーション（誤回答）を防ぐテクニック

セッション3：カスタムAI構築ワークショップ（90分）

・ Projects機能で自部門専用のAIアシスタントを構築

・ 社内マニュアル・FAQを読み込ませて即検索AI化

・ Artifacts機能でドキュメント・コード・図表を生成

・ チームでの共有・運用設計

セッション4：業務への実践導入（90分）

・ 自部門の業務で「最初にClaudeに任せるべきこと」を選定

・ 実際の業務データを使った自動化演習

・ 運用ルール・セキュリティガイドラインの策定

・ 社内展開計画の作成と明日からのアクションプラン

本研修の特長

Claude研修 プログラム（1日・6時間）

1. 「使い方」ではなく「任せ方」を教える

プロンプトの書き方だけを教える研修ではありません。「どの業務をAIに任せると効果が高いか」を判断し、実際に任せるところまで研修中に完了します。

2. 研修当日にカスタムAIが完成する

受講者はProjects機能を使って、自部門の業務に特化したAIアシスタントを研修中に構築します。研修終了時点で「明日から使える」状態になります。

3. ChatGPT研修との違いが明確

多くの企業がChatGPT研修を実施済みですが、「結局使われていない」というケースが多発しています。本研修ではClaudeの長文処理とProjects機能を活用し、ChatGPT研修では実現できなかった「定着するAI活用」を目指します。

4. 助成金で最大75%の費用削減

人材開発支援助成金の対象となる場合、研修費用の最大75%（中小企業の場合）が助成されます。申請サポートも提供いたします。

Claudeが法人に選ばれる4つの理由

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/26_2_3c21de84272aa24ec1c744d3b5cb98ce.jpg?v=202604070951 ]

無料相談はこちら :https://uravation.com/contact/

代表

佐藤 傑（さとう すぐる） ― 株式会社Uravation 代表取締役

X（旧Twitter）フォロワー10万人超。著書『AIエージェント仕事術』（SBクリエイティブ）は1.4万部突破。日経ビジネススクール講師。SBクリエイティブ「ビジネス+IT」、日経リスキリング、GMO天秤AIなど複数メディアで連載中。大手企業から中小企業まで累計4,000名以上へのAI研修を実施しています。

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/26_3_c0298a4cd71e06310bf11cda58596bba.jpg?v=202604070951 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com