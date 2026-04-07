【50代からのリスキリング】基本情報技術者試験対策eラーニング「独習ゼミ」よりOver50向けコースの提供開始

株式会社SEプラス

IT人材教育会社である株式会社SEプラス（所在地：東京都千代田区、代表取締役：村田 斉、以下当社）は、情報処理試験対策eラーニング『独習ゼミ』より、50歳以上の方を対象とした基本情報技術者試験「Over50向け総合対策コース（科目A・科目B対策まで含む）」の提供を開始いたしました。

※独習ゼミHP

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/ec/fe/course.php?item_id=dokushuzemi-over50(https://www.seplus.jp/dokushuzemi/ec/fe/course.php?item_id=dokushuzemi-over50)

提供開始の背景

労働力不足が深刻化する昨今、企業の持続的な成長において、長年現場を牽引してきたミドル・シニア層のさらなる活躍は欠かせません。一方、急速なDX化や生成AIの普及により、現場では新たなスキルが求められています。ミドル・シニア層がITの基礎を体系的に習得し、彼らが持つ"豊富な実務経験"に"確かなITリテラシー"を掛け合わせることは、組織全体の生産性を飛躍的に向上させる鍵となります。

こうした背景を受け、情報処理技術者試験の学習を通じてITを体系的に学ぶカリキュラムを提供してきたeラーニング『独習ゼミ』は、50代以上の方々の再挑戦とキャリアアップを支援するための「基本情報技術者 Over50向け総合対策コース」の提供を開始いたしました。

科目A試験免除制度と独習ゼミについて

・科目A免除試験とは

基本情報技術者試験には「科目A試験免除制度」があります。これは、IPA認定のeラーニングや講座を修了すると、「科目A試験免除に係る修了試験（科目A免除試験）」を受験できる制度です。『独習ゼミ』は、この制度に対応したIPA認定のeラーニングです。

科目A免除試験は、申し込んだ認定コースに合わせて最大2回開催されます。

2回のうちどちらかに合格すれば以降1年間の科目A試験が免除され、本番当日は科目B試験のみ受験すれば良いので、本番はもちろんそれまでの勉強も科目B試験に集中できます。これにより、受験者の学習スケジュールや心理的な負担を減らし、効率的に合格を目指すことが可能です。

★科目A試験免除制度についての詳細はこちら

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/ec/fe/exemption/

・リスキリングに科目A試験免除制度がおすすめの理由

はじめてIT資格に挑戦する方にとって、広範な試験範囲と長時間の試験は、心理的・身体的ハードルとなるため、負担を軽減するということがまずは大事なポイントです。

科目A試験免除制度を活用すると、

・1年間本試験では科目A分野が免除！科目B試験のみ受験となるため負担軽減！

・科目A・Bの同時対策をする必要がなく、学習管理が容易になる！

・免除試験を最大2回受験可能！どちらかに合格すれば免除資格を得ることができる！

というようなメリットがあります。

合格へのプレッシャーや学習の負担を軽減しながら、着実な合格へと導くこの制度は、

忙しい50代に求められる企業のリスキリングにおいて、非常に親和性の高い仕組みです。

コースの概要と特徴

▼コース

独習ゼミ 基本情報技術者 Over50向け総合対策コース（科目A・科目B対策まで含む）

*コース詳細：https://www.seplus.jp/dokushuzemi/ec/fe/course.php?item_id=dokushuzemi-over50

▼対象試験

基本情報技術者試験（科目A免除修了試験対応）

▼商品内容

・書籍2冊

-絵で見て覚える基本情報技術者

-出るとこだけ！基本情報技術者 テキスト＆問題集（翔泳社）

・独習ゼミ アカウント

-テスト機能（各章別・修了テスト / 模擬試験 / フリーテスト / 科目A免除試験過去問題）※解説付き

-動画コンテンツ(科目A分野・科目B分野)

-学習時間登録機能(科目A分野のみ)

-スケジュール機能

・その他特別コンテンツ

-受講者限定オンライン特別対策講座（2日間）

-重要単語帳

-公開問題・サンプル問題解説集

-応用情報技術者試験 問題集・解説集（テクノロジ系・ストラテジ/マネジメント系）

・科目A免除試験開催会場

2026年度秋向け科目A免除試験は、全国6都市（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡）で実施予定

▼コース受講期間

2026/11/30まで

▼価格

32,835円(税込) 通常価格43,780円のところ25%OFFにて提供いたします！

コースに含まれる書籍2冊：左から絵で見て覚える基本情報技術者、出るとこだけ！基本情報技術者 テキスト＆問題集（翔泳社）

▼お申し込みページ↓

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/ec/fe/course.php?item_id=dokushuzemi-over50(https://www.seplus.jp/dokushuzemi/ec/fe/course.php?item_id=dokushuzemi-over50)

■独習ゼミについて

独習ゼミは、通常の書籍学習とweb学習との相乗的な学習が可能なeラーニングです。

2001年よりサービスを開始し、これまで延べ25,000名以上の方々にお使いいただいております。

受講者にとっては「学習のハードルを下げ、それぞれに合ったさまざまな学習方法が選択できる」コンテンツ、企業の管理者にとっては「管理のハードルを下げ、各企業に合ったさまざまな運用方法を構築できる」コンテンツと、試験対策のことを考え抜いてつくられた独自の仕組みを提供しております。

独習ゼミURL（※法人向け）：https://www.seplus.jp/dokushuzemi/doku_zemi/

独習ゼミURL（※個人向け）：https://www.seplus.jp/dokushuzemi/ec/

■株式会社SEプラスについて

社名：株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地：〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号：03-6685-5420

資本金：1,750万円(東証スタンダード上場SEH&I 100%出資)

URL：https://www.seplus.jp/

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation

IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の2つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」やIT特化型定額制研修サービス「SEカレッジ」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か？”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。