【SMYTHSON】JAPAN EXCLUSIVE CORRESPONDENCE CARDS - [日本限定] コレスポンデンスカード発売のお知らせ

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開する 英国発のステーショナリー・レザーグッズブランド「Smythson（スマイソン）」より、日本限定でお届けする特別なコレクションが登場しました。



さくら、柴犬、だるま、まり、金魚 ー どこか懐かしくも愛らしいモチーフを、スマイソンのコレスポンデンスカードに添えました。

(C)SMYTHSON

古くから日本で親しまれてきたこれらのモチーフには、それぞれに願いや意味が込められています。手紙に想いを託すという文化と重なり合い、日々のやり取りにささやかな彩りをもたらします。



日常のひとときに、日本の情緒とスマイソンのクラフツマンシップが寄り添うコレクション。

大切な方へのメッセージや、季節のご挨拶にぜひお楽しみください。

【日本限定】Japan Motif Sakura Correspondence Cards \7,700【日本限定】Japan Motif Shiba Dog Correspondence Cards \7,700【日本限定】Japan Motif Daruma Correspondence Cards \7,700

【日本限定】Japan Motif Goldfish Correspondence Cards \7,700【日本限定】Japan Motif Temari Ball Correspondence Cards \7,700

[ 取り扱い店舗 ・オンライン]

スマイソン店舗

https://www.smythson.jp/stores

・伊勢丹新宿店 メンズ館

・銀座三越

・日本橋三越本店

スマイソン公式オンラインストア

https://www.smythson.jp/

【ABOUT SMYTHSON】

1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランド。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質でイギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年親しまれています。

すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさを兼ね備えています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。

また、イニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは 製品をより個性的で特別なものに仕上げます。

[SMYTHSON日本公式アカウント]

Website: https://www.smythson.jp/

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